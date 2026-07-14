歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

26
九月
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度：
26/09/2026 - 27/09/2026
19
七月
尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城 尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城
推介度：
19/07/2026 - 31/08/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎 好友林青霞發文悼念不捨
娛樂新聞

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎 好友林青霞發文悼念不捨

娛樂
娛樂

　　香港資深電影人施南生於7 月13日離世，享年75歲，其創辦的電影工作室發出聲明指施南生自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭於養和醫院安詳辭世。多位影星林青霞、舒淇、成龍、甄子丹等發文悼念施南生。施南生一生致力推動香港電影，是位傳奇製片人，她曾於第四十三屆香港電影金像獎與徐克同獲終身成就獎，足見她多年來的專業風範，及對香港電影發展的貢獻。

 

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

（圖片來源︰香港電影金像獎）

 

　　香港資深電影人施南生於7 月13日離世，享年75歲，其創辦的電影工作室有限公司於昨日（13日）發聲明證實。

 

　　電影工作室有限公司發出聲明如下︰

 

我們最敬愛的 施南生女士，自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，已於2026年7月13日星期一，晚上20:51於養和醫院安詳辭世，享壽75歲。

深愛她的親友家人隨侍在側，陪伴她走完人生最後一段旅程。

相關追思及告別式資訊容後公佈。
 

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

（圖片來源︰香港電影金像獎）

 

　　施南生1951年出生於上海，1975年從英國學成歸來。上世紀80年代香港新浪潮電影興起，施南生、徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅，她曾在無綫電視、香港電台、佳藝電視和麗的電視工作，亦在電影製作公司新藝城出任行政總監。

 

　　1984年，施南生與徐克成立電影工作室，徐克負責導演拍戲，施南生負責電影以外的融資、發行、宣傳等，多年來將作品成功推廣到海外電影市場。《上海之夜》、《倩女幽魂》系列、《英雄本色》系列、《笑傲江湖》系列等經典電影，為人津津樂道記憶猶新。2001年起，施南生加入寰亞綜藝集團出任副主席，擔任《無間道》等影片的出品人，並致力於將華語電影推向國際。施南生近年代表作還有《狄仁傑》系列、《長津湖》及《竊聽風雲》等。

 

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

第四十三屆香港電影金像獎終身成就獎徐克及施南生（圖片來源︰香港電影金像獎）

 

　　施南生曾獲頒多個重要電影獎項，包括第3屆亞洲電影大獎「傑出貢獻大獎」、法國政府文化及通訊部「法國藝術與文學軍官勳章」（2013年）、瑞士盧卡諾影展「最佳獨立製片人大獎」（2014年）、義大利烏甸尼遠東電影節金桑樹獎「終身成就獎」（2015年），釜山國際電影節 —— 瑪麗嘉兒亞洲之星大獎「特別成就獎」（2015年），以及第67屆柏林影展「金攝影機獎」（2017年），以及2025年施南生及徐克獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」。

 

　　多位影星林青霞、舒淇、成龍、甄子丹及蔡一傑等發文悼念施南生。施南生好友林青霞曬照悼念施南生：「不捨，不捨，還是得放手，作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來。」施南生與林青霞是好閨蜜，兩人1982年合作《新蜀山劍俠》相識，施南生力排眾議讓林青霞出演《笑傲江湖之東方不敗》，友情超40年。林青霞曾在施南生及徐克獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」時擔任頒獎嘉賓。

 

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

林青霞於微博發出一張黑白合照，表達對施南生離去的不捨。

 

　　成龍於微博發文悼念施南生，並尊稱為大阿姐，「驚聞施南生女士走了，電影江湖又少了一位傳奇人物。幸而無論何時回望，那些經典作品背後，大家都會憶起她的颯爽與風骨。大阿姐，一路好走，向您致敬，永遠懷念。」舒淇同於微博寫下「一路好走」悼念施南生。

 

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

 

　　甄子丹於微博寫下「您為電影燃盡了一生，往後光影裏再相見，只剩無盡懷念」。草蜢主唱蔡一傑於facebook臉書發文悼念：「我敬愛的施南生小姐，不敢相信妳已離開了我們，我們永遠懷念妳的笑容，妳的專業精神和做人態度、我會銘記於心、希望妳一路好走I Miss You」。

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

Tags:#娛樂新聞#施南生
Add a comment ...Add a comment ...
韓劇天花板：Netflix《鐵拳教育》以暴易暴撕開校園糖衣包裝！金武烈煉成「巴掌戰神」！改編爭議網漫！真實悲劇個案！
更多娛樂文章
韓劇天花板：Netflix《鐵拳教育》以暴易暴撕開校園糖衣包裝！金武烈煉成「巴掌戰神」！改編爭議網漫！真實悲劇個案！

投票區

美伊戰火再升級 霍爾木茲海峽再度關閉
82
|
0

你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？

49%
不會
50%
無意見
1%
投票期：2026-07-13 ~ 2026-08-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處