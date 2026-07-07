酒店下午茶優惠︱人均$167！北角海逸MÖVENPICK下午茶買一送一；銅鑼灣利景夏日莓果主題＋必食英式鬆餅

7月酒店下午茶優惠推介！北角海逸酒店最新推出的MÖVENPICK® 果香物語下午茶，不但可以品嘗精選雪糕特飲、冰凍雪糕配甜點，更以不同水果配搭創作的蛋糕，即日起網上預訂下午茶可享買一送一優惠，人均只需$167！ 銅鑼灣利景酒店的夏日莓果主題下午茶，主打口味選擇多元化， 一次品嘗莓果主題西式甜點、特色中式鹹點，推介必食酒店招牌手工英式鬆餅，外層微酥牛油香氣大爆發，可加 $20 升級配意大利汽酒一杯。

北角海逸酒店綠怡咖啡廳即日至8 月31日，新推MÖVENPICK®果香物語下午茶，下午茶10款鹹甜美點均以鮮果入饌，不過最吸引是每位客人可品嘗漂浮美式配MÖVENPICK®雲呢拿夢幻雪糕一杯及3球MÖVENPICK®包括意大利奶凍雪糕、熱情果芒果雪葩及檸檬青檸雪葩。雖然下午茶非無限任食MÖVENPICK®雪糕，但其中三款美點包括芝士朱古力布朗尼配MÖVENPICK®特濃咖啡雪糕、醃吞拿魚配火灸士多啤梨配MÖVENPICK®士多啤梨雪糕，西瓜覆盆子奇亞籽布丁配MÖVENPICK®意大利奶凍雪糕，雪糕迷應該收貨！

下午茶同時供應酸甜交織的檸檬吉士蛋糕、奢華鹹點魚子醬珍蠔，還有班蘭蛋糕卷、迷你蜜桃、榴槤椰子蛋糕、英式鬆餅，以及清甜的蜂蜜雪梨果凍，口感Q彈滑嫩，下午茶更無限量供應咖啡或茶。

酒店eShop 限時優惠買一送一 ，2位用$334人均$167，6折優惠每位$195。除此之外，經eShop預訂賺取易賞錢積分，星期六、日、公眾假期及公眾假期前夕每消費 $3可賺取 1易賞錢積分；星期一至星期五每消費 $2可賺取 1易賞錢積分。



MÖVENPICK®果香物語下午茶

日期︰2026年7月1日至8月31日

時間︰下午2時30分至5時30分

地點︰香港北角英皇道 665 號北角海逸酒店

原價︰每位$278（另設加一服務費以原價計算）

經eShop預訂即享：買一送一2位用$334，人均$167；6折優惠每位$195

https://eshop.harbour-plaza.com/northpoint/zh/Afternoon-Tea-Set-Jul-Aug

查詢或訂座：2185 2155

銅鑼灣利景酒店 夏日莓果主題下午茶

英式鬆餅控必試銅鑼灣利景酒店招牌手工英式鬆餅，酒店甜品主廚 Austin Chan 親自監製，嚴選優質食材，採用高品質 T24 法國麵粉及德國Ammerland 牛油， 每批鬆餅均於酒店廚房每日新鮮手工製作及即日出爐，除了經典原味，還有多款時令特色口味。英式鬆餅外層微酥、散發滿滿牛油香氣，內裡鬆軟配搭自家製果醬與忌廉，滋味難忘。 即日至8月31日，酒店推出限定夏日莓果主題二人下午茶，賓客可一次品嚐莓果主題西式甜點、特色中式鹹點及人氣英式鬆餅， 更可加 $20 升級配意大利汽酒一杯。

莓果西式甜點包括士多啤梨麻糬卷蛋、 黑莓芝士蛋糕、 紅桑子雲呢拿白朱古力蛋糕、 藍莓黑糖乳酪杯（含蜂蜜成份）及 巴西莓蝴蝶酥，所有甜品均採用天然糖製作，甜味細緻平衡。下午茶一反傳統特別精選中式鹹點，包括金絲蝦卷、芝士炸年糕、糟鹵醉鮑魚、珍寶燒賣王及珍寶蝦餃王，當然不少得傳統英式鬆餅（原味及士多啤梨），配奶油忌廉及果醬，以及精選茶品或咖啡，中西美點大滿足。

限定夏日莓果主題下午茶

日期︰即日至 2026年8月31日

時間︰星期一至六下午2:30 至 下午5:30、星期日下午12:00 至 下午4:00

價錢︰星期一至五每兩位 $398、星期六、日及公眾假期每兩位 $458（另收加一服務費）

升級優惠︰加$20可配意大利汽酒 一杯

地址︰銅鑼灣利景酒店地庫一樓陳家廚房

訂座及查詢︰WhatsApp 28923388