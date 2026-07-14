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昨（13日）文題為《AI爆破了嗎？還揸不》，即日就傳出AI巨頭開始減價了。
股市動向

AI減價

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　昨（13日）文題為《AI爆破了嗎？還揸不》，即日就傳出AI巨頭開始減價了。

 

　　過去一周，全球AI行業迎來了一輪罕見的價格戰高潮。

 

　　OpenAI、馬斯克旗下SpaceX AI以及Meta Platforms(US.META)相繼發布了新一代AI模型，它們的共同賣點並非功能有多強大，而是收費有多低廉。從GPT-5.6到Grok 4.5，再到Meta Muse Spark 1.1，三大玩家不約而同地將「成本效率」作為核心敘事。

 

　　一場圍繞詞元(Token)定價的「性價比戰爭」已經全面打響。這場集體降價潮的背後，是企業客戶對AI支出的全面審視，當一張AI帳單可以高達數千萬美元時，再前沿的技術也必須回答一個根本問題：值這個價嗎？

 

Token帳單危機

 

　　這場價格戰的導火線，是企業端對AI支出失控的集體焦慮。今年早些時候，許多公司還在鼓勵員工盡可能多地使用AI，一種被稱為「Token最大化(Tokenmaxxing)」的競逐文化盛行。

 

　　但近幾個月，畫風急轉直下，部分AI開發商轉向基於使用量的定價模式（而非固定訂閱費），企業帳單開始失控。

 

　　巴黎AI初創公司H Company的CEO Gautier Cloix透露，他曾與多位企業高管交流，這些企業在使用OpenAI和Anthropic的模型後帳單金額巨大，一位CEO向他展示的發票顯示，一個月AI模型使用費高達數百萬美元。

 

　　優步(US.UBER)是最典型的案例。這家公司在4月就用完了2026年全年AI預算，隨後將員工在單個AI工具上的月度Token支出限制在1500美元以內。更有甚者，據傳有企業因忘記為員工設定使用上限，收到了一張5億美元的Claude費用通知單。

 

　　DA Davidson & Co技術研究主管Gil Luria指出：「企業現在的支出比以前多得多。隨著成本失控，他們開始質疑效率問題。」

 

　　Ramp的Token支出管理數據顯示，2026年4月企業支付AI Token費用的中位數為每月2246美元，但平均值高達每月14萬美元，巨大的差距說明少數「超級用戶」正在消耗絕大部分AI預算。

 

　　Gartner預測2026年全球AI總支出將達到2.52萬億美元。IDC則預測2025年全球AI支出已突破3000億美元。當企業在AI上的投入從「實驗性」走向「規模化」，帳單的膨脹速度遠超預期。

 

　　三大AI巨頭同時轉向「性價比優先」的策略。

 

　　7月10日，OpenAI正式上線GPT-5.6全系列產品，一次性推出三個版本：Sol（旗艦版）、Terra（均衡版）和Luna（平價版）。CEO奧爾特曼明確表示，新模型的戰略定位是用更少的Token完成更多工作，從而大幅降低客戶成本。

 

　　GPT-5.6系列包含三檔模型：

 

　　Sol（旗艦版）：輸入5美元、輸出30美元/百萬Token，Token使用效率較前代提升54%。

 

　　Terra（中端）：輸入2.5美元、輸出15美元/百萬Token，性能超越Anthropic Fable 5，成本約為後者的十六分之一。

 

　　Luna（入門級）：輸入1美元、輸出6美元/百萬Token，用不到一半的預估成本，逼近GPT-5.5的峰值表現。

 

　　其中，Sol的Token效率在AI編程方面提高了54%，性能直接對標Anthropic的Claude Fable 5。據OpenAI援引的Artificial Analysis編程指數，Sol以80分創下新行業標桿，比Fable 5高出2.8分，而輸出Token與耗時不到後者一半，成本降低約三分之一。Terra的價格較上一代GPT-5.5直接腰斬，Luna則以最低成本適配批量輕量化任務。

 

　　奧爾特曼坦言：「現在每家企業都在思考他們在AI方面的支出以及他們從中獲得的價值，而這正是我們真正想要做的。」

 

　　這一表態與一年前截然不同，當時OpenAI高管還在公開討論有朝一日對頂級AI模型收取每月數千美元訂閱費的可能性。上個月，OpenAI還推出了信用額度使用分析功能和更新的支出控制機制，幫助企業管理AI支出。

 

　　AI減價可以是潰堤的開始，留心。留心甚麼？請回看昨天文章《AI爆破了嗎？還揸不》。

 

AI減價

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#政政經經#AI價格戰#AI支出#Token定價#成本效率#OpenAI#SpaceX AI#Meta Platforms#GPT-5.6#Grok 4.5#Meta Muse Spark 1.1#Token最大化#Anthropic#優步#Claude#AI編程#AI訂閱費
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