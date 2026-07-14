美國參議院選舉近日接連「翻車」

近日，美國聯邦參議院選舉出現意外，兩黨都要更換參選人，當下新聞焦點在共和黨方面，原因是準備爭取連任的南卡羅來納州（簡稱南卡）資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)因心臟病發，上周六晚上意外離世。

此事引起美國各界的高度關注，因為特朗普瞬間失去了一位在華盛頓政壇有影響力的盟友。雖然2016年特朗普開始競選總統時，格雷厄姆並不支持他，但2017年特朗普入主白宮後，格雷厄姆搖身一變成為共和黨參議員中特朗普的堅定支持者。他利用自己在參議院中的資深地位，推動特朗普提出的各項政策。在2024年的總統大選中，他多次為特朗普站台拉票，與特朗普愈走愈近。

自特朗普首次入主白宮後，格雷厄姆（右）成為他的堅定支持者。(AP)

在特朗普再度執政之後，格雷厄姆成了特朗普的高爾夫球友，特朗普還多次邀請他乘坐總統專機空軍一號到各地訪問。在外交政策上，格雷厄姆主張美國應更多參與國際事務，增加向烏克蘭提供武器，上周他還訪問烏克蘭，在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會晤，但回來第二天便毫無先兆地在華盛頓的家中病逝。病發之前，他剛與特朗普在電話交談，可見他與特朗普關係密切。據媒體報道，官方初步驗屍結果顯示，格雷厄姆的死因是動脈粥狀硬化性主動脈破裂。目前，因他逝世，南卡的共和黨領導人要推選新人參加該黨的參議院補選，由獲勝者去參加11月的參議院選舉，這讓民主黨有機會競爭這個原本已屬共和黨的議席，為參議院的選舉結果再添變數。

「紅州」南卡，變色不易

按照選舉法的相關規定，南卡的共和黨籍州長麥克馬斯特(Henry McMaster)昨天（13日）任命格雷厄姆的妹妹達玲(Darline Graham Nordone)為其繼任人，代行格雷厄姆的參議員職責，直到明年1月本屆國會任期結束。同時，南卡的共和黨選民需要在8月11日參加一次新增的黨內初選，以決定誰將接替格雷厄姆參加11月的聯邦參議院選舉，因為格雷厄姆在6月9日的共和黨黨內初選中，得票過半數，壓倒挑戰他的商人林奇(Mark Lynch)。達玲從未競選過公職，她有權參加下月新增的共和黨初選，但她是否有意參選、能否在選舉中勝出，都屬於未知數，因為對11月的兩黨對決，不同地位和立場的人有不同的考量。

格雷厄姆的妹妹達玲（圖）獲任命為繼任人，代行其兄的參議員職責。(AP)

本來，格雷厄姆在11月的民主黨對手是醫學院兒科女教授安德魯斯(Annie Andrews)。此前各界普遍預測，已經連任24年參議員的格雷厄姆會順利贏得第五個任期，但因他去世留下空位，下月的黨內初選可能有很多政客出馬競逐，選民要面對一大堆不太知名的候選人，往往只會投票給知名度最高的那位，20多年前的一個案例可作參考。

2003年，加州選民對民主黨籍州長戴維斯(Gray Davis)非常不滿，決定透過全民投票將其召回（罷免），但所剩的拉票時間較短，雖然有多達135位候選人競逐，選票上密密麻麻印了一大堆名字，但得票超過1%的卻不足10位，最終勝出的是知名度最高的國際影星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)。他以共和黨籍身份參選，在民主黨大本營獲勝，因此成為此類選舉的經典案例。

阿諾舒華辛力加2003年以共和黨籍身份參選加州州長，結果在這個民主黨大本營獲勝。(AP)

眼下，共和黨領導層需要迅速篩選出有實力（履歷、口才、顏值）的政客參選，在初選投票日前這不到一個月的時間內，為最有希望獲勝的參選人定制宣傳資料，樹立一個積極、睿智、接地氣的人設。南卡是共和黨實力很強的「紅州」，選民相對比較保守，宗教勢力對政壇影響頗大。目前該州的州長和大部分州一級民選官員都是共和黨籍人士，國會議員也基本上都是共和黨籍。從整體形勢研判，共和黨保住格雷厄姆的參議員席位機會較大，但需要有一定聲望、有從政經驗的政客來參選。這類政客經歷過選舉的考驗，各種負面的黑材料早已被政治對手的爆料和新聞媒體的調查報道公諸於世，日後很難再起波瀾。而名不見經傳的政壇素人卻可能有不為人知的「獨特」經歷，萬一被揭露出來，難免引發惡劣後果，導致意外落馬，令政黨投放的各種資源和黨友的支持前功盡棄。民主黨目前在緬因州就遇到這樣一個難題，全因甄別參選人時沒有做好背景調查，相當於商界和金融界常說的，未做徹底的「盡職調查」。

