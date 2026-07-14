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本欄名為《快樂退休》，個個退休人士當然皆有這種期望與追求，但要達致快樂退休，絕不能躺平等天掉下來，必須早在退休前，作出長期部署。
理財智慧

小心不要跌，切忌亂減藥

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　本欄名為《快樂退休》，個個退休人士當然皆有這種期望與追求，但要達致快樂退休，絕不能躺平等天掉下來，必須早在退休前，作出長期部署。

 

小心不要跌，切忌亂減藥

快樂退休人人想，但絕不會天掉下來，必須早早做好部署。

 

　　退休要快樂，以下五點，缺一不可：（一）身體健康；（二）經濟穩健；（三）親情支援；（四）友情滿滿；（五）心境安寧。成熟的人必知（雖未必做得到），以上五點皆是要一點一滴耕耘的。

 

　　做好自己本分外，更應要靠天時地利人和，以及一點點上天給予的幸運。今日，先講身體健康。

 

小心不要跌，切忌亂減藥

退休要快樂，重中之重須搞好身體健康。

 

　　我輩七十過後者，「正常」地，每天都會收到朋友，又或朋友的朋友出事的信息，包括：逝世、患癌、中風、抑鬱、跌倒⋯⋯

 

小心不要跌，切忌亂減藥

跌倒是令長者健康急劇衰退的主因，必須慎防。除多鍛練平衡力外，上落樓梯緊抓扶手也重要。

 

　　全部發生在人生路上的後期，不少避無可避。不過，若知道導致的原因而早作防範，發生的機會，起碼可以減半。

 

　　最新的三個個案，我聽到後也有點無奈，全部年齡七十以上，因疏於防範或自以為是而產生悲劇。說出來，望大家引以為鑑。

 

　　第一宗主角A哥，因居住的大廈電梯維修，被迫要上落樓梯。通常，行上，無大問題，但落呢，則可能是個大陷阱！阿A正是落樓梯時，無抓緊扶手，以為自己一向行走自如，豈料，原來人老後膝頭關節會突然無力，佢正是右腳踏空一級，就此碌到底，頭部著地，腦內撞出瘀血，頸脊骨裂，立時頭部以下無晒知覺變癱瘓。如今困在醫院ICU，人清醒，但已不知能否可再行走，小弟誠心祈禱，望上天保佑佢。

 

x   x   x

 

　　第二宗主角阿B，是個手機狂，行又睇企又睇，揸車過馬路都睇，一直以為自己身手靈活一眼關七，無事嘅。豈料，上周過馬路，並非被車撞到，而是踏上行人路前，唔覺意踢落路邊升起的一級，立即向前仆，手機當然爛掉，人呢，頭部著地，眼鏡碎片割傷額頭及面，鮮血直標，個口撞落石屎地，門牙飛脫。

小心不要跌，切忌亂減藥

不少交通意外及街上仆倒個案，乃起自手機不離眼。

 

　　呢宗無阿A咁大鑊，但也要即叫白車送院止血縫針。至於重新安裝假牙，相信無六位數字都唔多掂嘞。

 

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　　第三宗又如何？是中風！阿C經常信埋啲三姑四叔五婆六公亂噏，話食西藥有N種副作用，故此最好咪食。問題在C君因工作高壓及遺傳，早早已經血壓高，要服藥鎮住。

 

　　不過，C哥常識不足又耳仔軟，見身邊人多數話西藥影響健康，所以，當去年C哥全盤退休後，覺得無咗工作壓力，咁，應該可以唔食血壓藥喇啩？

 

小心不要跌，切忌亂減藥

藥物作用是治病，由醫生按病人需要而配給，乃專業判斷，病人切不可自己停或減，後果堪虞。

 

　　落這決定前，完全無諮詢醫生，本來食開每日三粒，自己先減一粒，見無乜感覺，下個月，再減一粒，但自己無日日驗住血壓，單憑感覺就認為無事。終於，到第三個月，連最後一粒都減埋，以為從此無晒副作用，一天光晒。

 

　　豈料⋯⋯唉，高血壓而長期無藥物調節，血管搞吓塞啲，搞吓又再塞啲，就此出事。

 

　　幸而公立醫院對中風病人有特快的優先診治安排，一送院即搞，量一量血壓，嚇死，上壓接近190，下壓則130，唔爆血管至奇！

 

小心不要跌，切忌亂減藥

我10年前因私自減血壓藥，而導致眼中風！

 

　　說來，小弟也有相同經歷，導致眼中風。如今乖乖準時服藥，已10年相安無事！

Tags:#快樂退休#退休規劃#健康#意外#跌倒#手機狂#中風#藥物#停藥#減藥
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