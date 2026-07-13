中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

坊間中秋節月餅廣告陸續登場，早買有著數，恆香即日起推出低至48 折超早鳥優惠，一盒流心奶黃月餅$216有交易！今年品牌主打與日本「新紀元．曉」聯乘的「暁の月・流心奶黃月餅」，而人氣招牌酥皮月餅「酥小月系列」更由 6 件裝升級至 8 件裝，用料份量加碼而價格依舊。另外，元朗旗艦店舉行月餅工作坊，大家可親手製作專屬的中秋味道，二人同行低至6折。

流心奶黃月餅fans留意， 恆香餅家今年推出兩款流心系列月餅矚目新品：「曉の月・流心奶黃月餅」嚴選日本高品質「曉蛋」，與牛奶秘製成香濃誘人的黃金奶黃餡；而「黑芝麻奶黃流心月餅」以秘制配方黑芝麻餡，完美融合流心奶黃，兩款口味皆配上鬆化曲奇外皮，切開瞬間流心爆漿。另外，流心奶黃月餅（8件裝）早鳥價只需$216（原價$468），低至48折！經典系列不少得皇牌「雙黃白蓮蓉月餅」、「金華火腿伍仁月餅」、「四喜滿堂禮盒」等傳統口味月餅。即日起，恆香餅家官網訂購 10 至 49 盒結帳即享優惠價額外 97 折、50 以上則享優惠價額外 95 折。

張智霖續任恆香月餅代言人

流心奶黃月餅（8 件裝）早鳥價：HK$216（零售價：HK$468）

【新品登場】曉の月・流心奶黃月餅（8 件裝）早鳥價：HK$226（零售價：HK$488）

【新品登場】黑芝麻奶黃流心月餅（8 件裝）早鳥價：HK$216（零售價： HK$468）

【全新包裝】雙黃白蓮蓉月餅（4 件裝）超早鳥價：HK$222（零售價：HK$409）

「酥小月系列」今年全面換上華麗新裝，由 6 件裝升級至 8 件裝，用料份量加碼而價格依舊。今年系列包括「開心果麻糬酥皮月餅」、「香芋麻糬酥皮月餅」及「流心奶黃酥皮月餅」，更特別以全新設計的中秋花燈團圓禮盒盛載。



開心果麻糬酥皮月餅（8 件裝）超早鳥價：HK$195（零售價：HK$318）

香芋麻糬酥皮月餅（8 件裝）超早鳥價：HK$170（零售價：HK$288）

流心奶黃酥皮月餅（8 件裝）超早鳥價：HK$170（零售價：HK$288）

期間限定月餅烘焙工作坊

想親手製作專屬的中秋味道，今年恆香特別於旗艦店舉行月餅烘焙工作坊，設有「傳統蛋黃蓮蓉月餅」及「流心奶黃月餅」兩大體驗課程，在專業導師指導下，參加者可親自體驗揉麵、包餡、模具壓印到烘烤的工序。

傳統蛋黃蓮蓉月餅工作坊 流心奶黃月餅工作坊

日期 7 月 12 日、8 月 09 日

時間︰11am - 12:30pm

早鳥優惠︰ 1 人享樂 7 折（$476/位）（原價： $750）、2人同行 6 折（$408/位，共享 1 份材料）

流心奶黃月餅工作坊

日期︰7 月 5、11、12 及 19 日

時間︰3pm-5pm

早鳥優惠︰ 1 人享樂 7 折（$525/位）（原價：$750）、2 人同行 65 折（$487.5/位）