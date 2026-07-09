一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

今年7月1日是中共成立105周年的日子，北京按理該忙於建黨慶祝活動。然而，外長王毅卻在這天做了件極不尋常的事——他主動打了一番電話給美國國務卿魯比奧，提醒對方台灣問題「牽一髮動全身」，在涉台事務上「務必慎之又慎」。

這番不尋常的越洋電話，立即引來國際間高度注意。西方媒體認為，王毅此舉是配合國家主席習近平在建黨慶祝活動上發表的對台強硬談話，反映北京對台政策「轉守為攻」，主動要求美方在涉台問題上自我約束，切實管控事態發展，為習近平9月應邀訪美創造條件。

中國戰略核潛艇在沿海水域，向南太平洋試射一枚巨浪洲際導彈。（設計圖片）

魯比奧對王毅的來電做了「冷處理」，講了一番不痛不癢的客套話，但在美方及其亞太區盟友的腦海裏，必然會考慮一個事關重大的問題，即王毅口中的台灣問題「牽一髮動全身」，究竟是甚麼意思？如果以台島為核心，對外波及的直徑範圍究竟有多大？

「牽一髮動全身」範圍有多大？

換言之，最近走得很近的美、日、菲等各方勢力，現在必須要考量，如果繼續無視北京的勸告，操弄台海問題至不可收拾的地步，她們將要付出多大的代價？

就在不到一周的時間內，北京就此給出了具有「物理可量度性」的注解。7月6日，解放軍一艘戰略核潛艇，在中國沿岸水域潛射了一枚洲際戰略導彈，至少在空中飛行了約8000公里，準確落入南太平洋預定彈著點。

央視發布巨浪升空片段（互聯網）

綜合中國國內外軍事專家分析，此次發射的可能路徑有兩條：一是從渤海發射，經朝鮮半島南端、日本上空飛向預定目標；二是從海南發射，經菲律賓海飛向預定目標。如今尚無任何政府或機構確切指明是哪一條。

其實，究竟是哪條飛行路線並不重要，因為解放軍很可能模擬實戰情況，出動兩艘以上的戰略核潛艇待命，由其中一艘擇機發射。因此無論是從渤海還是海南發射，都展示了解放軍戰略核潛艇有實力在中國近海任何區域發動洲際核反擊，並經台島兩側，突破第一島鏈擊中遠程目標。

基於這次潛射演練的「隨機性」，目前國內外軍事專家連解放軍發射了哪一款洲際導彈都眾說紛紜。如果是從渤海發射，距目標約8000公里，那麼海軍舊款巨浪2型導彈也能完成快遞；但如從海南發射，距離目標就達到上萬公里，這就必然是新型的巨浪3型才能完成使命。

巨浪發出兩大政治訊號

而不管是哪一種洲際導彈，從純軍事角度都展示了一種「終極情景」——即中國遭受到敵國先發制人的核打擊，甚至是解放軍處於遠海的戰略核潛艇也遭到獵殺的情況下，在中國沿海存活下來的核潛艇，對萬里外的敵方目標發動核反擊。

由於巨浪升空代表了一種終極情景，它自然會引出連串疑問，以此來回應台海形勢是不是有點兒殺雞用牛刀？又或者，這種完全不對稱的戰略手段，真能有效阻嚇日菲在台東劃界、日船闖入釣魚島、台島綠營打壓統派等大大小小的事件嗎？

這就要把巨浪潛射轉化為政治詞彙來看了，它釋出的第一個訊號是「人不犯我，我不犯人」。核潛艇屬於「三位一體」核戰略威懾中的「二次核反擊手段」，且中國奉行不率先使用核武的政策。因此，只要中國不首先遭到攻擊，是不會發生巨浪攜帶核彈頭實戰升空這一幕的。它的試射因此是在提醒製造台海問題的台前幕後勢力回頭是岸，只要不生事端，一切都還好說。

中國戰略核潛艇已達世界先進水平（互聯網）

第二個訊號是「人若犯我，我必犯人」。自從1980年代首艘戰略核潛艇出海以來，中國早就具備了水下「二次核反擊手段」，並在近半個世紀後進入世界先進前列。北京等到今天才首次潛射巨浪，展示的政治決心顯然比軍事數據更重要。這個決心就是，一旦敵人犯我，必作最壞打算，並作最決斷的反擊。

進一步將巨浪潛射轉化為時空概念的話，從空間角度，它的飛行軌跡串連了中俄、美日菲等國的海上軍演，並一路伸延至五眼聯盟的軍事情報收集基站，和美英澳(AUKUS)聯合潛艇計劃預想的、遠程封鎖中國的海域。這條軌因此即側寫了美國及其盟友對中國的重重包圍，也凸顯了解放軍目前俱備的戰略突防能力。

從時間角度來看，它的發射處於王毅向魯比奧交涉之後，美方肯定接獲了北京的預先通知。因為這是一次洲際導彈潛射升空，中美之間容不得任何誤判。可圈可點的是，美方作為最具全球導彈軌跡追蹤能力的軍事大國，事後卻沒有公開巨浪的飛行資料，似要置之事外。

它的發射同時處於中俄「海上聯合-2026」軍演的首天，以及北約土耳其峰會召開前夕。一方面，莫斯科方面雖然在俄烏戰場上陷入膠著，仍派出多艘主力戰艦，前往中國青島周邊海域參加聯合演習；另一方面，雖然北約不斷警告北京要疏遠莫斯科，但中俄聯合軍演及巨浪同天升空，顯然也對北約表露了立場。

巨浪的跨時空寓意

更為重要的是，它發射的次日是七七盧溝橋事變89周年紀念日。日本極右翼首相高市早苗素來懂得擺弄歷史事件的象徵意義，例如她在去年九一八當天宣布參選首相，又在今年四一七馬關條約簽署之日，指令日本軍艦穿越台海。她該不會聯想不到，巨浪和七七事變的象徵關係吧？

特朗普已邀請請習近平伉儷9月訪美（資料圖片）

巨浪是洲際導彈，似與日本和菲律賓都無關，但它卻劃了一條終極的洲際拒止線，隱然定調了關門打狗的格局。還記得美國總統特朗普早前說，美國現在「最不需要的就是一場遠在9500英里之外的戰爭」，換算成公制，大概就是巨浪3型的射程範圍。如果解放軍核潛艇進入深海而不被察覺，這個距離就將更短。

而就在巨浪發射的當天，特朗普在白宮主動向記者表示，預期習近平主席伉儷將於9月24日到訪白宮，美國對此高度重視。這恐怕是東京和馬尼拉最不想聽到的話，因為這意味著巨浪升空的政治訊號已經傳到美國，白宮擺出了事不關己、與北京保持友好的姿態，那麼當真「牽一髮而動全身」之時，就只會動到日菲身上了。