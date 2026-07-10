歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起
旅遊世界

澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:澳門新濠天地

　　睇過澳門新濠天地《水舞間》劇場的朋友，無不讚嘆極盡視聽娛樂目不暇給，7月15日起你有機會由台前走進幕後，揭開這個世界級傳奇水上匯演的幕後奧秘！澳門新濠天地將正式推出《水舞間》匯演及後台導覽套票，觀眾可以深入潛水專區及登上18米高空舞台區域，感受沉浸式舞台設計帶來的震撼效果，後台導覽每位澳門幣500元，另設匯演及後台導覽套票每位澳幣888元起。

 

澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起

 

　　《水舞間》後台導覽約30分鐘，導覽於當晚最後一場演出完結後約晚上九時十五分開始，《水舞间》後台導覽每位澳門幣500元，《水舞間》匯演及後台導覽套票每位澳門幣888元起。個人認為套票幾吸引，尤其是尚未欣賞去年回歸的新版本《水舞間》，一氣呵成欣賞匯演再深入後台揭秘。據知，匯演累計場次已突破450場，今夏更將迎來全球第100萬名觀眾！

 

澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起

 

《水舞間》後台導覽7月15日首次展開

 

　　《水舞間》後台導覽將於2026年7月15日正式開始，首度揭開劇院核心區域的神秘面紗，帶領觀眾深入探索，這場世界級傳奇匯演背後的匠心工藝與前沿科技。導覽從VVIP包廂或貴賓席出發，延伸至地下潛水專區，全面呈現專業潛水員及維修團隊的日常運作與嚴謹安全標準，相信可以解開大家欣賞匯演時心中各樣好奇疑問。

 

澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起

 

　　隨後，觀眾將走進舞台下方的神秘空間，深入了解「金船」與「夢之亭」等大型演出道具，以及複雜精密系統的運作機制；並親身來到儲水量達1,700萬升，相等於五個以上奧運會標準泳池的巨型水池旁，見證這套巨型設備。

 

澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起

 

　　匯演中演員於半空中的高難度表演令人驚嘆，參加後台導覽的話，你有機會登上高達18米的舞台高空區域，以表演者視角俯瞰整個劇場，絕對是獨家的體驗，感受沉浸式舞台設計帶來的震撼效果。行程尾段，導覽將呈現台前幕後鮮為人知的故事，從高強度訓練到精準演繹，再到極限時間內的快速換裝，了解演員與幕後團隊為每一場匯演的悉心準備。

　　

澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起

觀眾可登上高達18米的舞台高空區域，以表演者視角俯瞰劇場全景

 

《水舞間》後台導覽
導覽時長：約30分鐘
導覽時間：適用於設有兩場匯演之日期，導覽於當晚最後一場演出完結後(約晚上九時十五分)開始，視乎實際演出完結時間調整
導覽價格：《水舞间》後台導覽：每位澳門幣500元
《水舞間》匯演及後台導覽套票：每位澳門幣888元起
參加規限：參加者須年滿12歲，未滿18歲人士須由家長或法定監護人陪同
預訂渠道：《水舞間》官方網站、《水舞間》票務處、旅行社
https://www.cityofdreamsmacau.com/tc/offers/house-of-dancing-water-backstage-tour

 

Tags:#澳門#大灣區#旅遊#水舞間#玩樂旅遊#澳門新濠天地
Add a comment ...Add a comment ...
香港非遺月2026 ︱香港太空館限定駿馬光影表演＋限定免費「非遺」主題開篷巴士遊
更多玩樂假期文章
香港非遺月2026 ︱香港太空館限定駿馬光影表演＋限定免費「非遺」主題開篷巴士遊

投票區

黃錦輝涉醉駕辭任議員
178
|
1

你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？

足夠
12%
不足夠
84%
無意見
4%
投票期：2026-07-06 ~ 2026-08-06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處