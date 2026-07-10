1周部署 | 曾永堅：下周緊盯2大關鍵數據，中長線靠一類板塊進可攻退可守

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 曾永堅

港股本周表現顯著回勇，大市在早前大瀉過後逐步築底重整，更成功衝破24000點大關。香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，目前的市況短期內將維持在反覆區間內活動，而下周即將公布的兩大核心數據將成為左右港股市場的重要關鍵；在板塊部署方面，曾永堅建議中長線投資者應採取進可攻退可守的策略，並點名看好一板塊，詳解優勢以及吸納策略。

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