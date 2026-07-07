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KK星期二｜騰訊新模型登場衝擊500元關？ | 美團外賣巨頭變身AI黑馬？| 三星電子盈喜仍捱沽
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KK星期二｜騰訊新模型登場衝擊500元關？ | 美團外賣巨頭變身AI黑馬？| 三星電子盈喜仍捱沽

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　三星電子初步公布盈喜，截至6月第二季度初步營業利潤為89.4萬億韓元，較去年同期暴增18倍大超市場預期，季內營收預計大增1.29倍至171萬億韓元，料本月底正式公布業績。今日三星電子發布勝預期盈喜後，股價跌6%，拖累KOSPI跌幅擴大至5.6%。由人工智能（AI）需求推動的創紀錄獲利能否持續？

 

　　騰訊混元Hy3昨日正式發布。相比今年4月發布的preview版本，正式版展現出顯著強於同尺寸模型且比肩（參數規模2至5倍的）旗艦模型的智能水平，定價進一步降低，總體穩定性和性價比大幅提升。Hy3系列模型是前OpenAI明星研究員姚順雨加入公司後牽頭「重建」的首個主要模型，騰訊在AI上發力有望帶動股價重回500元關？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/OAdwWYVyk9s?si=s4Tamaubx2buMyy-

 

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