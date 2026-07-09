溫傑星期四｜美聯儲再釋鷹派訊號 | 港股chok上chok落守兩萬四 | 快手受累騰訊減持今日再跌過

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局上月議息紀錄偏向鷹派。紀錄顯示，雖然全體官員支持維持利率不變，但少數委員在6月會議上認為有理由加息。大部分官員直言通脹仍有高企風險，當局上調了今明兩年通脹預期。隨著大多數委員傾向在未來聲明中刪除「暗示寬鬆」的措辭，加上新主席沃什正推動五大改革重塑聯儲局，市場對未來的降息預期是否需要重新修正？

快手近期有不少市場消息。公司遭大股東騰訊減持約2.7億股，股價急挫；隨即斥資2億元回購約485萬股。同時，旗下「可靈AI」進行重組，並獲得騰訊、阿里等巨頭注資最多204億人民幣。在減持與AI新動向的夾擊下，快手前景該如何部署？

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