資深演藝人「朱翁」朱維德離世享年94歲 ，TVB《文化廣場》主持為人熟悉 第一代旅遊KOL

資深演藝人「朱翁」朱維德離世享年94歲。Facebook專頁「朱翁同行」今日（7月8日）發布「朱翁」離世的消息，帖文指「朱翁」於2026年7月7日安詳離世，他的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。「朱翁」標誌的聲音為人熟悉，曾擔任TVB《都市閒情》、《文化廣場》等多個節目主持，及間中參演無線劇集。他亦是香港戰後第一代的旅行家，在上世紀六、七十年代走遍香港山海村落，以相機與筆記記錄當時仍未被城市發展吞沒的地方，以文字與攝影作品記錄了香港早年面貌，可說是第一代香港旅遊KOL。

圖片來源︰Facebook專頁「朱翁同行」

Facebook專頁「朱翁同行」7 月8日發布朱翁逝世的消息，原文如下︰

我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於 2026 年 7 月 7 日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精彩的一生，與我們告別。

多年來，朱翁陪伴我們走過無數個歡樂的電視時光。他標誌性的聲音、幽默睿智的談吐，以及對香港這個城市的熱愛，將永遠留在我們的記憶中。他不僅是一位出色的主持人、演員，更是許多人認識香港歷史文化和掌故知識的啟蒙者。

此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。

謝謝您，朱翁。感謝您多年來的分享，也感謝您為香港留下的珍貴的足跡。

RIP朱翁，一路走好。

圖片來源︰Facebook專頁「朱翁同行」

朱維德人稱「朱翁」，1931年在廣州出生，1950年移居香港，入讀葛量洪師範學院，畢業後任職教師，其後加入電視台。作為香港無線電視（TVB）最早十位編制員工之一，朱維德在1970年代擔任《六點半新聞報導》主播。

他多年來主持過無數節目，包括《歡樂今宵》、《大江南北》、《體育世界》、《婦女新姿》、《都市閒情》、《文化廣場》等，經驗豐富。「朱翁」間中參演無線劇集，如2005年《奪命真夫》、2008年《原來愛上賊》、2009年《畢打自己人》、2009年《絕代商驕》、2012年《名媛望族》、及2011年《法證先鋒3》等劇中出演角色，2011年更復出主持《香港玄案》。2014年獲TVB萬千星輝頒獎典禮專業演員大獎，肯定及嘉許他在演藝圈中的貢獻及付出。

「朱翁」主持節目《文化廣場》長達22年，為人熟悉，向觀眾介紹茶道、舞蹈、樂器等文化資訊，節目於2019年被停播。「朱翁」2020年離巢TVB，據知後來因為健康原因入住養老院。

《文化廣場》節目網上截圖



2014年朱翁《在萬千星輝頒獎典禮》獲頒發專業演員大獎

香港戰後第一代旅行家

朱維德亦是香港戰後第一代的旅行家，在上世紀六、七十年代走遍香港山海村落，以相機與筆記記錄當時仍未被城市發展吞沒的地方——舊村落、古廟碑刻、山脊海灣。他以腳步丈量港九經緯、以鏡頭捕捉山海風光、以筆觸剪裁歷史掌故，彌足珍貴，「朱翁」可說是第一代香港旅遊KOL。

朱維德著作包括《香港的香格里拉》、《香江舊貌》、《香港歷史名勝》、《舊貌新顏話香江》及《香港掌故》系列。

圖片來源︰Facebook專頁「朱翁同行」

「朱翁同行」專頁版主鄺志康2025年出版《消失了的……：朱翁香江風物紀行》，重溫香港戰後第一代旅行家朱維德（朱翁）的探索足跡，紀錄朱翁數十年的珍藏——近萬張菲林、數千幀照片及二百本筆記中精選而成，記錄了那些漸漸消失的香江記憶。今年3月曾於尖沙咀誠品書店舉行 「消失了的——香江風物朱翁珍藏展」，分享精選朱翁多年收藏與紀錄，包括九龍寨城、獅子山傻人塔等九龍舊城景觀，配合其郊遊手記、歷史照片複製品。