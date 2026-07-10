一支葡萄酒的價值，不單取決於它的年份或者產地。懂酒的人會欣賞葡萄園的位置、氣候、釀酒師的理念，以及它經歷多少年月才到達最佳狀態；同一支酒，在不同階段打開，也可能呈現不同層次。

例如法國波爾多1982年被不少收藏家視為傳奇年份，部分頂級酒莊多年後價格大幅上升；而勃艮第名莊Romanee-Conti，更因產量稀少和市場追捧，長期成為拍賣市場焦點。紅酒世界提醒我們，價格背後往往包含稀缺、歷史和市場長年累積的認同。

波爾多和勃根地（圖）為法國兩大著名紅酒產區。(Shutterstock)

我不是品酒專家，甚至坦白說，我對酒本身興趣不大。曾經有一位領導對紅酒非常熱愛，我有機會跟他報讀一個葡萄酒課程。當時學到多少酒的知識，其實已記憶不多，我沒有因為那堂紅酒課而成為品酒師，但留下來的是他看待紅酒和生活的態度，認識自我世界以外的專業人士，如何持續學習和品味生活。

金融界講究第一印象，有研究指最短七秒便可對一人定型。他一直以來給我的印象，不是追求名貴酒標或炫耀收藏，而是真正欣賞背後的故事和細節。從葡萄種植、年份差異，到參加酒莊旅行，親身到法國不同產區了解一支酒如何誕生，那份投入和好奇心，反而令我留下深刻印象。或許這也是為何不少商務飯局總有紅酒的位置，真正留下的，是背後的故事、交流和當刻的人。

人買股票多數只關心短期價格升跌，就像只看一支酒今天的拍賣價格。有些公司短期風光，但缺乏實力，就像包裝漂亮但沒有深度的酒；有些企業經歷周期考驗，反而隨時間累積價值。

紅酒有平有貴，但懂得欣賞的人，看到的不只是標價。投資如是，人與人的關係亦一樣，未必每一刻完美，也不會每次判斷都準確，但願意反思、調整和珍惜，本身已是一種成長。

數字以外，人生很多重要資產不能即時計算回報。今次學習的不只是金錢管理，也包括如何欣賞別人的專長和重新理解一段關係。這些年逐漸意識到，跳出框框思考背後的深層意義，是一份持久的功課。不論在自我學習，還是作為工作伙伴方面，回望這段旅程，我覺得至少值得給自己一個B+成績。