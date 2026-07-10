AlipayHK「日日網購日日賞」優惠：星期一至五不同主題 每日登入即可領取各種立減禮券及積分獎賞
網購已成為香港人生活的一部分，AlipayHK特別推出「日日網購日日賞」推廣活動，由即日起至12月31日，用戶只須每日登入AlipayHK應用程式，搜尋並進入「日日網購日日賞」專頁，即可領取各式各樣的網購立減禮券及積分獎賞，涵蓋寵物用品、本地玩樂、美妝保健、電子家電等多個範疇，讓大家輕鬆享受購物樂趣，同時邊買邊慳。
日日領：寵物糧食優惠 毛孩家長必搶
即日起，用戶於汪喵星球、怪獸部落、HeroMama等指定寵物糧食或用品網店購物，單筆消費滿$669或以上，並於領券後選擇以AlipayHK付款，即可扣減$20。這項優惠每位用戶每月限領兩次，禮券領取後5日內有效，讓一眾「毛孩家長」為家中「主子」們補給優質糧食及用品，省錢又放心。
適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：
● 汪喵星球
● 怪獸部落
● HeroMama
● Pet Pet Home
● Q-Pets
● Whiskers N Paws
● Buddy Bites
● 超凝小姐Lady N
● PET HK
● Cat Dynamics
● Pawmacy
● Pet Line
● CityU Veterinary Medical Centre
● Pet Art Space
日日領：本地景點優惠
在指定本地景點、體驗商戶或購票平台，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、美國冒險樂園、Cityline等，單筆消費$599或以上，即可減$30，無論是購買主題樂園門票、欣賞演唱會還是參加各類體驗活動都同樣受惠。此優惠只適用於以AlipayHK網上付款，同樣每位用戶每月限領兩次，領券後5日內有效。
適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：
● 香港迪士尼樂園
● 香港海洋公園
● 昂坪360
● 西九文化區
● Cityline
● 快達票
● 挪亞方舟
● Super Sports Park
● 美國冒險樂園
● Tixbay購票平台
● 撲飛
● 城市售票網
星期一：美妝、保健食品、服飾
活動期內首10,000位於指定美妝保健食品／服飾網購單筆消費滿$799，獲額外1倍A. Point，最多可獲20000 A. Point。此優惠每期最多可參與1次。
適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：
● 余仁生
● 屈臣氏
● 莎莎
● iHerb
● 萬寧
● UNIQLO
● ZALORA
● APRILSKIN
● I.T
● MEDITHERAPY
● Adidas
● Nike
● 櫻花薈
● 馬拉松
● Catalog
● Crocs
● arena
● Teva
● Columbia
● Cath Kidston
● Chevignon
● GigaSports
● Go Wild
● Speedo
● UGG
星期二：網上直播
單筆消費滿$399或以上，並以AlipayHK支付款項即減$15。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。
適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：
● GURU
● Baby Shop
● Shopoholic Private Limited
● May I Keep Young
● 獅生活
● Monster Baby (HK) Company Limited
● AGE 19
● SIMPLE CO.
● AT STORY
● Neverspring Limited
● Planwise Industrial Ltd
● TAI FUNG FROZEN MEAT LIMITED
● Kylie Fashionpretty
● HANNAH MA FASHION STORE
● K ICON
● BY MY HOPE LIMITED
● 2011 Web Shop Limited
星期三：超市家品
優惠期內首10,000位於指定超市網店單筆消費滿$799，即賺雙倍A. Point，最多額外20,000 A. Point。此優惠每期最多可參與1次。
適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：
● Market Place by Jasons
● 百佳
● 永旺
● 無印良品
● HKTVmall
星期四：家電
單筆消費滿$1,199或以上，並以AlipayHK支付款項即減$30；滿$1,499或以上，並以AlipayHK支付款項即減$50。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。
適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：
● 中原電器
● Dyson
● 電器幫
● 豐澤
● 華為
● HKTVmall
● LG
● 小米
● 蘇寧
● 香港格價網
● 三星
● Ulike
● 衛訊
● 友和YOHO
● 大昌行生活
● ahaa
星期五：珠寶
單筆消費滿$3,999或以上，並以AlipayHK支付款項即減$80。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。
● 六福珠寶
● 周大福珠寶
● 謝瑞麟
● 連卡佛
● 愛首飾 · Art style jewellery & watch limited
● Tiffany & Co.
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