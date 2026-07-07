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假冒「富途證券」釣魚短訊騙案｜兩男子帳戶遭沽清所有股票 共損失逾$55萬
理財智慧

假冒「富途證券」釣魚短訊騙案｜兩男子帳戶遭沽清所有股票 共損失逾$55萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　過去兩星期，警方共接獲超過20宗釣魚騙案，涉款逾$400萬港元。其中兩名受害人收到假冒富途證券的釣魚短訊，點擊不明連結後帳戶遭盜用，共損失逾$55萬港元。

 

　　兩名男子分別收到無「#」號的假冒富途證券釣魚短訊，內容聲稱「美國預扣稅與申報即將過期，必需點擊訊息內的連結，否則將被收取最高達30%的扣稅款項」。受害人點擊不明連結後，被引導至假冒富途證券的登入頁面，並按指示輸入富途「帳戶號碼」及「交易密碼」等資料。

 

　　翌日早上，騙徒登入兩名受害人的帳戶，先將所有持有的股票沽出，再購入多隻市值及成交量極低的股份，同日均錄得約九成跌幅，令受害人蒙受重大損失，整個交易過程不足一小時。直至收到富途證券通知，兩人才驚覺受騙，合共損失逾$55萬港元。

 

　　富途證券國際（香港）有限公司已經加入通訊辦「已獲認證發送人」行列，避免墮入網絡釣魚騙案，請大家提高警覺：

 

　　●    富途證券會以「#」號發送人名稱發出短訊

　　●    富途職員絕不會透過非官方WhatsApp聯絡客戶或建立任何WhatsApp投資群組

　　●    不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料，或開啓短訊內的超連結

 

假冒「富途證券」釣魚短訊騙案｜兩男子帳戶遭沽清所有股票 共損失逾$55萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#釣魚騙案#騙案#騙徒#富途證券#理財智慧#理財#熱話#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#富途牛牛#投資騙案
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