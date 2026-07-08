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hot talk 1點鐘｜港股6月重創後迎反彈黃金期？｜車企上半年成績大檢閲｜智譜解禁股價仍爭氣
股市動向
理財智慧

hot talk 1點鐘｜港股6月重創後迎反彈黃金期？｜車企上半年成績大檢閲｜智譜解禁股價仍爭氣

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　港股6月遭遇大跌，半年結後市如何演變？過往數據顯示，自2016年以來港股曾有11此單月下跌超過2000點，其中高達7次在次月迎來反彈，機率近六成半。與此同時，北水資金在7月上旬出現單日超200億港元的大幅流入，這會否成為港股反彈訊號？

 

　　車企6月交付分化，有車企上半年累計交付更出現同比倒退，市場應如何解讀？智譜解禁後股價連續上升，旗下開源旗艦大模型GLM-5.2表現不俗且定價具競爭力，而且獲機構投資者力撐不減持，是否追入好時機？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/x2Dbxkf8PT8?si=HoXNJnURXhsBNbkW

 

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