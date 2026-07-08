中國人民銀行行長潘功勝昨日在「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」上表示，未來國家外匯儲備將繼續提高在香港的資產配置比例，為香港資本市場發展注入更多動能。

他提到，近一年多來，國家外匯儲備持續在香港開展資產配置和投資交易。

此外，潘功勝表示，下一步中國人民銀行將配合香港特區政府和金融管理部門聚焦4個重點方向，繼續建設好、鞏固好、發展好香港國際金融中心。

深化金融市場互聯互通

其中一個方向是，深化金融市場互聯互通，支持香港資本市場的繁榮與發展。潘功勝表示，資本市場是香港國際金融中心的核心與基石。近年來，有大批優質內地企業在香港上市。

「我們將繼續支持更多優質企業到香港上市和發債，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，深化粵港澳大灣區的金融合作。」潘功勝說。

他明確，將擴大債券通「南向通」的規模與範圍，將「南向通」的年度投資淨額度由目前的5000億元人民幣提升至8000億元人民幣，將「南向通」債券納入回購支持範圍，把產品範圍拓展至港幣債券和人民幣債券相關產品，並輻射澳門債券市場。

還有一個方向是，支持香港發展多元化金融市場。潘功勝表示，香港金融市場傳統上以股票市場為主，債券、黃金、大宗商品、衍生品等金融子市場發展潛力較大。

港人民幣債券迎機遇

當前，全球利率和通脹波動加劇。潘功勝說，中國債券憑藉其相對穩定性和較低波動性特徵，凸顯出獨特的分散化配置優勢，持續吸引國際投資者的增配需求，加上較低的人民幣融資成本，香港人民幣債券市場面臨難得的發展機遇。

潘功勝表示，下一步，中國人民銀行將結合市場需求，繼續支持香港建設多元化的金融市場體系，強化香港國際資產管理中心和財富管理中心功能。

他透露的舉措包括：支持香港推出離岸人民幣國債期貨，香港不久後將上線5年期人民幣國債期貨，便利離岸市場風險管理；支持香港建設綜合性的金融交易平台，中國人民銀行指導中國外匯交易中心，與香港金管局、香港證監會合作，支持債券通公司升級為交易平台的運營實體，提供債券、貨幣、外匯等金融市場交易的金融基礎設施服務；擴大人民幣債券作為離岸市場合格擔保品的適用範圍等。

有阿爺撐，香港金融中心之位穩，當然不敢留港者，必「流」。這是香港在這個交接期間所要接受的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）