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世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐
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世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港啟德帝盛酒店、Keyman fb

　　世界盃2026八強名單已經出爐！各位球迷愈來愈緊張，究竟今屆世界盃花落誰家，大家都開始約約定朋友欣賞這場足球盛事。香港啟德帝盛酒店將於 7月 20 日凌晨12時30分時至5時，於宴會廳舉辦「決賽直播狂歡夜」，特大屏幕直播終極決賽，並由 Keyman 現場親自主持及評述，7月13日或之前預訂尊享九折早鳥優惠。酒店同時加推出足球狂熱住宿套餐，每晚$1,033起免費升級海景房、延遲退房服務及免費早餐或午餐。

 

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重點推介

  • 香港啟德帝盛酒店「決賽直播狂歡夜」門票早鳥九折
  • Keyman 現場親自主持及評述
  • $1,033起足球狂熱住宿套餐
  • 免費升級至尊尚海景客房，翌日延遲退房至3 pm

 

　　香港啟德帝盛酒店將於7月20日凌晨12時30分時至5時，於宴會廳舉辦「NowTV世界足球盛事-決賽直播狂歡夜」，一齊見證巔峰對決！現場將先由DJ Hyphen決賽前兩小時率先打碟，炒熱全場，隨後透過特大屏幕現場直播終極決賽，並由Keyman現場親自主持及評述，現場氣氛絕無僅有，過百位足球擁躉一同親身感受終極決賽的緊張刺激！派對門票定價為每位港幣$388 （設加一服務費），費用包括兩杯飲品。凡於7月13日或之前預訂尊享九折早鳥優惠，名額有限！

 

　　

世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

現場將先由 DJ 駐場打碟打響頭炮，隨後透過特大屏幕現場直播終極決賽，並由 Keyman 現場親自主持及評述。

 

世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

Keyman 馬啓仁

香港啟德帝盛酒店「決賽直播狂歡夜」
日期︰2026年7月20日（可於7月19日晚上11:30PM開始進場）
時間: 12:30AM - 5AM 
地址︰香港啟德帝盛酒店地下宴會廳
收費︰每位港幣$388（設加一服務費），費用包括兩杯飲品
註︰凡於7月13日或之前預訂尊享九折早鳥優惠
預訂：https://forms.gle/WVekfCeSX3Kh9ETs5

 

$1,033起足球狂熱住宿套餐

 

　　想同朋友於舒服環境直擊精彩對決，可考慮香港啟德帝盛酒店「足球狂熱住宿套餐」，每晚只需港幣$1,033起！賓客透過房內的Now TV足球直播輕鬆直擊全程 104 場精彩對決，凡預訂套餐房型可免費升級至尊尚海景客房，並可於翌日延遲退房至下午3時。餐飲方面，賓客可靈活任選雙人豐盛自助早餐或精緻的午市套餐，更可免費享用房內精心準備的迷你吧（包括啤酒、汽水及薯片），同時免費使用天際無邊際泳池、24小時健身中心、高速無線上網服務及免費穿梭巴士往返AIRSIDE / 啟德港鐵站。

 

世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

 

　　賽事期間，球迷亦可於啟德帝盛酒店的 Jin Bo Law 空中酒吧及 Siete Ocho西班牙川菜餐廳，享用啤酒買一送一優惠。整個賽事期間，著名足球評述員 Keyman 將入住香港啟德帝盛酒店，並每日於其 YouTube 頻道直播，為球迷奉上最專業的賽事分析、賽事觀點，並與球迷即時問答互動。

 

足球狂熱住宿套餐
入住日期：6月11日至7月21日
預訂日期：即日起至7月20日
房價︰$1,033起
https://www.dorsetthotels.com/zh-hant/dorsett-kai-tak/deals-offers/world-football-package.html

 

Tags:#世界盃2026#啟德帝盛酒店#馬啓仁#酒店住宿套餐#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot Deals
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