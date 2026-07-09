2026日本最注目新酒店「虹夕諾雅 奈良監獄」正式開業！將日本國家重要文化財產打造成莊嚴舒適的奢華空間

「畀錢坐監？」這是我知道星野集團把舊奈良監獄改建做酒店之後的第一個反應，而且不是「畀錢」，更是「畀好多錢」，因為星野這次是用集團最高級的品牌「虹夕諾雅（星のや／Hoshinoya）」！不過，作為星野集團的忠粉，再看完酒店的照片之後，就覺得很有型，很想去「大吉利是」（說笑）一下！

之前網上看到「虹夕諾雅 奈良監獄」的照片，感覺都「很監獄」！但最近看到這張相之後，便覺得好有型，有點點歐洲古堡的感覺，所以很想親身去看看！（雖然去到應該未必可以用這個角度看！）

「奈良監獄」於1908年誕生，是明治政府建造的「五大監獄」之一（其餘是千葉、金澤、長崎及鹿兒島監獄），曾於1946年改名為「奈良少年刑務所」，作為重視更生教育的設施，直到2017年關閉，並於同年被指定為日本國家重要文化財產。

「虹夕諾雅 奈良監獄」的正門，紅磚外牆上仍保留著「奈良少年刑務所」的標誌。

半圓拱形的入口及兩旁的圓塔，很有羅馬式建築的特色。

奈良監獄是五大監獄中唯一保存得最完整，其最具代表性的紅磚外牆，以及放射延伸的「哈維蘭系統（Haviland System）」設計，幾乎完美保留了當年的全貌。星野集團要在不損害監獄獨特空間魅力及最大程度展示其建築個性的前提下，將它重生為頂級奢華的酒店，絕對花了不少心思及金錢。從航拍的圖片可以清楚看到5幢放射延伸的兩層高長型建築物，除了中間的一幢被保留作博物館之外，其餘4幢的「監倉」都被改裝成豪華的套房。

從這個角度就可以清楚看到5幢呈放射延伸設計的監倉。

監獄的紅磚外牆。

「中央看守所」，在這裏就可以同時監視5幢呈放射性排列監倉。

這個拱型屋頂，絕對會成為大家的打卡熱點。

3款套房同樣最多只供2名客人入住，當中只有「The 9-Cell」是雙床房，其餘都只得一張雙人床。大家可能會好奇，3款套房有甚麼分別呢？不如就當是「砌積木」吧，一個舊「單人倉」代表一格積木。所有套房都是由2格睡房＋2格飯廳＋2格客廳＋2格浴室＋1格廁所組成，「The 10-Cell」多了1格「玄關」（有甚麼用？），「The 11-Cell Deluxe」則多了2格「衣帽間」（其實都無用，用來放行李吧）。雖然我是星野集團的fans，但對於「虹夕諾雅的客房都沒有電視機」，我是很失望的。我明白，如此頂級的酒店，是想客人爭取時間休息，或到外面體驗一下當地文化，但作為一個普通的香港人，夜晚沖完涼坐在客廳，就只可以望著紅磚牆（坐監體驗？），很寂寞吧！

客房走廊的天花有大型天窗，採光度高，而兩層樓之間是中空設計，把自然光線直接帶到1樓（即地面）。以前每一道門就是一個「監倉」，現在一間房至少由9道門組成！

每一間套房都是長型設計。

「The 10-Cell」及「The 11-Cell Deluxe」都放了雙人床。

所有套房都設有用餐區（飯廳）。

套房內的客廳。

如果可以在這裏加一部電視機就好了，就算沒有日本電視台的直播，讓我看Netflix或Disney+也好！

房內保存了當時的紅磚牆身及天花。

酒店內設有一間餐廳，供應早餐及晚餐，都是獨立的個室（前「監倉」！）；午餐及下午茶時段，可以叫in-room dining。晚餐雖然可以點和食或shabu-shabu，但建議選擇西餐「Gastronomy Chronicle（美食年代記）」，因為看介紹覺得很有趣。第一道菜叫「黎明期」，是將當時日本吸收西方飲食文化後誕生的洋食，變成幾款一口大小的法式前菜，放在時鐘設計的碟上，時針指著5時10分，正是當時監獄的晚飯時間！

餐廳內全部都是獨立個室。

西餐「Gastronomy Chronicle」最具代表性的第一道菜「黎明期」，時針指著5時10分，是當時監獄的「放飯時間」！

第二道菜「成熟期」呈現日本經典法式料理的代表作，以濃郁醇厚的阿爾貝醬（Albert Sauce）搭配香煎燉煮比目魚（Sole Braisée）。

「文明開化早餐」：在飲食習慣西化的明治時代，源於當時大受歡迎的炸物料理，特別將蘇格蘭蛋、發源自日本的炸蝦及蟹肉奶油可樂餅等餐點與米飯搭配享用。（很明顯，我在網頁copy and paste出來！）

餐廳的入口。

酒店的「Main Lounge」，挑高的中庭設計，空間感十足，保留昔日結構特色的同時，大膽融入現代元素，再配合極具特色的歐洲古典家具，展現優雅格調。

大家應該最關心的是價錢吧！最平是156,524円，每房兩人，不包括早晚餐，兩晚的價錢，即是每人每晚39,131円／約HK$1,917。留意最少要住兩晚，不過提早30日預訂，就可以有7折（$1,917已經是7折後最平的價錢）！雖然是貴了一點，但其實已經是「虹夕諾雅」品牌中最便宜的一間酒店，而且更是新開業（6月25日正式開業），又可以住在充滿歷史及建築特色的文化遺產內，如果加上喜歡打卡的話，我覺得絕對值得住兩晚！

設計獨特的「中庭」，以潔白的散步道勾勒出富有幾何美感的現代空間。

位於園區內的「奈良監獄博物館」，除了展示奈良監獄珍貴的歷史文物外，更以「來自美麗監獄的提問」為概念，引領參觀者從全新視角重新思考日常與歷史之間的連結。酒店的住客更可以透過住宿專屬通道往返博物館，在欣賞建築之美的同時，更能深刻感受文化資產所承載的歷史意義，體驗獨一無二的文化遺產住宿之旅。（亦很明顯，也是copy and paste！如果有機會住，再跟大家分享！）

虹夕諾雅 奈良監獄

地址：奈良縣奈良市般若寺町18

網址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/hoshinoyanarakangoku/