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北上優惠︱港鐵落馬洲站即日來回減$6＋小童免費＋八達通 App搭車6送1＋送限量磁石貼
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北上優惠︱港鐵落馬洲站即日來回減$6＋小童免費＋八達通 App搭車6送1＋送限量磁石貼

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:港鐵

　　北上出行新優惠！今個夏天港鐵推出3重跨境乘車驚喜優惠，包括小童免費、搭6送1跨境車程獎賞及即日來回落馬洲車費扣減優惠。另外，指定時段東鐵綫將增加列車班次，過關後無縫連接深圳地鐵，輕鬆玩勻深圳人氣熱點。「鐵仔」於指定日期快閃羅湖、落馬洲站，送上設計精美的限量版車站磁石貼！

 

北上優惠︱港鐵落馬洲站即日來回減$6＋小童免費＋八達通 App搭車6送1＋送限量磁石貼

 

重點內容

 

　　•    小童免費往來羅湖或落馬洲站

　　•    落馬洲站即日來回車費扣減$6優惠

　　•    八達通 App用戶專享搭6送1跨境車程獎賞

　　•    送限量版車站磁石貼

　　•    東鐵綫列車正陸續增設車門編號貼紙，容易識別所在的列車位置

　　•    羅湖站所有出入閘機可使用不同電子支付方式輕鬆乘車

　　•    羅湖站及落馬洲站均設有共享移動充電器租借站，首30分鐘免費。

 

小童免費往來羅湖或落馬洲站

 

　　暑期打算北上親子遊的家長留意了，2026年7月13日至8月31日3至11歲持有效小童八達通的小童乘客，只需於每次入閘前，帶同有效小童八達通前往港鐵站內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」換領優惠，即可享免費往來羅湖站或落馬洲站的單程車程，讓一家大小輕鬆北上，開開心心玩盡暑假。

 

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落馬洲站即日來回車費減$6

 

　　成人或長者北上都有交通優惠！即日至2026年9月30日，乘客如持成人八達通或樂悠咭(60-64歲乘客)，由任何港鐵車站乘車前往落馬洲站，並於4個指定深圳地鐵站之「優惠換領點」，以同一張八達通或樂悠咭領取優惠，然後同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，出閘時可享港幣6元車費扣減。如乘客並非經落馬洲站北上，亦可先於深圳指定優惠換領點領取優惠，並於同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，享港幣 3 元車費扣減。

 

北上優惠︱港鐵落馬洲站即日來回減$6＋小童免費＋八達通 App搭車6送1＋送限量磁石貼

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八達通 App專享搭6送1跨境乘車獎賞

 

　　即日起至2026年8月2日，已登記活動的八達通App 用戶，使用已登記八達通乘搭付費跨境車程，每完成6 程合資格跨境車程，即可獲得1程免費跨境車程，每位乘客最多可獲4程免費跨境車程。合資格用戶完成所需車程後，可透過八達通App換領獎賞。

 

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限量版車站磁石貼

 

　　「鐵仔」Fans留意，「鐵仔」將於8月1日及2日上午率先快閃現身落馬洲站及羅湖站，與乘客近距離互動，大派首4款限量版車站磁石貼，每日派發2款，乘客只需在活動現場分享東鐵跨境的好處，就有機會獲贈磁石貼。港鐵將於其後連續3個週末，繼續於羅湖站及落馬洲站，每日派發 2 款限量版磁石貼。想集齊全套16款限量版車站磁石貼，記得於8月乘搭東鐵綫來往羅湖站及落馬洲站。每日名額有限，先到先得，送完即止。

 

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　　為方便乘客與親友在月台或車廂位置會合，東鐵綫列車正陸續增設車門編號貼紙，配合月台幕門一致的編號系統，提供更清晰及統一的資訊，讓乘客更易識別所在的列車位置。 

 

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　　另外，羅湖站所有出入閘機亦已於上月全面升級，讓乘客可使用不同電子支付方式輕鬆乘車，羅湖站及落馬洲站均設有共享移動充電器租借站，首30分鐘費用全免。

 

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