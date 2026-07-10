世界盃2026︱法國晉級正路，西班牙穩守；阿根廷無霸氣，挪威續爆冷

世界盃向來不缺戲劇性，但2026年美加墨世界盃的戲劇性，從政治風波，到大量黑馬湧現，再到八強階段充滿懸念的對碰，今屆賽事正在以一種前所未見的方式，改寫世人對世界盃的認知。

8強大戰，法國底子厚，擊敗摩洛哥，率先殺入4強，是正路賽果。

世界盃本來應該屬於足球，但在今屆賽事期間，政治卻多次搶去足球的焦點。其中最具爭議的，莫過於美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的停賽風波。

在十六強之前，巴洛根因紅牌原本需要停賽一場，但國際足協最終決定暫緩執行禁賽處分，讓他得以出戰對比利時的重要淘汰賽。

而事件之所以引起巨大爭議，是因為美國總統特朗普公開承認曾3次致電，要求國際足協重新審視事件，多家媒體亦報道他曾親自與國際足協主席恩芬天奴接觸。

消息一出，歐洲足壇、比利時足總甚至歐洲足協都對事件提出質疑，認為此舉損害比賽公信力。

截至八強開打前，主流賠率市場普遍認為法國、阿根廷和西班牙是奪冠機會最高的三支球隊。其中法國最被看好，奪冠機率約為32%至34%；阿根廷約為19%；西班牙則約為18%至19%，三隊明顯領先其餘8強隊伍。

更令人愕然的是，在美國對比利時的淘汰賽前，特朗普更曾公開表示，如果比利時擊敗美國，外界有理由懷疑比賽是否受到球證影響。

雖然有關言論未有任何證據支持，但當政治人物以國家元首身份對比賽作出如此評論時，難免令人擔心足球運動是否正受到政治力量介入。

結果如何已經不是最重要的問題。真正令人憂慮的，是世界盃本來應該是一個全球共享的節日，是不同民族、不同國家透過足球交流的平台。然而當政治因素開始凌駕於競技精神之上，即使最終沒有實際影響比賽結果，也足以在這場足球盛宴上留下難以磨滅的陰影。

撇除政治風波，今屆世界盃三個主辦國的表現均令人眼前一亮。墨西哥充分發揮主場優勢，小組賽三戰全勝兼保持零失球，一度成為賽事防守最穩健的球隊之一；加拿大則憑強大進攻火力和主場氣氛踢出驚喜表現，成功晉級淘汰賽；美國雖然最終在十六強止步，但整體演出較上屆進步，展現出東道主應有競爭力。

不過，如果將目光重新放回球場，今屆世界盃也有許多令人振奮的地方。

很多人起初不看好48隊的新賽制，認為參賽球隊增加後，整體水平會下降，強弱懸殊的場面只會更多。但事實證明，情況恰恰相反。今屆賽事最大的成功，並非增加了多少參賽球隊，而是世界足球整體水平進一步拉近。

過去世界盃往往是歐洲和南美列強的遊戲，但今屆卻充滿不同風格和文化的足球碰撞。佛得角面對西班牙時踢出極高戰術紀律，最終成功搶下一分；埃及憑著強悍的身體對抗和高效率反擊，差點將阿根廷逼至出局邊緣；而最令人震驚，當然是挪威擊敗巴西的經典一戰。

這些比賽的共同特點，是沒有任何球隊再懷著「陪跑」心態參加世界盃。即使來自足球資源較少的國家，他們同樣擁有完善的青訓體系、職業聯賽以及大量旅歐球員。這些球隊未必擁有數十億身價的豪華陣容，卻有自己的足球哲學和比賽方式。

今屆世界盃最令人失望的球隊，首推德國、荷蘭及南韓。德國在小組賽攻入10球，展現強大火力，但淘汰賽卻意外出局，未能將進攻優勢轉化為成績。荷蘭小組首名晉級，卻未能延續強勢表現，令人失望。南韓則暴露出陣容老化及戰術停滯問題，未能重現近年亞洲勁旅風采。

