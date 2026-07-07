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杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」
美食情報

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　要數城中最具話題性的新餐廳，絕非來自杜拜的獲獎精品咖啡名店Roasters Specialty Coffee House莫屬。這是品牌在亞洲首間開設的旗艦店，主打珍稀環球窖藏咖啡與精緻全日餐飲，因為餐牌中最貴的手沖咖啡要400蚊，而成為香港網民熱烈討論的話題。

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

杜拜精品咖啡名店Roasters Specialty Coffee House，於6月底在中環開設品牌亞洲首間旗艦店。（攝影：Katty）

 

　　Roasters不是一般的咖啡店，除了賣咖啡之外，更為客人打造了一個沉浸式的咖啡體驗空間──於店內設有烘焙室，更放了盛載著不同咖啡豆（已磨成粉）的玻璃瓶，讓客人逐一聞完再選擇自己喜歡的再下單，然後更可以近距離見證咖啡豆從「bean-to-cup」的演變過程。這個設計，對於像我這樣的入門級別咖啡迷來說，是個很不錯的體驗。

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

 

Roasters的正門入口位於歷山大廈內，中環站H出口直達，不用日曬雨淋都可以在中環飲到高質咖啡。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

這裏可以外賣亦可以堂食，外賣的話，可以邊排隊付款邊看到咖啡師手沖咖啡。前面每支玻璃管放了不同產地的咖啡豆粉（已磨成粉），可以逐款聞完先落order。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

這些咖啡玻璃管的設計非常細心，既可以保存咖啡粉的味道，又衛生，一按就可以pump出咖啡的香氣。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

因為手沖咖啡比較受歡迎，要有心理準備等半小時才飲到。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

店內設有烘焙室，客人可以透過玻璃看到烘焙的過程。（攝影：Katty）

 

　　店內手沖咖啡的menu就如一份世界頂級產區的地圖，除了傳奇的「翡翠莊園（HACIENDA LA 400 HKDESMERALDA GUABO 3 BLANC）」（$400）及極具名氣的「巴拿馬卡門莊園瑰夏7號（PANAMA CARMEN ESTATE GEISHA LOT 7）」（$200）外，品牌更從24個國家搜羅最優質的咖啡豆，包括多款90分以上的藝妓及卓越杯（Cup of Excellence）得獎咖啡豆。

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

（傅說中）最貴的「翡翠莊園（HACIENDA LA 400 HKDESMERALDA GUABO 3 BLANC）」，盛惠$400。（圖片來源：Roasters Specialty Coffee House）

 

　　很多網民都覺得400蚊杯手沖咖啡「太貴」、「唔值」，我沒有飲過店內最貴的400蚊「翡翠莊園」，所以不便評論，不過卻試了店員推介的「COLOMBIA GRAPES」（$250）及「巴拿馬卡門莊園瑰夏7號」（$200），這兩款是店內第二、三貴的手沖咖啡，味道我覺得很不錯，價錢或者是高了一點，但都絕對不算「離譜」。因為很多香港小店的手沖咖啡都要過百蚊，而這裏最平的手沖咖啡只是$120，我覺得絕對是「合理」。

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

「COLOMBIA GRAPES」（$250）採用了特殊發酵處理法，帶有葡萄的香氣及獨特的酸甜感，非常適合夏天飲。另外亦可以選擇「COLOMBIA COCONUT」（$250），個人覺得「COLOMBIA GRAPES」的味道比較突出。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

「YEMEN HAYIMA」（$200）比較適合喜歡nutty的啡迷，凍飲亦很出色。（攝影：Katty）

 

　　其實，知道是「來自杜拜」之後，再加上位置在中環核心地段歷山大廈，更是面對著置地廣場的路面，都知道是走「奢華」的路線。的而且確，手沖咖啡及大部分食物的價錢定價是偏高，但看看餐牌，普通咖啡，或是咖啡、抹茶特飲，價錢都很「貼地」，至少貼中環的地！最平的Americano只是$45，Matcha Latte亦只是$65，分分鐘比觀塘的樓上cafe更便宜！

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Coffee Jelly Affogato $80

除了雲呢拿雪糕及espresso，還加了咖啡啫喱、芝士奶蓋及杏仁片，口感豐富，咖啡味及奶味更加濃郁，我覺得是香港最出色的Affogato！利申：我不喜歡奶蓋的，但這個很可以！（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Espresso Tonic $65、Espresso Sunrise $75

這兩款絕對是最適合炎炎夏日喝的咖啡特飲，睇相都覺得透心涼（實際上都好好飲）！（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Berry Matcha $65

除了咖啡，店內還提供多款抹茶特飲，首推這杯「士多啤梨抹茶」（最右邊那杯），用上新觧士多啤梨加牛奶及抹茶泡，味道清新，鮮艷的顏色非常適合打卡。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Pistachio Latte $75、Avocado Toast $180

