KK星期二｜7709半日百四億成交！ | 美重磅CPI揭盅在即 | 拆解中國進出口數據

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

中國最新公布的6月進出口數據帶來意外驚喜。按美元計價，進出口總值同比暴增近三成，其中出口與進口增幅雙雙遠超預期，進口增速更創下五年新高，貿易順差亦有擴張，KK點睇？

另一邊廂，美聯儲局上月議息紀錄釋出鷹派訊號，沃勒警告應採取貨幣緊縮措施，投資者目光聚焦於今日發佈的美國6月CPI及核心CPI數據，盼為全球市場吹暖風。

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