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AlipayHK免費派深圳、澳門、橫琴「消費券」：橫琴每星期派¥125／澳門消費滿$30減$20／羅湖、福田指定餐廳9折
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AlipayHK免費派深圳、澳門、橫琴「消費券」：橫琴每星期派¥125／澳門消費滿$30減$20／羅湖、福田指定餐廳9折

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:AlipayHK

　　踏入暑假，又到了旅遊旺季。AlipayHK與橫琴、羅湖和福田區政府為港人送上總值超過1,000萬人民幣的地方政府消費券，更會推出澳門消費立減優惠，有打算去大灣區消費的朋友就別錯過這個精明消費的好機會！

 

橫琴：每星期可獲高達¥125消費券

 

　　由即日起至8月30日暑假期間，用戶可於逢星期一早上10時起，連續8星期透過AlipayHK應用程式領取合共3款現金券，總值125元人民幣，包括滿¥20減¥5、滿¥100減¥30及¥300減¥90三個級別。現金券於橫琴所有支援AlipayHK支付的橫琴消費券參與商戶，付款時直接抵扣，非常方便。

 

　　同時，用戶亦可於AlipayHK應用程式的橫琴消費券活動頁領券，以優惠票價購買環島中港通跨境巴士車票。

 

AlipayHK免費派深圳、澳門、橫琴「消費券」：橫琴每星期派¥125／澳門消費滿$30減$20／羅湖、福田指定餐廳9折

 

羅湖、福田：指定餐廳低至9折

 

　　羅湖及福田的餐飲消費券，計劃於7月內推出。用戶於活動開始當天在AlipayHK應用程式搜尋「羅湖」或「福田」，進入活動頁領券，再以AlipayHK於指定餐飲商戶消費即享低至9折立減優惠。

 

澳門：消費立減兼賺A. Point

 

　　7月15日至10月16日期間，AlipayHK聯同澳門特別行政區政府旅遊局、Flyday舉辦「『跑』遊澳門 MACAO, GET, SET, GLOW 活動」，為遊澳港人送上雙重優惠。AlipayHK用戶每月透過AlipayHK作任何消費後領券，即可享一次滿30港元減20港元優惠；單筆消費滿50港元，更可賺額外10,000 A. Point。

 

　　另外，AlipayHK亦推9.9港元北上消費卡，於AlipayHK應用程式的「北上消費」頁面即可購買，提前鎖定價值70港元的交通、高鐵及各類消費優惠。

 

　　「北上消費卡」可預載10張優惠券，包括：

　　●    3張10港元內地跨境線下消費優惠

　　●    1張10港元 Uber Call車優惠

　　●    1張7港元滴滴內地打車優惠

　　●    1張5港元及滴滴內地打車優惠

　　●    1張3港元易乘碼優惠

　　●    2張2港元北上公交乘車優惠

　　●    1張11港元旅行+高鐵優惠

 

AlipayHK 

Facebook：www.facebook.com/AlipayHongKong

 

Tags:#玩樂旅遊熱話#大灣區旅遊#AlipayHK#橫琴#羅湖#福田#澳門#深圳#大灣區消費#北上消費#著數優惠#精明消費
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