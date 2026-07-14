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網上求職騙案｜退休銀行高層誤墮「招聘酒店刷單」陷阱 損失近$350萬
理財智慧

網上求職騙案｜退休銀行高層誤墮「招聘酒店刷單」陷阱 損失近$350萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　上星期警方共接獲近30宗網上求職騙案，總損失逾$800萬港元，當中包括一名退休銀行高層，因誤墮可獲「豐厚利潤」的招聘廣告陷阱，最終損失近$350萬！

 

　　一名退休銀行高層被Instagram一則以網上訂酒店刷單獲取豐厚利潤的招聘廣告吸引，於是留言表示有興趣，其後騙徒透過WhatsApp聯絡受害人。

 

　　騙徒先要求受害人按入一條不明連結，並登記一個虛假網站以進行刷單任務，受害人按指示多次將資金存入多個不明個人銀行戶口，為網站內戶口進行增值，以完成預訂酒店房間任務。

 

　　及後，虛假網站的客服更要求受害人提供銀行戶口號碼以提升戶口級別。騙徒為搏取信任，更於任務初期在受害人的銀行戶口轉入$5萬多港元的利潤，但此款項其實是受害人曾經轉賬的部分金額，並非真正獲利。受害人在兩月內按指示共轉賬70多次至20多個不明個人銀行戶口，最終損失接近350萬港元！

 

　　警方提醒大家：

 

　　●    切勿輕信高回報刷單工作

　　●    切勿點擊任何不明連結或網

　　●    初期獲利是騙徒拋磚引玉的技倆，「獲利」的數目只是你曾經轉賬的部分金額，並不是真正獲利

 

網上求職騙案｜退休銀行高層誤墜「招聘酒店刷單」陷阱 損失近$350萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#理財智慧#熱話#理財#騙案#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#網上求職騙案#刷單任務#IG
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