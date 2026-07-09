寵物好去處推介︱愉景灣7.5米高巨型喵星人＋狗狗壁畫打卡＋餐廳優惠＋免費換領6張船飛攻略

寵物好去處推介！7月9日起狗隻可進入獲准食肆，各位狗主計劃好人寵假期未？趁好天氣，不如帶狗狗到愉景灣最新7.5米高巨型喵星人、狗狗壁畫壁畫打卡。本文教埋你毛孩交通出行攻略，邊間餐廳食肆狗隻可獲准進入，如何拎盡美食消費優惠，免費換領最多6張回程船飛實用貼士。

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又多個去愉景灣的理由！7.5米高巨型喵星人及狗狗壁畫真係好可愛，三幅全新巨型壁畫「迎 · 愉」由由四位香港藝術家 Gabriel Li （香港插畫師協會現任會長）、Sylvia Yeh （香港插畫師協會委員）、李學鋒老師（Art Dreamers藝術家兼油麻地貓貓壁畫創作人）及甘聖欣 （壁畫/石頭畫藝術家）攜手創作，以貓狗為主題並加入愉景灣的特色及元素，各自用不同畫風呈現。最矚目一定係位於愉景北鐘樓，7.5米高 牆壁變成巨型畫布，畫出超逼真及俏皮貓星人，好得意呀！

7.5米高貓貓牆壁打卡位︰愉景北鐘樓（右邊）

另外兩幅巨型壁畫都好得意，歐洲式麵包咖啡小店的屋頂居然有巨型狗狗popup彈出，另一幅則繪畫一眾賣萌的貓貓狗狗於愉景灣開餐、玩樂甚至結婚。

即日至7月19日 ，凡於愉景北商場搵齊三幅巨型藝術牆打卡，完成指定任務即可參加有獎遊戲，10位拍攝得最有創意參加者，每位可獲 HK$300 愉景灣禮券、愉景灣渡輪單程船票2張。

毛孩愉景灣出行攻略

打算周末帶毛孩去愉景灣郊遊，可以揀搭船或九巴寵物巴士。渡輪由中環 3 號碼頭出發， 25 分鐘船程直達愉景灣，毛孩免費乘坐愉景灣渡輪，星期日同公眾假期更有指定班次直達愉景北！主人記得登船前，先去票務處為毛孩登記、戴上口罩及以狗帶牽引或入籠。

重點推介

• 愉景灣免費坐船

• $35九巴寵物巴士

• 獲准許狗隻進入食肆名單

九巴寵物巴士則由西沙GO PARK／西九文化區出發：星期一至五︰12:00、14:00、16:00、18:00、星期六、日及公眾假期︰10:00 – 19:00（每45分鐘一團）。團費$35（每一名乘客及一隻寵物，可參與其中一個行程一次），或選擇「寵物巴士團」七日票$80（每一名乘客及一隻寵物）、$100（每兩名乘客及一隻寵物），甚至選擇「寵物巴士團」月票，$150（每一名乘客及一隻寵物）$185（每兩名乘客及一隻寵物），65歲或以上長者更可享購買七日票或月票半價優惠！

西九文化區 PB5團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）

西九文化區 ⇋ 南昌 ⇋ 青衣 ⇋ 馬灣 ⇋ 愉景北商場 ⇋ 愉景廣場

詳情 https://www.kmb.hk/news_detail.html?id=1351&year=2026



7月9日起狗隻可進入獲准食肆，愉景灣有甚麼食肆歡迎人寵入進呢，根據食環署公佈獲准許狗隻進入的食肆名單，愉景灣暫時有4間獲准許狗隻進入的食肆。

• McDonald's大嶼山愉景灣愉景廣場A座地下G02號鋪

• PHO BAY 大嶼山愉景灣愉景廣場(C座) 地下G08B鋪

• PIZZAEXPRESS 大嶼山愉景灣 愉景廣場A座地下G01B鋪

• THE COFFEE ACADEMICS大嶼山愉景灣愉景灣廣場及其增批部份(C座) 地下G65號鋪

三大消費著數

無論你有冇寵物同行，以下三大消費著數都要留意！餐廳優惠券折扣優惠即領即用，最吸引是除可享原有消費滿HK$1,000 換領最多4人免費回程渡輪或巴士優惠，周末／公眾假期消費滿 HK$1,500 可以額外換領免費船票換 1 張，之後每消費多 HK$500 再額外換領船票多1張，最多換到 6 張船票，大班朋友出行消費要換船飛唔難！

1. 餐廳優惠券折扣優惠

即日起至 8 月 31 日，出發前於愉景灣手機應用程式「優惠券」頁面領取各大商戶及餐廳優惠券，享折扣優惠。

• Feather & Bone ：消費滿 HK$200 即可換領免費精選啤酒

• Pasha Turkish Cuisine ：消費滿指定金額，即請你免費歎正宗土耳其甜品

• JOO Korean Grill & Bar：堂食消費滿 HK$100，即享 HK$20 折扣優惠

• Subway Hong Kong & Macau：購買任何正價潛艇堡，免費獲贈曲奇一塊



2. 換$100 禮券

即日消費換獎賞電子消費滿 HK$600（最多2張單），即換 HK$100 禮券（HK$100 愉景灣禮券或 HK$100 百佳超級市場購物禮券二揀一）；多買多賞，賺盡優惠。





3. 免費交通優惠

憑即日於愉景灣指定餐廳、零售商戶、香港愉景灣酒店餐廳酒吧或愉景灣溜冰場消費之即日單一機印收據及電子貨幣存根，每滿指定金額即賞同日免費回程交通（渡輪或指定巴士）返回市區。每張有效單據最多可換領4人由愉景灣返回市區之即日單程交通優惠（只限渡輪或指定巴士路線）。

• 星期一至五：每滿 HK$150/人

• 週末及公眾假期：每滿 HK$250/人

換領時間：每日12:00至23:55

換領地點：愉景廣場禮賓部 或 香港愉景灣酒店禮賓部

除可享原有消費滿 HK$1,000 換領最多4人免費回程渡輪或巴士優惠，周末／公眾假期消費滿 HK$1,500 可以額外換領免費船票換 1 張，之後每消費多 HK$500 再額外換領船票多1張，最多換到 6 張（價值HK$334.8）。留意，禮券及額外免費船票不可同時換領，每人每日限換一次；禮券及船票數量有限，換完即止。

指定商戶名單、推廣詳情、條款及細則請瀏覽 :

https://shorturl.at/LIKrz