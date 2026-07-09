反斗奇兵5︱海港城4.5米高巴斯光年打卡＋巨型莉莉平板＋六大主題區＋期間限定店＋角色見面會

今個夏天迪士尼與彼思《反斗奇兵5》電影大熱，尖沙咀「FOREVER TOYS @ 海港城」特設《玩具對科技》遊戲室四大主題遊戲區，最近海運觀點更新增4.5米巴斯光年主題裝置及Pixar主題裝置， fans更要鎖定巴斯光年與翠絲限定見面會！戶外打卡一身汗，不如到海港城美術館迪士尼與彼思《反斗奇兵5》的藝術世界展覽，或是主題期間限定店消暑shopping，而小叉與貝嘉倫主題工作坊 8 月1日登場。

Fans之前已經去過「FOREVER TOYS @ 海港城」六大主題體驗區打卡？還未夠呢，因為「太空戰士，一飛衝天！」4.5米高的巴斯光年雕塑現已降落海運觀點，怎可以不把握機會同巴斯光年合照？ 同區更有香港迪士尼樂園「Pixar夏日大召集」主題裝置，包括「Pixar水花大街派對！」巡遊花車造型打卡位、4米高Pixar好友主題積木城堡，以及靈感來自「沖天遙控車」的造型裝置，粉絲們可以走進備有噴水裝置的巡遊花車消暑！

「巴斯光年，一飛衝天！」主題裝置

日期：即日至8月31日

時間：10am – 10pm

地點：海運觀點平台

「PIXAR 夏日大召集」主題裝置

日期：即日至8月31日

時間：10am – 10pm

地點：海運觀點草坪

7月19日舉行巴斯光年與翠絲見面會，來自《反斗奇兵》的兩位人氣角色將驚喜現身與粉絲近距離互動交流。

巴斯光年與翠絲見面會

日期：7月19日（周日）

時間：1pm – 5:30pm

地點：海運觀點草坪

室外太熱的話，可參觀室內的「迪士尼與彼思《反斗奇兵5》的藝術世界」展覽，海港城美術館展出多幅珍貴的藝術素材，包括最初的鉛筆草圖、角色造型的概念設計，數位繪製的彩稿與分鏡圖。除了展品之外，現場更設有巨型莉莉平板打卡裝置，讓參觀者可以與《反斗奇兵5》角色合照留念。

「迪士尼與彼思《反斗奇兵5》的藝術世界」展覽

日期：即日至8月9日

時間：11am – 9pm

地點：海港城美術館 （海港城海洋中心2樓207號舖）

《反斗奇兵5》主題期間限定店

《反斗奇兵5》主題期間限定店加推超過100款全新精品，集合URDU、Blokees、I-Smart及TARMAC WORKS等多個品牌，首次增設「期間限定DIY專區」，粉絲可以親手串出專屬的「URDU 迪士尼·彼思九運星願水晶鏈」。另外，追加的「URDU 迪士尼·彼思反斗奇兵5貼紙收藏卡系列」有4款從未曝光的設計同步登場，而8月起「URDU ACTION SOFTOY 反斗奇兵5」及「URDU 迪士尼·彼思九幻星鋒水晶鏈系列——反斗奇兵5」將上架登場。

The Forever Toy House《反斗奇兵5》主題期間限定店

日期：即日至8月31日

時間：12pm – 8pm

地點：海運大廈展覽大堂

8月1日起「小叉及貝嘉倫主題DIY工作坊」亦將接力亮相

好玩《玩具對科技》遊戲室

海運大廈露天廣場焦點打卡位《玩具對科技》遊戲室，入口處逾2米高的胡迪、翠絲及紅心雕塑繼續列陣，而會「眨眼」的莉莉平板隧道亦帶領大家走進玩具對科技的世界。穿越隧道後，四大互動遊戲區包括西部牛仔主題的拋圈圈遊戲、小叉與貝嘉倫夢想婚禮為靈感的砌積木挑戰、巴斯光年與三眼仔的球類計分遊戲，以及考驗記憶力的電子互動遊戲。

加推組合優惠價慈善捐款

海港城7月1日起推出獨家《反斗奇兵5》集章活動及一系列限定周邊禮品，除了現有的《玩具對科技》遊戲室遊戲卡之外，加推「《反斗奇兵5》體驗指南」集章活動手冊，讓粉絲們參加精彩的迪士尼與彼思《反斗奇兵5》主題集章活動。在海港城八個印章站收集角色印章，即可兌換「《反斗奇兵5》自拍小圓鏡盲盒」乙份（共四款，款式隨機派發），極具收藏價值。

活動亦推出「可摺疊環保袋限定盲盒系列」作慈善義賣，讓粉絲以捐款價每款港幣60元換購。同時亦追加組合優惠價，只需捐款港幣140元即可一次過擁有遊戲卡、集章活動手冊及環保袋盲盒乙份。所有活動收益於扣除成本後將撥捐「願望成真基金」。

慈善義賣

日期：即日至8月9日

時間：12pm – 8pm

地點：海運大廈露天廣場

捐款價：每款港幣60元

《玩具對科技》遊戲室

日期：即日至8月9日

佈置開放時間：10am – 10pm

遊戲區開放時間：12pm – 8pm

地點：海運大廈露天廣場

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地點：尖沙咀海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口及大堂I、海運觀點、海港城美術館、海洋中心廣東道入口

查詢： 2118 8666

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