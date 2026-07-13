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近排不少投資者有個感覺，就是港股無力，陰陰跌。港股一般指恒生指數，所以值得解構恒指跌幅情況如何。回看紀錄，恒指自2026年1月升至近年高位28000點後回落至6月尾低位約22700點，半年跌幅近兩成，依這個段速下跌，實在不算輕微。
股市動向

解構恒指跌幅，你有無這兩隻股票？

財識兼收
止凡
財識兼收

　　近排不少投資者有個感覺，就是港股無力，陰陰跌。港股一般指恒生指數，所以值得解構恒指跌幅情況如何。回看紀錄，恒指自2026年1月升至近年高位28000點後回落至6月尾低位約22700點，半年跌幅近兩成，依這個段速下跌，實在不算輕微。

 

　　記得小弟於2024年12月曾寫過一篇文章談到「恒指近年操盤表現」，指恒指近年不斷從高位納入新成分股，及後股價大跌，同時剔除變質而股價已出現大跌的成分股，變相「高買低賣」，拖累恒指整體表現。這半年的跌幅與如此操盤表現是否有關呢？

 

　　自當日文章刊登之後，恒指共納入了12隻新股作成分股，期間只剔除2隻成分股，而其中一隻恒生銀行是因為私有化而被剔除，可見將恒指成分股數量大幅增加的方向維持。被納入的股票，不少依然「泡沫味」甚濃。例如泡泡瑪特(09992)於2025年9月入指，寧德時代(03750)於2026年3月入指，這些時期都是相關股票處於其歷史高位或接近高位之時。同時，被剔除的中升控股(00881)，2022年6月被納入指數，當時約為60元，今年3月被剔除時不足10元。看來恒指在操作上，繼續維持「高買低賣」的習慣。

 

解構恒指跌幅，你有無這兩隻股票？

恒指從1月高位最多回落近兩成，表現疲軟。(Shutterstock)

 

　　話雖如此，除以上提到的股票之外，其餘被納入的十隻股票未有太重「泡沫味」，看來雖然恒指的操作依然不太理想，但這對整體恒指的短期影響未算太大，尤其這些股票的比重不算大。要解構恒指半年內有如此跌幅的死因，不應循這個方向。

 

　　看其成分股的比重，頭十大成分股的比重加起來已超過四成。先看頭三大比重股份，每隻佔比8%，加起來達24%。

 

  • 騰訊控股(00700)，佔比8%，年初高位約為630元，到6月尾約為410元，跌幅約35%。
  • 阿里巴巴(09988)，佔比8%，年初高位約為175元，到6月尾約為90元，幾近腰斬。
  • 滙豐控股(00005)，佔比8%，年初高位約為125元，到6月尾約為150元，升幅約20%。

 

　　其餘七隻成分股的同期股價表現如下：

 

  • 友邦保險(01299)，跌約10%。
  • 美團(03690)，跌約37%。
  • 建設銀行(00939)，微升。
  • 中國移動(00941)，微跌。
  • 香港交易所(00388)，跌約15%。
  • 中國平安(02318)，跌約25%。
  • 工商銀行(01398)，微升。

 

　　單看三隻重磅股，只得一隻滙控有升幅，實在獨力難支；其餘七隻成分股亦沒有太多貢獻，跌多升少，絕不能拉上補下。

 

　　恒指這半年表現差，問題主要出現在兩大成分股，即騰訊與阿里巴巴。坊間不少評論指這兩家公司跌得有道理，例如認為她們不再是資金寵兒、沒有AI概念、沒有創新、只是抄襲外國技術再應用到內地、用戶飽和等等。作為投資者，不妨分析當中有多少是合理的長遠因素，有多少是跟紅頂白或短線目光而已。

 

　　不同年代，恒指久不久會受累於一些成分股，以前經常受累於滙控、內銀、內險，或一些中資國企股等。印象中，好似未有試過整個恒指受累於騰訊與阿里巴巴，如今這兩隻股票的市盈率正處於低位水平，約15倍左右，便宜與否？今次是危是機？各位自行判斷吧。

 

　　當然，若其他投資機會多的是，未必看得上港股，尤其這些年的港股經常「無水到」，小弟於2023年尾曾經討論過如何理解與應對「無水到」的市場（見連結），有興趣的讀者不妨重溫。

 

更多相關連結：

恒指近年操盤表現

恒生指數總是高買低賣

無水到既市場？而家應該吼港股未？

Tags:#財識兼收#港股#恒生指數#投資策略#科技股#騰訊控股#阿里巴巴集團#藍籌#恒指成分股
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