歐盟經濟近黃昏，如大清帝國沒落？

只佔世界人口12%的西方社會，一般被視為美國、歐盟諸國，再加上英國。特朗普（Donald Trump）政府行為乖張，美國早顯露衰敗之象，英國首相換來換去，10年7首相，明眼人不難知道她老是擺脫不了困局。

至於擁有27國的歐盟曾經是GDP比美國更高的世上最大經濟體，但近年卻像盲頭蒼蠅般，不知方向亂飛，法國學者評論說她衰落的速度，比清朝末期的中國更快。

歐盟諸國是否在衰落？下沉的速度真有這麼快嗎？中國並不敵視歐洲，希望她能成為合作夥伴，但若她爛泥扶不上壁，中國的外交政策需要甚麼調整？

失殖民地供養，歐國露出原形

清末中國衰退得有多快？據我一位亡友、世界知名的經濟史家麥迪遜（Angus Maddison）的估算，從1820至1870短短50年內，中國GDP佔全球的份額由32.9%下降至17.2%，即比重共減少了47.7%，不可謂不慘烈。我們知道，當年中國被稱為「東亞病夫」，那麼歐洲有無資格被叫作「地球病夫」？

量度歐盟敗退的速度有多種口徑。較直接的是看看歐盟在1993年正式成立時，其GDP佔世界的百分比，再與近年的同一百分比對照一下。用購買力平價計算，世界銀行的數據顯示，歐盟在1993年的GDP是6.88萬億美元，其時世界的總GDP是34.03萬億美元，所以歐盟產出了世界20.21%的產值。到了2024年，這比重降至14.34%，亦即比重本身少了29%。清代中國GDP相對於世界的比重50年下降了47.7%，現在歐盟的比重31年內減少了29%，速度大致相同。由此可知，上述法國學者認為歐盟衰落得比晚清更快，稍有誇張。但我們知道，清末中國經歷過百年恥辱，若歐盟跟清代般沉淪下去，將來也是十分不妙。

上述結果十分穩定，用不同的口徑去計算，答案也相差無幾，例如用歐盟製造業的淨產值佔全球製造業淨產值的比重去量度，一樣可看出歐盟的製造業優勢已敗光不少。

為甚麼昔日在世界可橫行無阻的歐盟諸國光輝快速淡退？除了是她們失去了殖民地的供養露出原形外，還有更深層次的原因。這需要我們把歐盟的體制的正負影響一分為二地分析。

歐洲多國在戰後發展為共同體有很長的歷史，但歐盟的正式成立可追溯至1993年。其成員國的人民可在歐盟內自由流動及工作，這對經濟大有好處，不是她衰落的原因。27個成員國中有21國統一使用歐元，等同把各國經濟及金融緊密地連接起來，幾乎等於把歐盟變成統一大國，資源配置的效率也會上升，同樣不會是她衰落的原因。但歐盟又不是真正的統一國家，其成員國各有主權，其財政政策各自獨立，這便引致多種問題。

欠誘因審慎理財，爆歐債危機

設想某個成員國理財審慎，收支有盈餘，不用借錢，按此情況，若其貨幣體制獨立，其利率也會低企。設想另一成員國胡亂用錢，欠債累累，其利率理應上升。歐盟有21國使用同一貨幣，利率便會一致，胡亂用錢的成員國就算不斷借錢，也不用太擔心會受到利率上升的懲罰，這便構成了道德風險，各國都沒有誘因審慎理財，十多年前爆發出的歐債危機，重創多國經濟，主因在此。

歐盟的道德風險又遠不止只存在於借貸利率中，她另一傷口是福利開支太大，以致政府的開支等閒是GDP的一半以上。福利豐厚，工作誘因大減，歐洲有些國家的人民每年有數個月假期，每周工作20多小時便滿額，美國人民遠比他們勤奮。歐洲有老本可吃，其過去的科技及藝術成就可支撐其收入及遊客數量，但坐吃山崩，在充滿激烈競爭的世界市場中，歐盟的經濟只會左支右絀，使人感到夕陽無限好，只是近黃昏。

面對此種態勢，我們見不到歐盟有認真檢查自身問題，反而是不知所措，又或諉過於人，活像一些自幼被寵溺慣了在溫室長大的富二代富三代。自己產品價格上及甚至質量上競爭不過中國，卻硬說中國產能過剩。中國雖是世界唯一的製造業超級大國，但我們若細看數據，卻無法得此結論。

作者認為歐盟恐懼着正在走下坡，終會淪為二級甚至三級經濟體，但又不願意承認已無法挽回，故手足無措不知如何是好。(Shutterstock)

斥華產能過剩，源於內心恐懼

據世界銀行的數據，2025年中國的人均製造業生產淨值是3,406美元，歐盟是6,710美元，德國還達到10,576美元，這當中有歐洲產品價格偏貴的問題，但同時也顯示，歐盟實無資格說中國產能過剩，反而中國可把此指控加在歐洲身上。歐盟的心態卻又是十分正常的，她內心深處恐懼著自己正在下坡路上走，終會淪為二級甚至三級經濟體，但又不願意承認自己無法挽回，所以只能夠手足無措，不知如何是好。

歐盟不是地緣政治上中國的敵人，但可以發展成夥伴。中國對歐盟在貿易上及投資上可開放市場，共同獲利，但同時也要立下規矩，若歐盟抹黑中國或做對中國不利的事，是會遭中國堅決懲罰的。不立規矩，不足以引領歐盟走出迷霧。

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【知識庫】近期歐盟對華關係如何？

—經貿摩擦：今年1至5月中國對歐盟出口與去年同期比較大增約16.4%，歐盟提出《工業加速器法案》等產業支持措施，北京則強烈反對。

—外交關係：多個歐洲領袖相繼訪問中國，簽署多個雙邊貿易協議；盡管經濟上尋求合作，但多國對華政策明顯出現內部分歧。

—溝通渠道：近期中國臨時取消原定在北京舉行的兩場與歐盟的高級別會議，被外界解讀為對歐盟強硬化態度的反制。

—科技安全：歐盟推出新的《網絡安全法案》（Cybersecurity Act），旨在進一步加強對中國科技企業和供應鏈的合規審查。