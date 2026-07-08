歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
七月
紅磡香港體育館｜李昊「數到一」香港演唱會 紅磡香港體育館｜李昊「數到一」香港演唱會
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜李昊「數到一」香港演唱會
推介度：
29/07/2026
10
七月
啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主...
推介度：
10/07/2026 - 11/07/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
阿爺愛香港
股市動向

阿爺愛香港

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　中國人民銀行行長潘功勝昨日在「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」上表示，未來國家外匯儲備將繼續提高在香港的資產配置比例，為香港資本市場發展注入更多動能。

 

　　他提到，近一年多來，國家外匯儲備持續在香港開展資產配置和投資交易。

 

　　此外，潘功勝表示，下一步中國人民銀行將配合香港特區政府和金融管理部門聚焦4個重點方向，繼續建設好、鞏固好、發展好香港國際金融中心。

 

深化金融市場互聯互通

 

　　其中一個方向是，深化金融市場互聯互通，支持香港資本市場的繁榮與發展。潘功勝表示，資本市場是香港國際金融中心的核心與基石。近年來，有大批優質內地企業在香港上市。

 

　　「我們將繼續支持更多優質企業到香港上市和發債，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，深化粵港澳大灣區的金融合作。」潘功勝說。

 

　　他明確，將擴大債券通「南向通」的規模與範圍，將「南向通」的年度投資淨額度由目前的5000億元人民幣提升至8000億元人民幣，將「南向通」債券納入回購支持範圍，把產品範圍拓展至港幣債券和人民幣債券相關產品，並輻射澳門債券市場。

 

　　還有一個方向是，支持香港發展多元化金融市場。潘功勝表示，香港金融市場傳統上以股票市場為主，債券、黃金、大宗商品、衍生品等金融子市場發展潛力較大。

 

港人民幣債券迎機遇

 

　　當前，全球利率和通脹波動加劇。潘功勝說，中國債券憑藉其相對穩定性和較低波動性特徵，凸顯出獨特的分散化配置優勢，持續吸引國際投資者的增配需求，加上較低的人民幣融資成本，香港人民幣債券市場面臨難得的發展機遇。

 

　　潘功勝表示，下一步，中國人民銀行將結合市場需求，繼續支持香港建設多元化的金融市場體系，強化香港國際資產管理中心和財富管理中心功能。

 

　　他透露的舉措包括：支持香港推出離岸人民幣國債期貨，香港不久後將上線5年期人民幣國債期貨，便利離岸市場風險管理；支持香港建設綜合性的金融交易平台，中國人民銀行指導中國外匯交易中心，與香港金管局、香港證監會合作，支持債券通公司升級為交易平台的運營實體，提供債券、貨幣、外匯等金融市場交易的金融基礎設施服務；擴大人民幣債券作為離岸市場合格擔保品的適用範圍等。

 

　　有阿爺撐，香港金融中心之位穩，當然不敢留港者，必「流」。這是香港在這個交接期間所要接受的。

 

阿爺愛香港

阿爺愛香港

阿爺愛香港

阿爺愛香港

阿爺愛香港

阿爺愛香港

阿爺愛香港

阿爺愛香港

阿爺愛香港

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港金融中心#中國人民銀行#外匯儲備#資產配置#香港資本市場#金融市場互聯互通#股票市場#債券市場#財富管理#離岸人民幣債券市場#香港人民幣債券市場#債券通#南向通#香港金管局#中國外匯交易中心
Add a comment ...Add a comment ...
沃什首秀的新猷
更多政政經經文章
沃什首秀的新猷

投票區

黃錦輝涉醉駕辭任議員
129
|
1

你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？

足夠
11%
不足夠
84%
無意見
5%
投票期：2026-07-06 ~ 2026-08-06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處