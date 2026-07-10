歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amanga...
Travel & Dining

不一樣的海上旅程！從法式小鎮到荷蘭彩色港口，隨 Amanga...
美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機
世事政情 容我世說

美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機
政經專訪

【林本利專訪】港股逢「七」必升，靜候溝貨時機，勿高追寧德時代 #林本利 （繁體字幕）
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
AI實用攻略︱識用 AI =打字問問題？從 Prompt 到 Harness AI三代演化，2026年職場必備AI技能解析
數碼創科

AI實用攻略︱識用 AI =打字問問題？從 Prompt 到 Harness AI三代演化，2026年職場必備AI技能解析

　　如果你還以為「識用 AI」等於「識打字問問題」，我要老實同你講：你已經落後兩代。

 

　　過去兩年，AI 本身固然進步得好快，但真正變得更快，是「人類點同 AI 溝通」這件事。由 Prompt Engineering，到 Context Engineering，再到 2026 年最新 Harness Engineering——短短兩年間，我們跟 AI 打交道的方式，已經靜悄悄演化了三代。

 

　　你有無見過這個畫面：兩個人用同一個 AI，一個用三兩下手勢將生意變得自動化，另一個用極都覺得「都係得個咁、唔湯唔水」，不覺得效率有大提升？好多人以為分別是你用甚麼 AI，可能啱一半。但事實上，分別可能是使用者是否揀啱工具，及跟AI如何有效溝通。

 

　　講到溝通，其實好諷刺。好多人一坐於電腦前、打開個對話框，不知道輸入甚麼提示。但你叫同事幫手、叫仔女做功課、叫另一半落街買嘢，就講得頭頭是道。點解？因為你潛意識驚 AI 唔明白你講甚麼。但其實，同 AI 溝通，跟同人溝通，本質上是一模一樣。只要搞清楚這一點，你就會發現，所謂的「三代演化」，一點都不難。

 

第一代：Prompt Engineering——學識「點問」

 

　　最初大家講 Prompt Engineering，中文叫「提示工程」，說穿了就是：你點樣開口問。

 

　　一個好的prompt，跟你落一個好的指令沒有分別。你跟夥計講「幫我 book 下星期三下午同陳生開會，順手 send 個 agenda 畀佢」——這句說話，其實已經是一個完美 prompt：有任務、有時間、有對象、有格式要求。你不需要識寫程式，你的指令只要夠具體。

 

　　試比較兩句：第一句「幫我寫封 email」；第二句「幫我寫封 email 畀供應商，語氣客氣但企硬，要求佢兩日內回覆報價，控制喺一百字以內」。你認為哪一句生成出來的結果，你即刻可以用？答案好明顯。兩者分別不是AI工具，而是你有沒有講清楚。這個就是第一代Prompt Engineering的精髓——你講得愈具體，AI 愈不會靠估。

 

　　早幾年流行一個講法，話寫prompt一定要「角色代入」——即是開口第一句要打「你係一位資深營養師⋯⋯」。但今時今日，AI 已經聰明到不需要你每次這樣做。你叫AI寫一個食譜，它自然會用廚師的角度去寫，不會突然用水電工的角度。

 

　　幾時先需要角色代入？答案：當件事涉及「多角度」的時候。舉例，同一條經濟題目，你可以叫AI：一、用保險從業員角度分析；二、用股評人角度分析；三、用經濟學家角度分析。三個角度，會給你三份完全不同的答案。這個時候，角色代入就變成一個「揀立場」的開關，非常有用。

 

　　一句總結：Prompt 解決「你想 AI 做咩」。

 

第二代：Context Engineering——學識「餵料」

 

　　但好快大家就發現，識問，不一定夠。

 

　　2025 年一個新名詞開始於 AI 圈爆紅：Context Engineering（脈絡工程）。這個講法先由 Shopify 行政總裁 Tobi Lütke 提出，一個星期之後，AI 界殿堂級人物 Andrej Karpathy 力撐，指這個詞應該取代 Prompt Engineering。他的定義好精警：所謂 context engineering，就是「將正確的資訊，填入 AI 有限的注意力窗口」。