以牛奶、Espresso，再加入開心果泡、開心果醬、開心果碎及新忌廉製成的Pistachio Latte，無論口感或味道非常濃郁，開心果控必試！牛油果多士加了有機水波蛋、feta cheese、番茄、烤胡桃南瓜及椰棗醬，味道即時升華。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

店內的飲品menu，除了手沖咖啡，其他咖啡大部分都只是$45-60，以店舖位置來計算，價錢絕對「貼地」！（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

無論是$45的American，還是$400的手沖咖啡，如果不想等位，或只想打卡，都可以外賣。（攝影：Katty）

 

　　除了高級的咖啡，這裏還提供高級的美食，看看餐牌，鱈場蟹、黑松露... 還有魚子醬！Roasters想以精緻的美食，重新定義咖啡店的「全日餐飲」。全日供應的「早餐」選擇非常豐富，包括加上不同配料的奄列、牛油果多士、鱈場蟹蟹肉布里歐（Brioche）、黑松露班尼迪蛋牛角包、芒果燕麥脆片乳酪，更有較少見到的Guacamole Breaky（牛油果醬）配酸種麵包。

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Black Caviar Omelette $280

奄列是Roasters的招牌菜之一，可配搭蘑菇芝士、烤蝦、鱈場蟹肉、黑松露，或最高級的魚子醬（Oscietra Caviar），好睇又好食。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Guacamole Breaky $160

自家製的牛油果醬，配以露筍、水波蛋、三文魚籽及酸種麵包，美味健康。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Truffle Mushroom Benedict Croissant $280

分量十足的黑松露班尼迪蛋牛角包，加上新鮮的黑松露突顯奢華的氣息，牛角包的size是平常的1.5倍，加上兩雙水波蛋及荷蘭醬，一個人吃應該會很膩，建議不要獨食，開心share最好！（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Mango Granola Yogurt $140

自家製的Granola加了朱古力，作為朱古力控，我會畀100分（當然亦好好食）！雖然Granola甜了一點點，但配合希臘乳酪、自家製芒果蓉、新鮮士多啤梨及藍莓，味道剛剛好。（攝影：Katty）

 

　　午餐的話，想清新健怡一點，番茄水牛芝士沙律或烤大蝦凱撒沙律會是不錯的選擇；重口味的朋友，可以揀煙肉芝士漢堡或的黑魚子醬長通粉。Roasters亦提供多款手工烘焙牛角包及甜品，讓大家用來配咖啡。

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Grilled Prawns Caesar Salad $180

沙律菜非常新鮮，caesar salad dressing味道亦很好，分量比想像中多，可以當午餐！（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Chocolate Hazelnut Croissant $40

這裏的pastry亦相當出色，牛角包有多款口味可以選擇，大大件亦只是$40。（攝影：Katty）

 

　　看到這裏，或者你會認為「PR請你，唔使自己畀錢，你梗係話好食啦」，無錯，第一餐是不用付費的，但我覺得media tasting的好處是，可以一次過多試幾款菜式（這次再加上咖啡），如果覺得好食，就可以帶朋友再來。

 

　　所以，我早幾日就帶了剛從英國回來的朋友去幫襯。最想讓朋友試試我覺得是全香港最出色的Affogato，但可惜sold out，亦喝不到「巴拿馬卡門莊園瑰夏7號」，只好改喝「COLOMBIA GRAPES」、Latte，以及第一次沒吃過的煙三文魚班尼迪蛋牛角包及巴斯克芝士蛋糕。埋單$575，不用加一，亦沒有限時離座，當然味道相當不錯，我覺得非常合理。（如果喝普通的咖啡，就再「合理」一點！）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Royal Salmon Benedict Croissant $180

超級邪惡的煙三文魚班尼迪蛋牛角包，自家烘焙的牛角包又香又脆，怕肥就要找朋友分享！（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

Latte $50

非常有誠意，50蚊一杯，更不用加一。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

San Sebastian Cheesecake $95

大大件的巴斯克芝士蛋糕，size是平時的兩倍！加上朱古力醬，意想不到的美味。（攝影：Katty）

 

杜拜精品咖啡名店Roasters進駐香港：400蚊杯手沖咖啡值唔值？私心推介80蚊「咖啡啫喱奶蓋Affogato」

店內共有56個座位，窗邊的有自然光，感覺較舒適。中間的長枱設計富彈性，應該減少一點等位的時間。（攝影：Katty）

 

Roasters Specialty Coffee House

地址：中環遮打道18號歷山大廈地下

營業時間：平日 7am-7pm；周末 9am-9pm

網址：www.roasterscoffee.hk

 

Tags:#手沖咖啡#精品咖啡#美食情報#Roasters#咖啡店#中環美食#過江龍#熱話#中環咖啡店#新餐廳#Affogato
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