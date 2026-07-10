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AlipayHK「日日網購日日賞」優惠：星期一至五不同主題 每日登入即可領取各種立減禮券及積分獎賞
著數優惠

AlipayHK「日日網購日日賞」優惠：星期一至五不同主題 每日登入即可領取各種立減禮券及積分獎賞

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:AlipayHK

　　網購已成為香港人生活的一部分，AlipayHK特別推出「日日網購日日賞」推廣活動，由即日起至12月31日，用戶只須每日登入AlipayHK應用程式，搜尋並進入「日日網購日日賞」專頁，即可領取各式各樣的網購立減禮券及積分獎賞，涵蓋寵物用品、本地玩樂、美妝保健、電子家電等多個範疇，讓大家輕鬆享受購物樂趣，同時邊買邊慳。

 

日日領：寵物糧食優惠 毛孩家長必搶

 

　　即日起，用戶於汪喵星球、怪獸部落、HeroMama等指定寵物糧食或用品網店購物，單筆消費滿$669或以上，並於領券後選擇以AlipayHK付款，即可扣減$20。這項優惠每位用戶每月限領兩次，禮券領取後5日內有效，讓一眾「毛孩家長」為家中「主子」們補給優質糧食及用品，省錢又放心。

 

　　適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

 

●    汪喵星球

●    怪獸部落

●    HeroMama

●    Pet Pet Home

●    Q-Pets

●    Whiskers N Paws

●    Buddy Bites

●    超凝小姐Lady N

●    PET HK

●    Cat Dynamics

●    Pawmacy

●    Pet Line

●    CityU Veterinary Medical Centre

●    Pet Art Space

 

日日領：本地景點優惠

 

　　在指定本地景點、體驗商戶或購票平台，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、美國冒險樂園、Cityline等，單筆消費$599或以上，即可減$30，無論是購買主題樂園門票、欣賞演唱會還是參加各類體驗活動都同樣受惠。此優惠只適用於以AlipayHK網上付款，同樣每位用戶每月限領兩次，領券後5日內有效。

 

　　適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

 

●    香港迪士尼樂園

●    香港海洋公園

●    昂坪360

●    西九文化區

●    Cityline

●    快達票

●    挪亞方舟

●    Super Sports Park

●    美國冒險樂園

●    Tixbay購票平台

●    撲飛

●    城市售票網

 

星期一：美妝、保健食品、服飾

 

　　活動期內首10,000位於指定美妝保健食品／服飾網購單筆消費滿$799，獲額外1倍A. Point，最多可獲20000 A. Point。此優惠每期最多可參與1次。

 

　　適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

 

●    余仁生

●    屈臣氏

●    莎莎

●    iHerb

●    萬寧

●    UNIQLO

●    ZALORA

●    APRILSKIN 

●    I.T

●    MEDITHERAPY

●    Adidas

●    Nike

●    櫻花薈

●    馬拉松

●    Catalog

●    Crocs

●    arena

●    Teva

●    Columbia

●    Cath Kidston

●    Chevignon

●    GigaSports

●    Go Wild

●    Speedo

●    UGG

 

星期二：網上直播

 

　　單筆消費滿$399或以上，並以AlipayHK支付款項即減$15。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。

 

　　適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

 

●    GURU

●    Baby Shop

●    Shopoholic Private Limited

●    May I Keep Young

●    獅生活

●    Monster Baby (HK) Company Limited

●    AGE 19

●    SIMPLE CO. 

●    AT STORY

●    Neverspring Limited

●    Planwise Industrial Ltd

●    TAI FUNG FROZEN MEAT LIMITED

●    Kylie Fashionpretty

●    HANNAH MA FASHION STORE 

●    K ICON

●    BY MY HOPE LIMITED

●     2011 Web Shop Limited

 

星期三：超市家品

 

　　優惠期內首10,000位於指定超市網店單筆消費滿$799，即賺雙倍A. Point，最多額外20,000 A. Point。此優惠每期最多可參與1次。

 

　　適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

 

●    Market Place by Jasons

●    百佳

●    永旺

●    無印良品

●    HKTVmall

 

星期四：家電

 

　　單筆消費滿$1,199或以上，並以AlipayHK支付款項即減$30；滿$1,499或以上，並以AlipayHK支付款項即減$50。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。

 

　　適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

 

●    中原電器

●    Dyson

●    電器幫

●    豐澤

●    華為

●    HKTVmall

●    LG

●    小米

●    蘇寧

●    香港格價網

●    三星

●    Ulike

●    衛訊

●    友和YOHO

●    大昌行生活

●    ahaa

 

星期五：珠寶

 

　　單筆消費滿$3,999或以上，並以AlipayHK支付款項即減$80。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。

 

●    六福珠寶

●    周大福珠寶

●    謝瑞麟

●    連卡佛

●    愛首飾 · Art style jewellery & watch limited

●    Tiffany & Co.

 

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Tags:#著數優惠#網購#寵物#毛孩#shopping#AlipayHK
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