雪糕市集︱啟德AIRSIDE Gelato祭50款限定甜品＋現刨松露/鵝肝白蘭地/芫茜/12星座主題口味

炎炎夏日食啖冰涷雪糕消暑，滿足甜蜜滋味！AIRSIDE 將於7月17日至19日以及7月24日至26日，一連兩個周末舉行「Scoop & Cone: AIRSIDE 夏日Gelato祭」，齊集接近20間本地人氣Gelato及雪糕甜品檔，聯手炮製出超過200款冰涼甜品，當中更有超過50個市集限定的夢幻口味！由大熱的意大利西西里開心果、泰式千層糕、奶茶、12星座雪糕系列，到大膽創新的現刨松露、魚子醬、芫茜、法式鵝肝白蘭地Gelato都有，各位雪糕迷不可錯過！

今次「Scoop & Cone 夏日Gelato祭」約20個特色檔主，帶來超過50款市集限定Gelato甜品，花多眼亂全部都想試！焦點推介包括本土品牌「癲佬gelato」帶來瘋蜜蜂巢（蜜糖星星）、招牌芫茜、夠薑撞奶及大蒜味雪糕，是次聯乘品牌特別邀請 My Tart 與 Puff Patisserie 攜手打造嶄新口味，將雪糕元素與經典甜點風味融合，為甜品愛好者帶來全新味覺體驗。

IScream由意大利籍創辦人 Paolo Predonzan 主理，師從當地頂尖雪糕大師，擁有超過30年製作經驗，至今已研發出超過600款獨特口味，必食口味推介法式鵝肝白蘭地、意大利西西里開心果、希臘乳酪雜莓及泰式奶茶等。而Kaisgourmet的現刨松露、IBERICO HAM及魚子醬Gelato，每一口都是奢華口味，將雪糕昇華至高級盛宴！

Angiolato by Milk Top由40年意式雪糕研發及教學經驗之意大利大師協力，結合 MILKTOP「不添加色素香料」宗旨創立，名字取其諧音「ENJOY GELATO」。THE MILKY WAY 12星座雪糕系列，每款口味均對應一個星座，為選擇困難症的你提供idea。

其他「Scoop & Cone 夏日Gelato祭」檔主推介

DAYVI ITALIAN GELATO意大利芒果雪葩

The Nutter Company夏日限定雪糕系列

Cookie Monkey暖心蘋果批雪糕

My Tart芫茜雪糕糖蔥餅

Puff Patisserie焦糖豆腐雪糕馬卡龍

CouchesTwenty5牛角包雪糕

Roll新鮮椰青凍配蝶豆花&雪糕

美美泰國甜品泰式千層糕雪糕

小政家作之貓星人海鹽藍雲呢拿、榴槤雪糕

蕉仔沾醬麻糬芒果雪糕糯米糍

「Scoop & Cone 夏日Gelato祭」

日期：2026年7月17-19日、24-26日

時間：12nn– 8pm

地點：啟德AIRSIDE 3-4樓走廊