資深電影人施南生離世享年75歲，因細菌感染引發多重器官衰竭離世，曾獲終身成就獎，好友林青霞發文悼念不捨

香港資深電影人施南生於7 月13日離世，享年75歲，其創辦的電影工作室發出聲明指施南生自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭於養和醫院安詳辭世。多位影星林青霞、舒淇、成龍、甄子丹等發文悼念施南生。施南生一生致力推動香港電影，是位傳奇製片人，她曾於第四十三屆香港電影金像獎與徐克同獲終身成就獎，足見她多年來的專業風範，及對香港電影發展的貢獻。

（圖片來源︰香港電影金像獎）

香港資深電影人施南生於7 月13日離世，享年75歲，其創辦的電影工作室有限公司於昨日（13日）發聲明證實。

電影工作室有限公司發出聲明如下︰

我們最敬愛的 施南生女士，自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，已於2026年7月13日星期一，晚上20:51於養和醫院安詳辭世，享壽75歲。

深愛她的親友家人隨侍在側，陪伴她走完人生最後一段旅程。

相關追思及告別式資訊容後公佈。



（圖片來源︰香港電影金像獎）

施南生1951年出生於上海，1975年從英國學成歸來。上世紀80年代香港新浪潮電影興起，施南生、徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅，她曾在無綫電視、香港電台、佳藝電視和麗的電視工作，亦在電影製作公司新藝城出任行政總監。

1984年，施南生與徐克成立電影工作室，徐克負責導演拍戲，施南生負責電影以外的融資、發行、宣傳等，多年來將作品成功推廣到海外電影市場。《上海之夜》、《倩女幽魂》系列、《英雄本色》系列、《笑傲江湖》系列等經典電影，為人津津樂道記憶猶新。2001年起，施南生加入寰亞綜藝集團出任副主席，擔任《無間道》等影片的出品人，並致力於將華語電影推向國際。施南生近年代表作還有《狄仁傑》系列、《長津湖》及《竊聽風雲》等。

第四十三屆香港電影金像獎終身成就獎徐克及施南生（圖片來源︰香港電影金像獎）

施南生曾獲頒多個重要電影獎項，包括第3屆亞洲電影大獎「傑出貢獻大獎」、法國政府文化及通訊部「法國藝術與文學軍官勳章」（2013年）、瑞士盧卡諾影展「最佳獨立製片人大獎」（2014年）、義大利烏甸尼遠東電影節金桑樹獎「終身成就獎」（2015年），釜山國際電影節 —— 瑪麗嘉兒亞洲之星大獎「特別成就獎」（2015年），以及第67屆柏林影展「金攝影機獎」（2017年），以及2025年施南生及徐克獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」。

多位影星林青霞、舒淇、成龍、甄子丹及蔡一傑等發文悼念施南生。施南生好友林青霞曬照悼念施南生：「不捨，不捨，還是得放手，作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來。」施南生與林青霞是好閨蜜，兩人1982年合作《新蜀山劍俠》相識，施南生力排眾議讓林青霞出演《笑傲江湖之東方不敗》，友情超40年。林青霞曾在施南生及徐克獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」時擔任頒獎嘉賓。

林青霞於微博發出一張黑白合照，表達對施南生離去的不捨。

成龍於微博發文悼念施南生，並尊稱為大阿姐，「驚聞施南生女士走了，電影江湖又少了一位傳奇人物。幸而無論何時回望，那些經典作品背後，大家都會憶起她的颯爽與風骨。大阿姐，一路好走，向您致敬，永遠懷念。」舒淇同於微博寫下「一路好走」悼念施南生。

甄子丹於微博寫下「您為電影燃盡了一生，往後光影裏再相見，只剩無盡懷念」。草蜢主唱蔡一傑於facebook臉書發文悼念：「我敬愛的施南生小姐，不敢相信妳已離開了我們，我們永遠懷念妳的笑容，妳的專業精神和做人態度、我會銘記於心、希望妳一路好走I Miss You」。



