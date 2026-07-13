歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折
Jetso
美食情報
美食優惠

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:恆香

　　坊間中秋節月餅廣告陸續登場，早買有著數，恆香即日起推出低至48 折超早鳥優惠，一盒流心奶黃月餅$216有交易！今年品牌主打與日本「新紀元．曉」聯乘的「暁の月・流心奶黃月餅」，而人氣招牌酥皮月餅「酥小月系列」更由 6 件裝升級至 8 件裝，用料份量加碼而價格依舊。另外，元朗旗艦店舉行月餅工作坊，大家可親手製作專屬的中秋味道，二人同行低至6折。

 

　　流心奶黃月餅fans留意， 恆香餅家今年推出兩款流心系列月餅矚目新品：「曉の月・流心奶黃月餅」嚴選日本高品質「曉蛋」，與牛奶秘製成香濃誘人的黃金奶黃餡；而「黑芝麻奶黃流心月餅」以秘制配方黑芝麻餡，完美融合流心奶黃，兩款口味皆配上鬆化曲奇外皮，切開瞬間流心爆漿。另外，流心奶黃月餅（8件裝）早鳥價只需$216（原價$468），低至48折！經典系列不少得皇牌「雙黃白蓮蓉月餅」、「金華火腿伍仁月餅」、「四喜滿堂禮盒」等傳統口味月餅。即日起，恆香餅家官網訂購 10 至 49 盒結帳即享優惠價額外 97 折、50 以上則享優惠價額外 95 折。

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

張智霖續任恆香月餅代言人

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

流心奶黃月餅（8 件裝）早鳥價：HK$216（零售價：HK$468）

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

【新品登場】曉の月・流心奶黃月餅（8 件裝）早鳥價：HK$226（零售價：HK$488）

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

【新品登場】黑芝麻奶黃流心月餅（8 件裝）早鳥價：HK$216（零售價： HK$468）

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

【全新包裝】雙黃白蓮蓉月餅（4 件裝）超早鳥價：HK$222（零售價：HK$409）

 

　　「酥小月系列」今年全面換上華麗新裝，由 6 件裝升級至 8 件裝，用料份量加碼而價格依舊。今年系列包括「開心果麻糬酥皮月餅」、「香芋麻糬酥皮月餅」及「流心奶黃酥皮月餅」，更特別以全新設計的中秋花燈團圓禮盒盛載。
 

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

開心果麻糬酥皮月餅（8 件裝）超早鳥價：HK$195（零售價：HK$318） 

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

香芋麻糬酥皮月餅（8 件裝）超早鳥價：HK$170（零售價：HK$288）

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

流心奶黃酥皮月餅（8 件裝）超早鳥價：HK$170（零售價：HK$288）

 

期間限定月餅烘焙工作坊

 

　　想親手製作專屬的中秋味道，今年恆香特別於旗艦店舉行月餅烘焙工作坊，設有「傳統蛋黃蓮蓉月餅」及「流心奶黃月餅」兩大體驗課程，在專業導師指導下，參加者可親自體驗揉麵、包餡、模具壓印到烘烤的工序。

 

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

中秋月餅優惠2026︱恆香新推日本「曉蛋」流心奶黃月餅＋早鳥優惠低至48 折＋工作坊二人同行6折

 

傳統蛋黃蓮蓉月餅工作坊 流心奶黃月餅工作坊

日期 7 月 12 日、8 月 09 日

時間︰11am - 12:30pm 

早鳥優惠︰ 1 人享樂 7 折（$476/位）（原價： $750）、2人同行 6 折（$408/位，共享 1 份材料）

 

流心奶黃月餅工作坊

日期︰7 月 5、11、12 及 19 日

時間︰3pm-5pm

早鳥優惠︰ 1 人享樂 7 折（$525/位）（原價：$750）、2 人同行 65 折（$487.5/位）

 

Tags:#中秋節2026#中秋月餅優惠2026#Jetso#Hot deals#美食情報#美食優惠#恆香
Add a comment ...Add a comment ...
世界盃2026｜中環翠華即日起24小時營業 通宵直播世界盃
更多搵食地圖文章
世界盃2026｜中環翠華即日起24小時營業 通宵直播世界盃

投票區

美伊戰火再升級 霍爾木茲海峽再度關閉
70
|
0

你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？

50%
不會
49%
無意見
1%
投票期：2026-07-13 ~ 2026-08-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處