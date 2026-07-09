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恒指升逾700點之因
股市動向

恒指升逾700點之因

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　昨（8日）文題：「阿爺愛香港」，昨天就見各路資金湧入，使恒指一彈逾700點。除阿爺明講愛港外，尚有其他原因。

 

一、政策

 

　　2026年7月7日，中國人民銀行行長潘功勝在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上發表了講話，重點圍繞支持香港國際金融中心建設，提出了四個核心方向的部署與舉措。

 

　　這四個重點方向分別是：深化金融市場互聯互通，支持香港資本市場的繁榮與發展；支持香港發展多元化的金融市場；鞏固香港離岸人民幣業務的樞紐地位；堅定維護香港的金融穩定與金融安全。

 

二、估值

 

　　過去半年，港股表現明顯落後韓股、台股、日股、美股、A股，恒生科技指數年內是下跌的。

 

　　這種走勢，不僅拉高AH股溢價，也將恒生科技的市盈率(PE)更是砸到發布以來27.4%的歷史低分位數。

 

三、全球儲存芯片板塊調整

 

　　從資金面上看，不得不提全球芯片的資金，特別是韓國存儲芯片的獲利盤。

 

存儲芯片游資外流

 

　　最近幾天，全球儲存芯片板塊持續遭遇重挫。不管是美國美光、閃迪，韓國的三星還是SK海力士，股價都經歷了慘烈的回調。

 

　　大摩甚至直接發表報告大喊「賣芯片，買雲/軟件」。

 

　　這意味著，原本在韓股、美股、台股、日股芯片板塊裏的龐大獲利資金，為了躲避財報季的雷區，有可能正在策略性的撤離。

 

　　這筆從芯片裏逃出來的天量流動性，需要找到新的去向，而這些去向，需要同時滿足估值、基本面、獲利預期、政策等等多方面的因素，但能夠同時滿足這些因素的選擇並不多，港股算是其中一個。（當然了，這個觀點只是推理，還需要更多數據驗證）

 

四、南下資金

 

　　7月6日，南下資金淨買入港股超過200億元，昨日又淨流入142億元。

 

港股估值修復行情

 

　　以上因素的共振，港股很可能已經展開了一場久違的估值修復行情。

 

6月港科技股集體見底月

 

　　這個可以由圖一科指月線來說明，今年6月，可能是港股科技股的一個集體見底月。

 

　　不過，由於反彈時間只有一周多，需要更多數據的驗證，所以也不能盲目樂觀。

 

　　加上接下來有金額不菲的IPO解禁，以及財報期，港股市場面臨的挑戰也不少，投資者也需要保持謹慎。

 

恒指升逾700點之因

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恒指升逾700點之因

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港股市#恒生指數#中國人民銀行#香港貨幣政策#金融市場互聯互通#香港資本市場#多元化金融市場#離岸人民幣業務#金融穩定#股票估值#全球芯片產業#存儲芯片#資本流動#南下資金#科技股#新股發行#財報#投資者謹慎#港股
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