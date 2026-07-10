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停一停．想一想

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　A股在4000點區反覆，港股升700點後稍回調，中東戰雲又起，後市如何，要想一想，可參考眾證券商分析。

 

　　國泰海通認為，伴隨衝擊逐步消化，疊加港股中期業績築底的可能性在增加，市場有望重回基本的性價比認知。

 

　　國元國際表示，中長期來看，互聯網板塊估值已處於歷史較低水平，具備較高安全邊際，AI的持續發展與商業化落地進程仍是驅動板塊價值重估的核心引擎。

 

　　國信證券認為：7至8月中期業績密集披露窗口將推動定價邏輯從風格博弈切換為業績驗證，多因素共振下，大概率不會延續二季度的極致行情。

 

　　廣發證券認為，資本市場持續活躍，券商板塊業績景氣持續向上，而估值表現滯後，看好後續修復空間。隨著資金面壓力緩釋，增量資金持續入市，公募強化業績基準約束下券商板塊估值及持倉有較大提升空間，科創屬性提升盈利彈性及成長趨勢。

 

　　招商證券指出，看好後續旅遊板塊延續高景氣度，旅遊產業鏈上，推薦關注休閒旅遊及出境遊相關性較強的OTA（旅遊平台）、景區，其次是與出行人次高度相關的交通，以及商旅需求驅動的酒店。

 

　　光大證券認為，A股與港股市場情緒仍保持觀望。當前存量博弈特徵凸顯，持續制約短線市場行情。展望後市，隨著中期業績預告進入集中披露高峰期，「業績定勝負」的邏輯日趨凸顯。而鑑於海外科技板塊波動傳導、高位賽道估值消化尚未完成、後續中期業績績差股可能增多，市場觀望情緒難改，短線或仍以縮量震盪、極致結構性分化為主。

 

　　隨著資金更關注業績驗證的確定性，算力租賃、半導體設備、AI伺服器、貴金屬等有業績支持的科技成長與防禦題材逆勢活躍。多隻算力及半導體概念股發布中期業績數倍增長的預告，驗證板塊高景氣；國際油價大幅反彈支撐油氣板塊。

 

　　此外，旅遊強國建設政策預期提振文旅板塊修復預期。不過，總體上，中期業績驗證期資金風險偏好較低，仍重點關注業績高增而滯漲的細分領域。

 

　　東方證券認為，K形短期擾動，配置暫且均衡。7月以來，隨著蘋果(US.AAPL)漲價、Meta(US.META)出租、黑石出售等消息接連出台，AI板塊在預期層面出現擾動但尚不足以形成預期拐點。

 

　　與此同時，國內6月PMI數據超預期，美聯儲局加息預期轉向，使得國內外同步出現了風格擴散。一方面，國內開始出現K形分化收斂的預期；另一方面，隨著美國非農數據出台、沃什鴿派表態，海外之前受高利率壓制的周期板塊開始復甦。

 

　　K形分化的收斂不會一蹴而就，短期更多是擾動。三季度海外利率預期也仍有不確定性。因此股票階段性均衡，短期可通過啞鈴策略進行配置。

 

　　　最重要的是股，是要看業績，看盈利，這是百年股史中的鐵律。

 

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停一停．想一想

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#A股#港股#證券商#互聯網板塊#人工智能#商業化#業績驗證#旅遊板塊#科技成長股#防禦性股票#油氣板塊#文旅板塊#K形分化#蘋果#元宇宙
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