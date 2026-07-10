澳門玩樂︱《水舞間》後台導覽7.15起幕後揭秘＋登上18米高空舞台＋深入潛水專區＋套票澳幣888元起

睇過澳門新濠天地《水舞間》劇場的朋友，無不讚嘆極盡視聽娛樂目不暇給，7月15日起你有機會由台前走進幕後，揭開這個世界級傳奇水上匯演的幕後奧秘！澳門新濠天地將正式推出《水舞間》匯演及後台導覽套票，觀眾可以深入潛水專區及登上18米高空舞台區域，感受沉浸式舞台設計帶來的震撼效果，後台導覽每位澳門幣500元，另設匯演及後台導覽套票每位澳幣888元起。

《水舞間》後台導覽約30分鐘，導覽於當晚最後一場演出完結後約晚上九時十五分開始，《水舞间》後台導覽每位澳門幣500元，《水舞間》匯演及後台導覽套票每位澳門幣888元起。個人認為套票幾吸引，尤其是尚未欣賞去年回歸的新版本《水舞間》，一氣呵成欣賞匯演再深入後台揭秘。據知，匯演累計場次已突破450場，今夏更將迎來全球第100萬名觀眾！

《水舞間》後台導覽7月15日首次展開

《水舞間》後台導覽將於2026年7月15日正式開始，首度揭開劇院核心區域的神秘面紗，帶領觀眾深入探索，這場世界級傳奇匯演背後的匠心工藝與前沿科技。導覽從VVIP包廂或貴賓席出發，延伸至地下潛水專區，全面呈現專業潛水員及維修團隊的日常運作與嚴謹安全標準，相信可以解開大家欣賞匯演時心中各樣好奇疑問。

隨後，觀眾將走進舞台下方的神秘空間，深入了解「金船」與「夢之亭」等大型演出道具，以及複雜精密系統的運作機制；並親身來到儲水量達1,700萬升，相等於五個以上奧運會標準泳池的巨型水池旁，見證這套巨型設備。

匯演中演員於半空中的高難度表演令人驚嘆，參加後台導覽的話，你有機會登上高達18米的舞台高空區域，以表演者視角俯瞰整個劇場，絕對是獨家的體驗，感受沉浸式舞台設計帶來的震撼效果。行程尾段，導覽將呈現台前幕後鮮為人知的故事，從高強度訓練到精準演繹，再到極限時間內的快速換裝，了解演員與幕後團隊為每一場匯演的悉心準備。

觀眾可登上高達18米的舞台高空區域，以表演者視角俯瞰劇場全景

《水舞間》後台導覽

導覽時長：約30分鐘

導覽時間：適用於設有兩場匯演之日期，導覽於當晚最後一場演出完結後(約晚上九時十五分)開始，視乎實際演出完結時間調整

導覽價格：《水舞间》後台導覽：每位澳門幣500元

《水舞間》匯演及後台導覽套票：每位澳門幣888元起

參加規限：參加者須年滿12歲，未滿18歲人士須由家長或法定監護人陪同

預訂渠道：《水舞間》官方網站、《水舞間》票務處、旅行社

https://www.cityofdreamsmacau.com/tc/offers/house-of-dancing-water-backstage-tour