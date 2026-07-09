香港書展2026懶人包︱7.15書展開鑼免費入場攻略＋一票三展通行＋中午前$10入場＋零食推介＋體能挑戰區

第36屆香港書展將於7月15日至21日開鑼！今年書展依舊於香港會議展覽中心舉行，以「文創傳承．旅悅人生」為年度主題，並與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦，繼續一票可通行三展。今屆香港書展場內場外將舉辦超過600項文化活動，一家大小齊齊食買玩，絕對是假日好去處。即睇香港書展2026懶人包及免費入場攻略！

今年書展入場費成人票價$30、小童$10，每日中午12時前於會場入口售票處用八達通即時付款，入場費只需$10。終極書迷推介直接買$88「超級書迷證」，展期內憑證可以無限次經特別通道入場。想免費入場方法之一，憑7月15或16日正價門票入場，大會送你兩個指定時段免費再入場，即係一張門票入場三次，或者3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。

重點推介

• 一張門票三展通行：香港書展 ＋零食世界 ＋香港運動消閒博覽

• 每日中午 12 點前入場 $10

• 7月15或16 日用正價門票入場送你兩個指定時段免費再入場

• $88「超級書迷證」無限次經特別通道入場

• 3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

八大主題講座系列

今年書展以「文創傳承．旅悅人生」為年度主題，希望鼓勵大家透過閱讀，探索傳統文化喺當代社會嘅傳承與創新，並透過文化及生態旅遊豐富人生視野、滋養心靈。香港書展繼續設有八大講座系列︰「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閱讀」、「國際視野」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化及歷史」、「寫意生活」及「心靈勵志」，廣邀世界各地的作者與讀者分享及交流。

對非物質文化遺產有興趣，留意7月16日黃家梁、陳志華《原來處處有段古！香港非遺大搜查》了解香港本地文化底蘊。7月17日三大流行文化專家強強聯手，由李展鵬、朱耀偉、王雙駿以《變：梅艷芳與香港盛世》為題探討一代傳奇，如何引領潮流，見證香港流行文化嘅輝煌時代。喜歡北上，必要參加7月18日西DorSi《西DorSi帶你暢遊古都名鎮》講座，由人氣旅遊達人帶你深度暢遊歷史古都，發掘最地道嘅創意活力同人文景觀。7月19日一聽粵劇大師羅家英親述梨園生涯，於《不負梨園：羅家英與香港粵劇傳承之路》講座了解傳統藝術如何薪火相傳。

寫意生活系列準備多場講座，精選推薦講座包括7月18日葉劉淑儀 《姐姐的話》、7月18日陳欣健、許冠文《警匪片的養份：在警隊的故事》 、7月19日塵阿力、急急子 《留聲畫過廣東歌時代的天空》 、7月20日 李偉民、蝦頭（楊詩敏） 《蝦頭：中女太匆匆》 ，各位fans不可錯過！

除此之外，「名作家講座系列」重量級講者包括獲選2025年《亞洲週刊》全球華人十大小說的劉震雲、中國先鋒小說領軍人物之一的蘇童、曾獲莊重文文學獎及魯迅文學獎等的畢飛宇、中國建築師兼小說家劉家琨以及香港中文大學文化及宗教研究系客席副教授茹國烈等。

同時，「英語及國際閱讀講座系列」星級作家來港分享包括榮獲多個英國代表性詩詞獎項的英國當代詩人兼小說家Luke Kennard等。大會今年與香港-東盟協會合作，於英語及國際閱讀系列首次增設東盟文學節。今年書展亦有多位航天專家講者，包括香港理工大學的吳波教授、香港科技大學的高揚教授和蘇慧教授，以及香港太空館館長蘇柱榮博士，為大家介紹國家航天任務的歷程與成果。

運動消閒博覽障礙競技體驗

今年博覽涵蓋多項運動體驗及相關產品，香港遊樂場協會將設置融合障礙競技運動及體能挑戰元素的「好動體能之塔」，讓參觀人士挑戰不同難度的機關障礙，體驗這項考驗肌力、敏捷、柔軟及協調的運動。My Mini Zoo小小寵物園設立香港首個室內互動式動物體驗空間，並於今年首次參展，讓公眾近距離接觸多種特色動物。

零食世界掃貨

今年零食世界雲集近30個國家及地區、超過1,300款環球特色零食，從經典風味到創新產品一應俱全，本地品牌阿嫲現烤手工蛋糕將帶來人氣手工花生酥；由本地年輕人研發的Do Did Dust豆脆，以大豆副產品升級再造製成，兼顧美味、健康與環保理念。Night Fever Limited運用凍乾技術改變軟糖質感，帶來口感新奇有趣的凍乾夾糖；Goods2buy則帶來適合健身人士的高蛋白脆片。

本地年輕人研發的Do Did Dust豆脆

凍乾夾糖

Goods2buy適合健身人士的高蛋白脆片

香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界

日期︰2026年7月15至21日

地點︰香港會議展覽中心

香港書展

日期︰7月15至20日 - 上午10時至晚上10時、7月21日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界

7月15至16日 - 上午10時至晚上9時

7月17至18日 - 上午10時至晚上10時

7月19至20日 - 上午10時至晚上9時

7月21日 - 上午9時至下午5時

票價︰成人港幣30元、小童港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童），3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

購票方法︰電子門票可透過電子門票贊助商The Club、電子門票銷售伙伴 01空間、 7-11App 、AlipayHK、支付寶、八達通App、全線7-11及Circle K便利店。

票務優惠︰

• 每天中午12時前進場港幣10元（成人和小童同價），只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場

• 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

7月17-19日（星期五至日）晚上7時後

7月20日（星期一）晚上7時後

此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

• 超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

• 訪港人士20元優惠購買入場門票，訪港人士於會議廳售票處出示有效旅遊證件

• 殘疾人士票價優惠：凡以殘疾人士八達通即時付費入場，或於會議廳前廳售票處出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，一律可以港幣10 元優惠購買入場門票

香港書展

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