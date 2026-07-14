將軍澳好去處︱MCP 新都城超巨Cinnamoroll＋期間限定店；東港城500部扭蛋機＋Pokémon卡專區

將軍澳商場打卡速報！今個暑假卡通迷、動漫及扭蛋控去將軍澳兩大商場，即可一次過滿足玩樂願望。MCP 新都城中心「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」，全長12米巨型飛機造型裝置，加上4.5米高巨大化Cinnamoroll機長好震撼。大家穿梭6大航空打卡位之餘，小朋友可參與小機師及小空中服務員職業體驗工作坊，7月中夢幻聯乘期間限定店將登場。一個港鐵站之隔的將軍澳東港城，即日起至9月27日舉辦「東港城潮玩夏日祭」主題活動，頭炮有集結500部人氣扭蛋機登場，同場更設有 Nintendo Switch 2試玩區、Pokémon卡專區，之後亦有主題市集陸續登場！

Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

Sanrio character ranking香港區一直人氣高企的Cinnamoroll（玉桂狗）化身機長空降將軍澳 MCP 新都城中心！即日起至 8 月 30 日期間「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」場內設有6大吸睛打卡位，包括4.5米高巨大化Cinnamoroll震撼現身，坐鎮全長12米的巨型飛機造型裝置，與化身空中服務員的 Usahana組成最強機組人員，帶領大家衝上雲霄！

穿上海軍藍制服的 Cinnamoroll 機長正站在機翼旁迎接大家

今次打卡位極盡心思， Cinnamoroll Gate 「C」登機櫃檯地勤 Cinnamoroll親自為你檢查證件及行李重量， 走入Usahana夢幻尊尚機艙，全是夢幻粉紅及嫩黃色調，fans必坐在超萌的粉紅愛心頭等艙座位上打卡，你更可走入駕駛艙，坐在機師座駕上化身最萌機師！

大家快細閱航班顯示屏上的資訊，Cinnamoroll及Usahana隨時驚喜現身！



穿過由彩虹及白雲交織而成的「天際彩虹拱門」，展開奇幻冒險之旅。

活動期間，MCP新都城中心特意聯乘香港青年航空學會及童夢城通識學園，攜手打造兩大航空體驗工作坊，包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」，進行「一對一模擬駕駛體驗」，學習各種飛行技術，以及模擬與客人對答及派送餐點。

「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」將於7月21日至8月30日登場，發售逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，包括毛公仔鎖匙扣、個人用品等！

MCP x Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

日期： 即日起至 8 月 30 日

時間： 10am-10pm

地點：將軍澳寶林 MCP CENTRAL （新都城中心 2 期）L1 天幕廣場

東港城 集結近500部扭蛋機

一個港鐵站之隔的將軍澳東港城，即日起至9月27日舉辦「東港城潮玩夏日祭」主題活動，集500部人氣扭蛋機最吸引，同場更設有 Nintendo Switch 2試玩區、Pokémon卡專區，之後亦有主題市集陸續登場！即起至8月2日，東港城首度聯乘數碼扭蛋品牌 DGG by LBUY，舉辦「夏日Switch On！卡牌扭蛋節」，活動期間於商場1樓中庭設置近500部數碼扭蛋機，精選數百款人氣動漫及卡通授權IP扭蛋。

扭蛋款式包括令粉絲瘋狂收集的 Chiikawa、軟萌療癒的 Mofusand、甜美可愛的 Sanrio 系列、經典不滅的 迪士尼 角色、陪伴成長的 多啦A夢、人氣爆燈的 星之卡比、熱血沸騰的 鬼滅之刃，以及震撼力十足的 Marvel 超級英雄系列等。

同場亦加映萬眾期待的 Pokémon專區，展出珍藏Pokémon評分卡展覽，展示多款經專業評級機構鑑定、評分極高的精選卡牌。現場更設有Pokémon卡自助售賣機，方便粉絲即場選購心儀卡牌。

場內的Nintendo專區將設置 Switch 2試玩區，讓參加者率先體驗最新遊戲主機的流暢操作與創新功能。場內同時設有Switch遊戲售賣區，提供多款熱門遊戲及配件供選購，讓玩家滿載而歸。

東港城「DGG by LBUY夏日Switch On！卡牌扭蛋節」

日期：即日起至8月2日

開放時間：10am – 10pm

地點：將軍澳坑口東港城1樓中庭

「潮玩夏日祭」第二階段將於8月4日至28日強勢展開，東港城聯乘本地人氣市集品牌LOCOLOCO，盛大舉辦「復古玩味祭」，雲集數十個本地人氣傳統美食及手作設計品牌，同時推出「爆旋陀螺自由戰鬥區」及「卡牌交流區」。

屆時商場1樓中庭將化身充滿懷舊風情的玩味市集

「Playback!復古玩味祭」參與品牌包括以手造唐餅聞名的八仙餅家

市集內亦雲集數十個本地手作及設計品牌

東港城x LOCOLOCO 「Playback!復古玩味祭」

日期： 8月4至28日

開放時間： 12nn – 8pm

地點：將軍澳坑口東港城1樓中庭

9月4日至27日則壓軸推出動漫重頭戲「大型玩具品牌展覽」，展覽設有三大1:1動漫打卡區專區，震撼還原多部人氣動漫的經典名場面，會場更備有期間限定店，獨家發售會場限定商品。

東港城大型玩具品牌展覽

日期： 9月4至27日

開放時間：12nn – 9pm

地點：將軍澳坑口東港城1樓中庭