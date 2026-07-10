歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《夾 Band 尋寶維京佬》:dansk下的黑色幽默
Art & Living

《夾 Band 尋寶維京佬》:dansk下的黑色幽默
hot talk 1點鐘

投資話咁易：亞洲半導體強勢反彈 AI 板塊蓄勢待發 如何把握科技趨勢？
麥當勞優惠︱滑嘟嘟主題潮物換購+$1奶昔+至尊漢堡及香芋批回...
美食 搵食地圖

麥當勞優惠︱滑嘟嘟主題潮物換購+$1奶昔+至尊漢堡及香芋批回...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
添好運 x 鏞記 全新「雪山鏞樓燒鵝包」每日新鮮手工製作，全港添好運分店夏季限定供應
美食情報

添好運 x 鏞記 全新「雪山鏞樓燒鵝包」每日新鮮手工製作，全港添好運分店夏季限定供應

搵食地圖
搵食地圖

　　兩大代表著香港味道與本地飲食文化的本地傳奇品牌──「添好運」與「鏞記」，今日（7月10日）宣布首度合作，攜手推出「雪山鏞樓燒鵝包」！這款創新點心承載兩大品牌的經典味道，絕對是今個夏天最具話題性的香港美食！

 

　　添好運是「平民米芝蓮」的代表，自2009年開業以來，招牌點心「酥皮焗叉燒包」，外皮金黃酥鬆、層次分明，叉燒肉嫩多汁，一直深受香港及外地遊客歡迎。

 

　　至於創立於1942年的鏞記，超過80年來一直是「頂級燒鵝」的代名詞。這個家族品牌堅持以傳統炭爐「活火」燒製，嚴選廣東黑鬃鵝，配合自家秘製滷汁與遠年新會陳皮，並採用繁複的「濕籠」醃製工序，減少肉汁流失，令燒鵝在炭火淬鍊下成就皮香肉嫩、骨香入味的極致風味。

 

　　這次兩大飲食品牌將各自的招牌靈魂菜式合二為一，全新「雪山鏞樓燒鵝包」完美融合了鏞記燒鵝的炭香味與濃郁層次──燒鵝細心起肉後拌入兩大品牌聯乘研發的秘製醬汁，再融入在添好運經典的酥皮包之中。每個燒鵝包均為每日新鮮手工製作，酥皮包鬆軟細膩、牛油香氣四溢，燒鵝嫩滑多汁，既美味又有新鮮感。

 

　　由即日起至9月底，「添好運 x 鏞記 雪山鏞樓燒鵝包」將於全港添好運各分店發售。與此同時，為慶祝添好運及鏞記首度聯乘，迷你版「雪山鏞樓燒鵝包」亦將以更精巧的姿態亮相。適逢鏞記旗下年輕品牌「鏞鏞．藝嚐館」K11 MUSEA店新開幕，此匠心之作將限定於該店獨家供應。凡於店內消費淨額滿港幣500元，即可贈送迷你版燒鵝包2件；消費淨額滿港幣1,000元，即贈送4件，如此類推。

 

添好運 x 鏞記 全新「雪山鏞樓燒鵝包」每日新鮮手工製作，全港添好運分店夏季限定供應

雪山鏞樓燒鵝包 $68／3件

 

添好運

Facebook：https://www.facebook.com/timhowanhongkong

 

鏞鏞．藝嚐館

Facebook：https://www.facebook.com/YungsBistro

 

 

Tags:#美食情報#美食優惠#添好運#鏞記#點心#燒鵝#期間限定
Add a comment ...Add a comment ...
日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」
更多搵食地圖文章
日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

投票區

黃錦輝涉醉駕辭任議員
185
|
1

你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？

足夠
13%
不足夠
84%
無意見
3%
投票期：2026-07-06 ~ 2026-08-06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處