換句話說，世界盃正在由過去的「豪門表演舞台」，逐漸變成真正的全球足球競技場。不同風格可以生存，不同文化可以取得成功，而這正是世界盃最珍貴的價值。

來到8強階段，幾組對賽更是充滿故事性。

其中最引人注目的，莫過於挪威與英格蘭之戰。

客觀而言，這是最難預測的一場8強戰。挪威無疑是今屆最大黑馬之一，相隔28年重返世界盃決賽周，卻一路踢出令人驚艷的表現。夏蘭特狀態火熱，每次反擊都足以致命，加上奧迪加特在中場的調度能力，令挪威的攻防轉換效率極高。現時的挪威已經不是單靠一名球星，而是一支成熟且自信的團隊。若最終爆冷奪冠，或許都不應視為奇蹟。

英格蘭則仍然擁有更完整、更豪華的陣容。無論比寧咸、簡尼還是沙卡，個人能力都在挪威球員之上。然而問題一直存在於領隊杜曹身上。英格蘭今屆雖然成績不俗，但過程並不輕鬆，多次因排陣保守或換人時機失誤而陷入苦戰。若杜曹能夠發揮名帥功力，英格蘭仍稍佔上風；但若再次出現戰術失誤，挪威絕對有能力製造驚喜。

配相

今屆世界盃英格蘭表現最出色的球員，非比寧咸莫屬。他不但在中場攻守兼備，更屢次在關鍵時刻取得入球或創造機會，成為球隊的真正核心。16強賽對墨西哥一役，他更攻入兩球，帶領英格蘭晉級。

另一場焦點戰則是阿根廷與瑞士。

這場比賽堪稱「強矛鬥堅盾」。阿根廷擁有今屆最穩定的攻擊火力之一，美斯依然能夠決定比賽勝負，加上全隊大賽經驗豐富，任何球隊都不願碰上這支衛冕冠軍。

然而瑞士的特色正是防守穩健。他們從來不追求華麗足球，而是依靠極高紀律性和耐性拖垮對手。面對強隊時尤其如此。

更重要的是，阿根廷今屆多場比賽都踢得相當辛苦，32強對佛得角和16強對埃及，強弱對碰，又大超班，卻都贏得沒有說服力，而且耗費大量體能。

相比之下，瑞士向來習慣以低節奏消耗戰應對豪門。因此即使阿根廷仍然是熱門一方，也絕對不會踢得輕鬆。

阿根廷在本屆賽事的平均控球率約維持在 58%至62% 之間，而平均傳球成功率則約為 88%至90%。這反映出史卡朗尼的球隊依然延續近年風格，透過麥亞里士打、安素費南迪斯及迪保羅等中場球員控制節奏，再由美斯在前場進行最後組織與創造機會。

至於西班牙面對比利時，則是一場典型的技術派與效率派之爭。

西班牙是今屆防守最穩定的球隊之一，至今仍保持零失球紀錄。他們的小組滲透、短傳推進以及控球節奏都達到極高水準，而且年輕球員和老將之間取得良好平衡。相比起過去只著重控球的西班牙，現在這支球隊更懂得何時加速、何時控制節奏。

比利時則走出小組賽低迷，在淘汰賽階段逐漸找回昔日黃金一代的氣勢。幾位經驗豐富的老將開始發揮作用，進攻效率大幅提升。然而問題同樣十分明顯：年齡。當比賽愈來愈密集，體能消耗愈來愈大時，比利時老將們能否維持高水準，將成為關鍵。從整體平衡性和穩定性而言，西班牙仍然略佔優勢。

今屆世界盃西班牙表現最出色的球員，首推年輕中場核心柏迪。他不但負責球隊的組織與節奏控制，更是西班牙傳控體系的樞紐，無論短傳滲透、控球調度還是攻守轉換都表現穩定。西班牙能夠保持極高控球率及至今零失球的強勢紀錄，柏迪在中場的統治力居功至偉。

總括而言，今屆世界盃帶來的驚喜遠超預期。從政治爭議到足球革命，從傳統豪門受挑戰到新勢力崛起，每一天都在打破人們原有的認知。更重要的是，許多以往鮮有機會參加決賽周的國家，如今已經證明自己有能力與頂級強隊抗衡。

這或許正是48隊新世界盃最大的成功。它不僅讓更多國家參與，更讓更多國家相信自己有機會成功。當佛得角可以逼和西班牙，埃及可以威脅阿根廷，挪威可以擊敗巴西時，全世界的足球少年都會明白一件事——世界盃不再只是少數豪門的舞台，而是一個任何夢想都有機會實現的地方。

至於最後誰能捧起大力神盃？答案或許仍然掌握在那些傳統強國手中，但至少今屆世界盃告訴我們，奇蹟距離現實，其實從來沒有想像中那麼遠。