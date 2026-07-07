歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊
著數優惠

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:海洋公園

　　夏天梗係要玩水，入夜去香港海洋公園水上樂園更有feel！即日起至 8 月 31日，樂園推出「Beat The Summer 奏夜激玩 ‧ 水上樂園」，以霓虹閃爍與的士高舞曲風靡的80年代為主題，並邀得知名DJ 於周末列陣，度過消暑狂歡兼打卡的音樂派對。即日起至 2026 年 8 月 31 日，海洋公園全年會員專享半價入場優惠，長者繼續以$2玩轉水上樂園。

 

Read More

海洋公園優惠︱暑假二人同行門票7 折＋低至每位$189＋大熊貓生日派對打卡＋美食商品推介

迪士尼樂園優惠︱成人門票優惠低至$499＋必睇全新Pixar好友星空匯演＋最新美食商品推介

迪士尼樂園優惠︱廣場飯店重新開幕！必食迪士尼公主點心＋桂花蜜叉燒＋三眼仔芝麻湯圓超得意＋網上預訂套餐免加一

 

　　水上樂園入場又有新優惠！即日起至2026年8月31日，海洋公園優越卡或金卡全年會員可享夏日狂沖平日入場門票低至5折優惠，以及夏日狂沖所有日期入場門票低至7折優惠（有效期由即日起至2026年9月6日）。每位會員可享四個優惠名額，以低至$69！

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

 

　　「樂悠關愛優惠」亦將延長至 2026年8月31日，樂悠咭持有人、長者及合資格殘疾人門票票價$2，優惠適用於星期一至五，有效期至 2026年9月6日。小童（3至11歲） 或 學生亦可於平日（星期一至五，休園日及公眾假期除外）享盛夏狂沖價低至$138，於水上樂園玩盡27項室内外設施消暑，有效期至 2026年9月6日。

 

門票優惠

　　•    海洋公園優越卡或金卡全年會員入場門票低至半價

　　•    「樂悠關愛優惠」長者平日$2入場

　　•    3至11歲小童或 學生平日低至$138入場

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

 

首推大型夜間派對

 

　　由7 月 4 日至 8 月 30 日期間（8 月 22 日除外），水上樂園逢星期六及星期日下午 6 時 30 分至晚上 9 時 30 分舉行的【CANTON BEATS】派對，大家可隨著星級駐場 DJ 精選的混音廣東歌及經典金曲盡情舞動。首四場活動日更邀得四位星級 DJ 坐鎮，配合璀璨視覺效果，狂熱氣氛一觸即發。

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

 

　　星級陣容包括：來自南韓的電音女王 DJ SURA、紅遍亞洲且社交媒體坐擁千萬追蹤人數的超人氣馬來西亞DJ AMBER NA藍星蕾、擅長用節奏掌控全場氣氛的人氣DJ KIXON，以及在台灣 S2O 潑水音樂節備受矚目的醫生DJ SUNB。 

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

 

　　8 月 22 日晚上 6 時至 9 時 30 分，水上樂園更會舉辦【ASIA IDOL 激浪之夜】，帶來多位超人氣亞洲偶像團隊，屆時除了有令人期待的粉絲見面會，駐場DJ和來自不同地區的六大人氣男團女團將輪流施展渾身解數，全力與探險家們令全場水花四濺！

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

以香港懷舊主題打造的【池畔 Cheers】讓大家可一邊享受廣東歌，一邊舉杯暢飲。

 

CANTON BEATS

日期：7 月 4、5、11、12、18、19、25、26 日；8 月 1、2、8、9、15、16、23、29、30 日

星級 DJ 陣容包括：DJ SURA、DJ AMBER NA 藍星蕾、DJ KIXON，DJ SUNB

 

互動體驗打卡

 

　　水上樂園以全新懷舊主題「游如80年代」布置，設多個打卡熱點，包括珊瑚大堂的巨型扭蛋機、懷舊冰室美食主題打卡點、「渠王」夜光藝術廊及巨型霓虹燈裝置等，水上樂園開放至晚上 10 時，大家可盡情狂歡。

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

  

　　全新活動【扭蛋扭出Pool】逢星期六於「宏利呈獻：天海灣」登場，活動開始前到接待處登記參與扭蛋，讓人氣KOL牙月為你牽出一線緣。逢星期日可以去到「湧浪灣」及「宏利呈獻：天海灣」與五位HOT激浪大使互動打卡，完成指定動作，更有機會獲贈小禮物。

  

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

 

　　水上樂園還推出一系列小遊戲，包括汽水競飲和菠蘿冰競食挑戰賽，或於大型遊戲區暢玩巨大化經典遊戲如層層疊、西洋棋、連環四子棋和保齡球。

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

 

　　逢星期六及星期日下午 5 時 30 分及 6 時 30 分，水上樂園專業瑜伽教練駕臨「湧浪灣」，帶領大家挑戰水上SUP瑜伽，還可以參加水上排球、籃球以及全新的水上滾筒機，和朋友一決高下，更有機會贏取禮品。而「宏利呈獻：天海灣」有導師教大家於水中進行伸展訓練動作熱身，衝浪教練亦會逢星期六及星期日為大家示範衝浪花式。

 

海洋公園優惠︱水上樂園80 年代廣東歌DJ派對＋巨型霓虹燈打卡＋長者$2入場＋門票半價低至$69起

 

「Beat The Summer 奏夜激玩 ‧ 水上樂園」

日期︰即日至 8 月 31日

 地點︰香港海洋公園水上樂園

香港海洋公園水上樂園網站

waterworld.oceanpark.com.hk

 

Tags:#水上樂園#長者優惠#樂悠咭#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals#香港海洋公園
Add a comment ...Add a comment ...
Mira Place「夏日花漾漫遊」：聯乘日本藝術家打造沉浸式夏日珊瑚花打卡裝置／週末花漾市集／日航免費派機內限定特飲
更多玩樂假期文章
Mira Place「夏日花漾漫遊」：聯乘日本藝術家打造沉浸式夏日珊瑚花打卡裝置／週末花漾市集／日航免費派機內限定特飲

投票區

黃錦輝涉醉駕辭任議員
74
|
0

你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？

足夠
12%
不足夠
84%
無意見
4%
投票期：2026-07-06 ~ 2026-08-06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處