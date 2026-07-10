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「搣本派息」拖低基金價格！
理財智慧

「搣本派息」拖低基金價格！

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　上日提到，惠理高息股票基金和摩根亞太入息基金是我心目中兩隻優質的派息基金，只可惜，她們的息率不太高，大部分時間都只有5厘左右（但其實，這不一定是「可惜」的事，下文會我會交代）。

 

　　過去一年，該兩隻基金的價格都升了，令到最新的息率更低於5厘。但令人欣喜的是，摩根亞太入息基金今年以來兩次增加派息。從另一個角度看，該基金非常重視新投資者的回報。如此的話，已經入市的投資者也受惠了，變成「財息」兼收。

 

　　但正如我在早前的文章中指出，「貪高息，最終得不償失」。個別派息基金持有的股票或債券，所收的「可供分派收入」根本不高，又或者不能經常做到「低買高賣」，以賺取資本增值的收益（這些收益也是可供分派收入），但偏偏為了吸引投資者，就把基金的息率定得很高，那麼，基金經理可以怎樣做呢？

 

　　一般來說，只有兩個方法，一是透過衍生工具的操作，大部分都是沽出期權去賺期權金。這些收入，某程度也像利息。事實上，銀行代售的很多股票掛勾票據（ELN），背後其實就是代客沽出認沽期權而收取對手的期權金，但就包裝成為「利息」。

 

　　派息基金的基金經理也有可能這樣做，但須知，自己在銀行買股票掛勾票據，看錯了的後果就是要以高於當時市價（其實之前已經協議了）的價格接貨，承受帳面的損失。而基金經理看錯了邊，要以相對的高位接貨，就會直接影響基金單位的價格。

 

　　第二個方法更簡單，也就是我們常說的「搣本派息」，基金經理索性拿一點其他客戶投入而尚未買貨的資金去派息，又或者沽出一些沒有賺錢的股票或債券去派息。無論是哪一樣，結果都一樣，就是令到基金單位價格走弱。

 

 

「搣本派息」拖低基金價格！筆者寧願派息基金的息率不太高，但價格要穩定，好過息率很高，但價格卻徐徐下跌。(Shutterstock)

 

　　我在早前的文章中已經解釋過，如果見到一隻派息基金有用「資本」去派息，不用太緊張，可以給予多一點時間，看看這個情況是否持續。如果持續，再看看基金的價格又是否持續走弱。如是的話，該基金就可能有問題了。

 

　　上日的文章提到，惠理高息股票基金和摩根亞太入息基金，過去一年的「派息成分」都十分健康，全部派息都來自可供分派收入。我說過，她們的息率不太高，只有大約4-5厘左右，很多投資者可能會覺得不吸引。但對我來說，如果基金價格硬淨，甚至有升幅，這是更可貴的，因為價格升幅往往大於那一兩個巴仙的利息呢！這是除笨有精呀！

 

　　所以，我寧願派息基金的息率不太高，但價格要穩定，這好過一些息率很高，例如8-10厘息，但價格卻徐徐下跌，用我剛才的說法，是陰乾式下跌的話，這真的是得不償失呢！

Tags:#基金債券攻略#投資策略#股息#價值投資#金融工具#衍生工具#利率#資本利得#基金經理#估值#財務規劃#派息#派息基金#搣本派息
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