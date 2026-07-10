AlipayHK「日日網購日日賞」優惠：星期一至五不同主題 每日登入即可領取各種立減禮券及積分獎賞

網購已成為香港人生活的一部分，AlipayHK特別推出「日日網購日日賞」推廣活動，由即日起至12月31日，用戶只須每日登入AlipayHK應用程式，搜尋並進入「日日網購日日賞」專頁，即可領取各式各樣的網購立減禮券及積分獎賞，涵蓋寵物用品、本地玩樂、美妝保健、電子家電等多個範疇，讓大家輕鬆享受購物樂趣，同時邊買邊慳。

日日領：寵物糧食優惠 毛孩家長必搶

即日起，用戶於汪喵星球、怪獸部落、HeroMama等指定寵物糧食或用品網店購物，單筆消費滿$669或以上，並於領券後選擇以AlipayHK付款，即可扣減$20。這項優惠每位用戶每月限領兩次，禮券領取後5日內有效，讓一眾「毛孩家長」為家中「主子」們補給優質糧食及用品，省錢又放心。

適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

● 汪喵星球

● 怪獸部落

● HeroMama

● Pet Pet Home

● Q-Pets

● Whiskers N Paws

● Buddy Bites

● 超凝小姐Lady N

● PET HK

● Cat Dynamics

● Pawmacy

● Pet Line

● CityU Veterinary Medical Centre

● Pet Art Space

日日領：本地景點優惠

在指定本地景點、體驗商戶或購票平台，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、美國冒險樂園、Cityline等，單筆消費$599或以上，即可減$30，無論是購買主題樂園門票、欣賞演唱會還是參加各類體驗活動都同樣受惠。此優惠只適用於以AlipayHK網上付款，同樣每位用戶每月限領兩次，領券後5日內有效。

適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

● 香港迪士尼樂園

● 香港海洋公園

● 昂坪360

● 西九文化區

● Cityline

● 快達票

● 挪亞方舟

● Super Sports Park

● 美國冒險樂園

● Tixbay購票平台

● 撲飛

● 城市售票網

星期一：美妝、保健食品、服飾

活動期內首10,000位於指定美妝保健食品／服飾網購單筆消費滿$799，獲額外1倍A. Point，最多可獲20000 A. Point。此優惠每期最多可參與1次。

適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

● 余仁生

● 屈臣氏

● 莎莎

● iHerb

● 萬寧

● UNIQLO

● ZALORA

● APRILSKIN

● I.T

● MEDITHERAPY

● Adidas

● Nike

● 櫻花薈

● 馬拉松

● Catalog

● Crocs

● arena

● Teva

● Columbia

● Cath Kidston

● Chevignon

● GigaSports

● Go Wild

● Speedo

● UGG

星期二：網上直播

單筆消費滿$399或以上，並以AlipayHK支付款項即減$15。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。

適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

● GURU

● Baby Shop

● Shopoholic Private Limited

● May I Keep Young

● 獅生活

● Monster Baby (HK) Company Limited

● AGE 19

● SIMPLE CO.

● AT STORY

● Neverspring Limited

● Planwise Industrial Ltd

● TAI FUNG FROZEN MEAT LIMITED

● Kylie Fashionpretty

● HANNAH MA FASHION STORE

● K ICON

● BY MY HOPE LIMITED

● 2011 Web Shop Limited

星期三：超市家品

優惠期內首10,000位於指定超市網店單筆消費滿$799，即賺雙倍A. Point，最多額外20,000 A. Point。此優惠每期最多可參與1次。

適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

● Market Place by Jasons

● 百佳

● 永旺

● 無印良品

● HKTVmall

星期四：家電

單筆消費滿$1,199或以上，並以AlipayHK支付款項即減$30；滿$1,499或以上，並以AlipayHK支付款項即減$50。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。

適用商戶（僅限品牌香港官方網店）：

● 中原電器

● Dyson

● 電器幫

● 豐澤

● 華為

● HKTVmall

● LG

● 小米

● 蘇寧

● 香港格價網

● 三星

● Ulike

● 衛訊

● 友和YOHO

● 大昌行生活

● ahaa

星期五：珠寶

單筆消費滿$3,999或以上，並以AlipayHK支付款項即減$80。此優惠每位用戶每周限領一次，領券後5日內有效。

● 六福珠寶

● 周大福珠寶

● 謝瑞麟

● 連卡佛

● 愛首飾 · Art style jewellery & watch limited

● Tiffany & Co.