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風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地
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風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　如果我有一個bucket list（即一生人想做的事或想去的地方名單），其中一項必是廣西巴馬長壽村，因為去那裏吸完澎湃充溢的負離子，又可以再草擬一張新名單，作2.0的人生享受大計！

 

　　我真的去了。

 

　　未獲充電，先說曲折。如果乘飛機，過程有點披星戴月，香港直飛南寧的班機常常取消，若從深圳出發，要凌晨四時由香港坐車直奔深圳機場，趕搭7:20班機，但這班機也取消了，所以我們乘高鐵再轉的士，折騰了7小時。

 

　　幸好迎接我們的，是滿眼的綠意和滿腔的清新。那種翠碧潤澤、豐盈、近滿瀉……我們習慣了都市的綠意一閃即逝，這裏則將你完美包圍。

 

　　在這裏逗留了八天，爽！

 

　　巴馬有「世界長壽村」的美稱，其人瑞比例遠超國際標準，盤陽河在這裏蜿蜒而過，帶動生機，而且此地地磁特強，氧氣特足。難怪人們稱讚它為風水吉地和健康寶地。

 

風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

廣西巴馬長壽村晴天翠微

 

　　就風水格局而言，此地有「山環水抱」的優點和上佳自然氣場；從保健角度出發，無論空氣、水質、食物都是勁健康、純享受！

 

1.講風，此處盆地形勢藏風聚氣

巴馬位於廣西西北部，為喀斯特地貌的峰叢谷地，被群山環抱，得免於寒風的侵襲，這穩定的微氣候，符合藏風聚氣以養人的原理。

 

2.講水，盤陽河是吉氣之源

村落在清澈的盤陽河畔，此河呈「玉帶環腰」曲折緩流之勢，風水講究曲水有情，吉氣可在此匯聚流轉。而且這裏的水含豐富礦物質，有珍貴的硒和鍶，水源還有稀有的弱鹼性小分子團水，據悉能深入細胞活化機能。我的體驗所及，這裏的水除了清新可口之外，還有兩種奇效：

 

風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

廣西巴馬長壽村雨後翠碧

 

甲：我們雖然每天只睡四五小時，但飲用大量本地泉水，所以精神奕奕，沒有疲態。

乙：用這裏的水洗頭，不大見脫髮，女人對這比較敏感。

 

3.講空氣磁場，巴馬的地磁強度和空氣中負離子濃度，均蜚聲國際：

 

風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

 

甲：由於巴馬處於地球地幔層的斷裂帶，地磁可達0.58高斯，香港則為0.2-0.39。

 

風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

巴馬高山的地磁和負離子濃度

 

乙：負離子濃度更驚人，高達每立方厘米3000至5000個，在核心景點，如「百魔洞」和「水晶宮」，更高至30,000至70,000。香港則鬧市為50-200，郊野公園為1000-2500。

 

4.講日照，這裏陽光充足，人們在這裏可以接收遠紅外線，卻收不到有損皮膚的紫外線。

 

5.講食物，這裏的野菜選擇繁多，魚肉也豐盛，烤香豬、壯家士鴨、蔥油士雞等都是名菜。魚類也很特別，有清蒸忘不了，韭香芙蓉魚、脆炸「油」魚（油魚是當地著名海鮮）、豉汁翹咀魚等，味鮮肉嫩。

 

6.講生活態度，可謂超脫。這裏的人性格隨和，非常知足，物欲不強，活得自然舒泰，而且崇尚勞動，過百歲的人瑞，還在街邊擺攤。孕婦生產後三天即下田，他們有許多古法，例如藥浴，可以袪濕去胎毒。那裏還有新鮮的石斛、火麻仁、士茯苓，全部都融入膳食之中。

 

　　談到養生，有個遊客必到的熱點，就是「百魔洞」（壯族語意為泉水之源）這裏並無妖魔，但可能有點魔術，人稱「天然療養院」，據說在此靜坐吸氧，磁療能改善血液循環，調節神經，緩解高血壓等慢性病，甚至有說可治療癌。導遊說，有個患口腔癌的病人，付了人民幣一千元的年費，每天都來這洞「攤」著，三年後病好了，現在可以步行4、5公里不喘氣！

 

風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

風水旅遊︱世界長壽村廣西巴馬人生必去！山環水抱風水佳＋美食推介＋靈氣養生寶地

「百魔洞」內別有洞天

 

　　到此一遊，不論能否脫胎換骨，對城市人來說也是一種啟發：此洞有一百一十萬年歷史，鐘乳石滴漏時光、傘型的桫欏樹舒展挺拔、天坑錄得鮮活，這一切彷彿象徵著從過去伸展到未來。我吸一口天地的清涼，想……這真是個舒展身心靈的好地方，可以清心沐氧，重塑磁場。

 

Tags:#風水玄學#旅遊#廣西巴馬人生#養生
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