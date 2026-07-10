添好運 x 鏞記 全新「雪山鏞樓燒鵝包」每日新鮮手工製作，全港添好運分店夏季限定供應

兩大代表著香港味道與本地飲食文化的本地傳奇品牌──「添好運」與「鏞記」，今日（7月10日）宣布首度合作，攜手推出「雪山鏞樓燒鵝包」！這款創新點心承載兩大品牌的經典味道，絕對是今個夏天最具話題性的香港美食！

添好運是「平民米芝蓮」的代表，自2009年開業以來，招牌點心「酥皮焗叉燒包」，外皮金黃酥鬆、層次分明，叉燒肉嫩多汁，一直深受香港及外地遊客歡迎。

至於創立於1942年的鏞記，超過80年來一直是「頂級燒鵝」的代名詞。這個家族品牌堅持以傳統炭爐「活火」燒製，嚴選廣東黑鬃鵝，配合自家秘製滷汁與遠年新會陳皮，並採用繁複的「濕籠」醃製工序，減少肉汁流失，令燒鵝在炭火淬鍊下成就皮香肉嫩、骨香入味的極致風味。

這次兩大飲食品牌將各自的招牌靈魂菜式合二為一，全新「雪山鏞樓燒鵝包」完美融合了鏞記燒鵝的炭香味與濃郁層次──燒鵝細心起肉後拌入兩大品牌聯乘研發的秘製醬汁，再融入在添好運經典的酥皮包之中。每個燒鵝包均為每日新鮮手工製作，酥皮包鬆軟細膩、牛油香氣四溢，燒鵝嫩滑多汁，既美味又有新鮮感。

由即日起至9月底，「添好運 x 鏞記 雪山鏞樓燒鵝包」將於全港添好運各分店發售。與此同時，為慶祝添好運及鏞記首度聯乘，迷你版「雪山鏞樓燒鵝包」亦將以更精巧的姿態亮相。適逢鏞記旗下年輕品牌「鏞鏞．藝嚐館」K11 MUSEA店新開幕，此匠心之作將限定於該店獨家供應。凡於店內消費淨額滿港幣500元，即可贈送迷你版燒鵝包2件；消費淨額滿港幣1,000元，即贈送4件，如此類推。

雪山鏞樓燒鵝包 $68／3件

添好運

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鏞鏞．藝嚐館

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