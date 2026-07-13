寵物情報︱全港首隊寵物友善的士車隊＋寬敞車廂＋設寵物坐墊＋App預約減$60

全港首隊寵物友善的士車隊新登場！7月9日起各位狗主可以同愛犬一齊進入獲批准的食肆，不少寵物主人都想帶毛孩外出，不過交通出行仍是一個小障礙。JOIE樂行將於7月14日推出專業寵物友善的士服務，亦是全港首隊的士車隊推出相關服務。車廂內部設計寬敞，能輕鬆容納大、中、小型寵物，每輛的士均備有專業座椅套、寵物坐墊及尿墊等衛生用品，而且每趟車程結束後嚴格消毒， 8月31日前手機應用程式預約寵物的士輸入優惠碼，即可享受滿$100減$60優惠。

重點內容︰

• JOIE樂行「寵愛的」7月14日起營運

• 首階段共有四輛寵物的士試行

• 車隊司機均有愛心、同理心亦具備養寵經驗

• 車廂內部設計能輕鬆容納大、中、小型寵物。

• 每輛的士均備有專業座椅套、寵物坐墊及尿墊等衛生用品

• 每趟車程結束後嚴格消毒杜絕異味與細菌

JOIE樂行「寵愛的」將於2026年7月14日登場，首階段共有四部寵物的士參與試行，的士司機均經過車隊嚴格篩選，有愛心、同理心亦具備養寵經驗，明白寵主出行的需要及擔憂。相信不少寵物主人預約一般的士可能曾遇上不愉快事件，貓主Asha徐㴓喬曾帶愛貓「大巴士」求醫曾受氣，遇到的士司機的冷言冷語甚至拒載。她認為如果可以遇到友善、熱愛動物的人提供幫助，心理上會舒服很多。

大狗可隨意轉身趴下休息

小型寵物乘坐車箱當然沒有問題，大型狗狗又如何？唐狗主人Flavia黃可盈與大型唐狗Goofy試乘「寵愛的」大讚空間感，Flavia表示：「Goofy以前坐車時，會因為空間太小而無法趴下，但這款車型有充足空間，對大型動物非常重要，牠可以表現得更自在，能隨意轉身甚至趴下休息。」

「寵愛的」專業配套及每程消毒

Flavia直言，身為主人最怕的就是造成他人的負擔。「我會擔心牠活動後流下的口水會弄髒車廂，雖然我會準備濕紙巾幫牠擦拭。但如果有專門接載寵物的車隊，起碼我不用擔心影響到其他乘客。」每輛的士均備有專業座椅套、寵物坐墊及尿墊等衛生用品。車隊亦重視環境衛生，每趟車程結束後，司機均會使用寵物友好的清潔用品進行全面消毒，杜絕異味與細菌，確保下一位毛孩及主人都能在潔淨舒適的環境下安心出行。

JOIE樂行「寵愛的」服務詳情

營運日期：2026年7月14日起

營運時間：每日早上 8:00 至 下午 17:00

預約方式：為確保行程穩定與服務質素，寵物主人需提前透過「JOIE - 樂行」手機應用程式進行預約。

限定優惠：由2026年7月14日至2026年8月31日，寵物主人可於預約寵物的士前，在「JOIE - 樂行」手機應用程式輸入優惠碼「JOIEPETS」，即可享受滿$100減$60的優惠。

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