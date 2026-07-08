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有留意本欄的讀者應該知道，我曾多次在此呼籲，作為一套完整的退休規劃，「平安三寶」是不少得的。所謂的「平安三寶」，就是指遺囑、持久授權書和預設醫療指示。
理財智慧

不要讓你的資產「失智」

我要退休
羅國森
我要退休

　　有留意本欄的讀者應該知道，我曾多次在此呼籲，作為一套完整的退休規劃，「平安三寶」是不少得的。所謂的「平安三寶」，就是指遺囑、持久授權書和預設醫療指示。

 

　　我自己已經身體力行，做齊這三寶了，心中著實也感到平安了。在這三寶之中，最為人忽略的，應該是持久授權書。

 

　　所謂「持久授權書」，是指當自己失去行為能力，不能操作自己的財政時，可以有一位你預先指定的授權人，替你調動你的銀行戶口或其他資產，替你支付醫療費，或整個家庭的生活費。但這個授權動作，必須在你健康時安排，當你失去行為能力時，授權書就會生效。

 

　　隨著人口老化，失智或失去行為能力的個案急增。從微觀層面看，如果你的家庭財政是集中由一個人負責，例如丈夫是一家之主的話，這個安排就更重要了。

 

　　萬一這個「重要人物」因為任何原因失去行為能力，全家的財政就可能陷入困境，因為他再也不能處理自己的銀行帳戶。本來，我以為，這種情況只會影響個別人士的家庭，但原來，如果這種情況普遍和持續下去，足以動搖整個社會的經濟根基呢！

 

不要讓你的資產「失智」

長者應在失去決策能力前，為自己的資產處理做好安排。(Shutterstock)

 

　　早前我看到一篇報道，人口老化問題最嚴重的日本，由「失智老人」掌控的流動資產高達315萬億日圓（折合約15.4萬億港元），約等於國內生產總值的一半，預計這個數字在未來幾年還將大幅上升。

 

　　據報道，衰老會直接侵蝕財務決策能力，從65歲起，執行功能逐漸衰退，會損害記憶和判斷力，導致「財務決策能力受損」。年齡相關的財務失誤，可能始於錯過付帳或衝動消費，並逐漸演變成投資失誤或被騙徒盜取資金。

 

　　日本內閣府的《高齡社會白皮書》透露，2024年日本4.62億美元詐騙損失中，超過65%受害者都是65歲以上的老年人。

 

　　另外，日本金融廳的數據顯示，超過75%由80歲以上長者持有的免稅個人儲蓄帳戶，處於無活動狀態。有研究指出，如果動員60歲以上的「長者」，花費他們持有的0.25%財富，日本的GDP就可以增長1%。但現實上，風險偏好會隨著年齡下降，加上戶口長期不動，導致巨額資本無法投入生產性用途。

 

　　而高齡化也衝擊著企業管治，因為隨著股東老化加劇，患有認知障礙的主要股東無法行使投票權，可能使企業管治複雜化，阻礙併購交易。

 

　　各位，原來人口老化和失智會帶來這麼多風險，那麼，我們應該如何應對這個高齡社會的危機呢？下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

Tags:#我要退休#退休規劃#遺產規劃#平安三寶#遺囑#持久授權書#預設醫療指示#財政管理#人口老化#失智#日本#財務風險#企業管治
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