 

　　講人話：AI 答得好唔好，好多時唔係佢唔叻，而是你有冇提供足夠資料背景。

 

　　同一條問題——「幫我諗個生意計劃」——如果你只是這樣問，得到的答案一定行貨。但如果你告訴AI：「我在香港、預算十萬蚊、目標客戶是後生媽媽、我最叻整手工蛋糕」，甚至提供公司 website、產品 catalog、公司 SOP 流程、宣傳策略建議書等等資料，「餵」同一個 AI，答案即刻貼地十倍。

 

　　你「餵幾多料、餵啲乜料」、之前傾過甚麼，直接決定 AI 的表現。所以現時真正識用 AI 的人，不會急住問，反而會慢慢諗：「呢件事，我有咩背景係應該話畀佢知？」——這個轉變，就是由第一代行到第二代的關鍵。

 

　　一句總結：Context 解決「AI 需要知道甚麼背景」。

 

第三代：Harness Engineering——學識「搭台」

 

　　去到 2026 年演化去到第三代，一個更加新的名詞出現：Harness Engineering。

 

　　如果說Prompt 、Context 仍是「你問我答」的範疇，Harness Engineering 就是一個全新層次——它處理如何令 AI「自己一步一步做完成件事」。這個亦是現時所謂 AI Agent（AI 代理）背後的核心。

 

　　Harness，直譯「馬具、韁繩」，指你為 AI 搭建一套框架及環境：AI 代理有何工具用、做錯要如何檢查、是否記得之前做過的步驟、有何規矩不可以打破。

 

　　打個比喻：Prompt，是你交帶佢做一件事；Context，是你講清楚件事的背景；Harness，就是你開一間公司，設定好流程及守則，然後放手予員工（AI）自己「跑」運作。

 

　　舉個貼地例子。現時有些開源工具，如OpenClaw 這類 AI agent，你可以於自己部電腦上面「跑」，AI agent自動幫你工作。你不會只打一句「幫我跟進啲工作」就算數——你要先為AI agent架設好harness，即是先設定清楚幾件事：一，工具——容許AI agent用哪一些（睇 email、開網頁、寫檔案）；二，規矩——有何絕對不可以做（例如未經同意不可以自動回覆客戶、不可以胡亂刪減）；三，記憶——有甚麼東西AI agent要記住（例如客戶進度、哪些已經處理）；四，交代——AI agent每做完一步要留下記錄讓你檢查。你將流程及守則一次過設定好，之後AI agent 就可以自己一步一步 loop 著幫你「跑」成件事。這個「設定框架」的過程，就是 Harness Engineering。

 

　　第三代Harness Engineering為何重要？有業界分析指出，多達 65% 企業 AI 項目失敗，不是因為 AI 模型差，而是因為個 harness（框架）沒有搭好。亦有工程團隊試過完全不轉換AI模型，只是整理好 Harness的設定框架，就令AI 表現於一個公開評測入面，由第三十名跳升到第五名。

 

　　換句話說，未來衡量一個人「識唔識用 AI」，已經不是只睇佢識唔識問，而是睇佢識唔識為 AI 設計一個好的工作環境。

 

結語

 

　　由 Prompt 到 Context 到 Harness——識問、識餵料、識搭台——短短兩年，同 AI 溝通的門檻提升了三代。聽下來仿似好技術層面，但其實由頭到尾講同一件事：同 AI 溝通，就是同人溝通。

 

　　你不用識寫一行程式碼。你只要記住，當你對住 AI 講不出指令時，回想你平時如何同身邊人交帶事情——講得清楚、提供背景、放手信任——你已經贏了一半。

 

　　這個正正是我們想同大家一齊行的方向。

 

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/

 

 

Tags:#數碼創科#AI實用攻略#AI#Prompt#Harness#Context#打工仔#職場
Add a comment ...Add a comment ...

投票區

美伊戰火再升級 霍爾木茲海峽再度關閉
117
|
2

你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？

47%
不會
51%
無意見
2%
投票期：2026-07-13 ~ 2026-08-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處