海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

夏天梗係要玩水，入夜去香港海洋公園水上樂園更有feel！即日起至 8 月 31日，樂園推出「Beat The Summer 奏夜激玩 ‧ 水上樂園」，以霓虹閃爍與的士高舞曲風靡的80年代為主題，並邀得知名DJ 於周末列陣，度過消暑狂歡兼打卡的音樂派對。即日起至 2026 年 8 月 31 日，海洋公園全年會員專享半價入場優惠，長者繼續以$2玩轉水上樂園。

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水上樂園入場又有新優惠！即日起至2026年8月31日，海洋公園優越卡或金卡全年會員可享夏日狂沖平日入場門票低至5折優惠，以及夏日狂沖所有日期入場門票低至7折優惠（有效期由即日起至2026年9月6日）。每位會員可享四個優惠名額，以低至$69！

「樂悠關愛優惠」亦將延長至 2026年8月31日，樂悠咭持有人、長者及合資格殘疾人門票票價$2，優惠適用於星期一至五，有效期至 2026年9月6日。小童（3至11歲） 或 學生亦可於平日（星期一至五，休園日及公眾假期除外）享盛夏狂沖價低至$138，於水上樂園玩盡27項室内外設施消暑，有效期至 2026年9月6日。

門票優惠

• 海洋公園優越卡或金卡全年會員入場門票低至半價

• 「樂悠關愛優惠」長者平日$2入場

• 3至11歲小童或 學生平日低至$138入場

首推大型夜間派對

由7 月 4 日至 8 月 30 日期間（8 月 22 日除外），水上樂園逢星期六及星期日下午 6 時 30 分至晚上 9 時 30 分舉行的【CANTON BEATS】派對，大家可隨著星級駐場 DJ 精選的混音廣東歌及經典金曲盡情舞動。首四場活動日更邀得四位星級 DJ 坐鎮，配合璀璨視覺效果，狂熱氣氛一觸即發。

星級陣容包括：來自南韓的電音女王 DJ SURA、紅遍亞洲且社交媒體坐擁千萬追蹤人數的超人氣馬來西亞DJ AMBER NA藍星蕾、擅長用節奏掌控全場氣氛的人氣DJ KIXON，以及在台灣 S2O 潑水音樂節備受矚目的醫生DJ SUNB。

8 月 22 日晚上 6 時至 9 時 30 分，水上樂園更會舉辦【ASIA IDOL 激浪之夜】，帶來多位超人氣亞洲偶像團隊，屆時除了有令人期待的粉絲見面會，駐場DJ和來自不同地區的六大人氣男團女團將輪流施展渾身解數，全力與探險家們令全場水花四濺！

以香港懷舊主題打造的【池畔 Cheers】讓大家可一邊享受廣東歌，一邊舉杯暢飲。

CANTON BEATS

日期：7 月 4、5、11、12、18、19、25、26 日；8 月 1、2、8、9、15、16、23、29、30 日

星級 DJ 陣容包括：DJ SURA、DJ AMBER NA 藍星蕾、DJ KIXON，DJ SUNB

互動體驗打卡

水上樂園以全新懷舊主題「游如80年代」布置，設多個打卡熱點，包括珊瑚大堂的巨型扭蛋機、懷舊冰室美食主題打卡點、「渠王」夜光藝術廊及巨型霓虹燈裝置等，水上樂園開放至晚上 10 時，大家可盡情狂歡。

全新活動【扭蛋扭出Pool】逢星期六於「宏利呈獻：天海灣」登場，活動開始前到接待處登記參與扭蛋，讓人氣KOL牙月為你牽出一線緣。逢星期日可以去到「湧浪灣」及「宏利呈獻：天海灣」與五位HOT激浪大使互動打卡，完成指定動作，更有機會獲贈小禮物。

水上樂園還推出一系列小遊戲，包括汽水競飲和菠蘿冰競食挑戰賽，或於大型遊戲區暢玩巨大化經典遊戲如層層疊、西洋棋、連環四子棋和保齡球。

逢星期六及星期日下午 5 時 30 分及 6 時 30 分，水上樂園專業瑜伽教練駕臨「湧浪灣」，帶領大家挑戰水上SUP瑜伽，還可以參加水上排球、籃球以及全新的水上滾筒機，和朋友一決高下，更有機會贏取禮品。而「宏利呈獻：天海灣」有導師教大家於水中進行伸展訓練動作熱身，衝浪教練亦會逢星期六及星期日為大家示範衝浪花式。

「Beat The Summer 奏夜激玩 ‧ 水上樂園」

日期︰即日至 8 月 31日

地點︰香港海洋公園水上樂園

香港海洋公園水上樂園網站

waterworld.oceanpark.com.hk