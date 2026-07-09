7月暑假新戲速遞｜Tom Holland分身大戰《蜘蛛俠》、《奧德賽》，同場硬撼《愛你致死不渝》與《魔海奇緣》

踏入7月的暑假檔期，四部話題作排山倒海輪住上架。最弔詭的，莫過於新婚的湯賀蘭 (Tom Holland) 與老婆辛蒂雅 (Zendaya)，上演一場「自己打自己」的世紀內鬨。這邊廂他要在古希臘史詩大作《奧德賽》（The Odyssey）中披荊斬棘；那邊廂又要換上緊身 costume 在《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）裏爆肝救紐約，可能令大家有一種時空錯亂的感覺。與此同時，還有 GEN Z 導演刀仔鋸大樹低成本卻贏盡口碑的《愛你致死不渝》(Obsession)以及刷新迪士尼動畫影史開片票房紀錄的真人版《魔海奇緣》(Moana)，直接把期待值拉到最高點。

愛到極致就是瘋癲：《愛你致死不渝》(Obsession) (7月1日上映)

與其說這是一部愛情片，不如說《愛你致死不渝》是一場以「愛」為名的心理驚慄片。電影沒有傳統浪漫電影的粉紅泡泡，而將情侶之間那種利刃般的猜忌，赤裸地呈現在大銀幕前。本片由年僅 26 歲的 Curry Barker 執導，以七十五萬美元的超低成本，竟能締造逾 4 億美元的票房神話，由 YouTuber 「升呢」成影壇新星。故事講述唱片行店員 Bear（Michael Johnston 飾）暗戀青梅竹馬 Nikki（Michael Johnston 飾）卻不敢表白，偶然購得神秘樹枝實現願望後，Nikki 的愛卻演變成病態的癡戀與瘋狂殺戮。電影沒有廉價的 Jump Scare，恐懼源於那種「隨時失控」的窒息感。這不僅是恐怖片，更是一場關於「我們到底愛對方，還是愛上控制對方的快感？」的靈魂拷問，愛得太深，往往也是一種罪。

《愛你致死不渝》劇照

《愛你致死不渝》劇照

在神話中重拾勇氣：《魔海奇緣》(Moana)真人版 (7月9日上映)

動畫改編成真人版向來是高風險賭，但當擁有波利尼亞血統的「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)宣佈願意親自出演半神茂宜一角，基本上已經是票房的保證。迪士尼重金投下頂尖 CGI 技術，把太平洋的蔚藍海浪與神話活生生搬到大家眼前。故事講述被海洋之神選中的族長女兒慕安娜(Catherine Laga'aig)，為拯救族人，打破禁忌划船獨自出海，尋找傳說中的英雄茂宜相助，對付邪惡勢力的威脅。當熟悉的主題曲響起，會再次被那份純粹的勇氣所感動。

《魔海奇緣》劇照

《魔海奇緣》劇照

諾蘭式史詩的終極考驗：《奧德賽》（The Odyssey）（7月17日上映）

萬眾期待的史詩巨作終於登場，由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《奧德賽》堪稱影壇近年最「貴」的格局。湯賀蘭（Tom Holland）在此作中徹底洗去稚氣，與安妮夏菲維（Anne Hathaway）及麥迪文（Matt Damon）展開長達十年的精神與肉體搏鬥。戲中由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演的神秘對手，以及查理絲花朗（Charlize Theron）與辛蒂雅（Zendaya）的加盟，為古希臘史詩增添幾分現代的殘酷美學。加上導演一貫的「非線性敘事」手法以及全片以 IMAX 菲林拍攝，單是製作成本已高達 2.5 億美元，是他執導生成本最高的電影。故事講述奧德修斯（麥迪文 飾）如何在戰後迷航，途中遇上獨眼巨人、特洛伊戰爭，以及在伊薩卡島的等待，於神力與人性之間，尋找那個早已回不去的「家」。如此陣容加上高成本製作，本應有望打破導演過往的票房紀錄，不過最近卻負評如潮，的最終預告錄得 45 萬「dislike」數字。究竟是「神」片還是「爛」片？！要等待上映才能揭曉。

《奧德賽》劇照

《奧德賽》劇照

爆肝英雄的宿命異變：《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）（ 7月30日上映）

經歷了《不戰無歸》的悲壯，今集彼得柏加（湯賀蘭 飾）如今在紐約街頭過著完全隱姓埋名的全職英雄生活。《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）這次玩得更狠，蜘蛛俠不只單拖神秘組織「手合會」的紅衣刺客陣，更揭開今集兩大關鍵位：莊柏恩瑟飾演（Jon Bernthal）「制裁者」的加盟，以及彼得柏在失去高科技及神隊友的 backup 下，壓力山大下面對的身體異變危機，可能要靠女友 MJ （辛蒂雅 飾）走出困局！除此之外，導演更透露採用每秒 420 格的高速慢動作技術，呈現原著漫畫封面中多個經典動作，再加上捨棄 CG特技，那種真實的爆破與高難度動作，絕對是科技難以取代的質感。

《蜘蛛俠：英雄重生》劇照

《蜘蛛俠：英雄重生》劇照

7月部分上映電影：

1.《愛你致死不渝》(Obsession)（7月1日）

2.《魔海奇緣》(Moana)真人版（7月9日）

3.《奧德賽》（The Odyssey）（ 7月17日）

4.《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）（7月30日）