「盡調」失職，緬因「掉鏈」

緬因州位於美國最東北，南邊是新罕布什爾州，北鄰加拿大。該州共和黨選民和民主黨選民在政治立場上都比較溫和，不像加州或德州那樣極端。緬因州現任州長是民主黨籍，兩位聯邦參議員中，一位是今年面臨選舉的共和黨籍資深議員柯林斯(Susan Collins)，另一位是由民主黨籍轉為無黨派的安格斯．金(Angus King)。這兩位參議員曾經有過一場惡鬥，在1994年，四位政客參選緬因州長，其中包括柯林斯和安格斯．金，經過一番混戰，安格斯．金以微弱票數擊敗對手，當選緬因州長。兩年後，轉換賽道的柯林斯成功當選聯邦參議員。而她的老對手安格斯．金在擔任兩屆州長之後，於2012年參選聯邦參議員並成功當選，兩人由此成為同事。

現年74歲的共和黨籍資深參議員柯林斯，已在緬因州連任五屆，今年續尋求冧莊。(AP)

今年74歲的柯林斯已經連任五屆（30年）參議員，她仍想繼續做下去，但遇到了一位人氣很高的民主黨對手普拉特納(Graham Platner)。這位42歲的政治素人是緬因州一位養蠔的普通養殖戶，美國人稱之為養蠔的農民(oyster farmer)。2003年他中學畢業後窮遊歐洲和非洲，然後加入海軍陸戰隊，四次被派到伊拉克和阿富汗戰場，退役後他回到家鄉，買下一家養殖場，轉行養蠔。這樣一個「非主流履歷」令人有「遐想空間」，比較吸引年輕選民的注意力。儘管他並非基層出身，他的父親是律師，母親經營一家高檔餐廳（有媒體報道說，他養的生蠔多數賣給他母親的餐廳），但他故意塑造一個粗獷、接地氣的人設，目的是與常年在國會「高談闊論」的柯林斯形成強烈對比。他在競選期間強調，華盛頓政客只為大集團服務，柯林斯不代表緬因州工人的利益，他的目標就是讓柯林斯下台；如果他當選參議員，將會推動建造可負擔的住房、落實全民醫保、加強工會的影響力。這套民粹主義的說辭，對渴求變革的緬因州選民有一定吸引力。鑑於普拉特納在民主黨初選中氣勢如虹，現任州長米爾斯(Janet Mills)在初選投票前宣布退出，促成普拉特納以高得票率勝出民主黨初選，成為柯林斯的主要挑戰者。

共和黨目前在參議院擁有53比47的優勢，如果民主黨在11月能多得4席，便可重新掌控參議院，而民主黨總統候選人賀錦麗在2024年大選中贏得緬因州，顯示民主黨在該州的參議員競選中有可能翻盤，拿下長期被柯林斯佔據的一席，令民主黨高層對普拉特納寄予厚望。但這位政治素人的個人生活並不簡單，他曾在胸前紋身，圖案被指與納粹有關，事件曝光後，他用新的紋身遮蓋了原來的圖案。不久前，緬因州一位41歲女性公開指控普拉特納5年前曾在與她拍拖期間多次對她施暴，當時她強烈反抗、一再說No，但普拉特納仍舊對她施暴。普拉特納否認指控，稱他從未有過未經對方同意的性行為，然而緬因州選民並不相信他的辯解。由於民調出現大逆轉，連一路支持普拉特納的左翼參議員桑德斯(Bernie Sanders)也勸他盡快退選，以免因為緬因州「掉鏈子」，影響到民主黨奪回參議院控制權的整體布局。

桑德斯（左）曾力撐普拉特納（右）選緬因州參議員，但最終無奈勸他退選。(AP)

良將難尋，心病難除

因為民主黨上上下下都對普拉特納的選情過於樂觀，根本沒想過制定一套備用應急方案(Plan B)，所以現在處境非常難受。按照緬因州選舉法的規定，7月27日之前民主黨必須向州選委會提交該黨聯邦參議員的參選人資料，目前只剩下不到兩周時間，要找到新的合適人選，並對其過往經歷做全面細緻的背景調查，簡直是無法完成的使命。

更要命的是，民主黨內部一些人心中有個極大的陰影——兩年前的7月，爭取連任的總統拜登因電視辯論表現太差，民望插水，權勢集團向拜登陣營施加壓力，要求他顧全大局，主動讓位給副總統賀錦麗，拜登無奈接受。然而，中途換人並未重振民主黨選民的士氣，最終特朗普大獲全勝，拜登的一部分支持者至今對此耿耿於懷。這段歷史難免令緬因州的民主黨人士氣受挫，缺乏鬥志。這場「翻車」的影響有多深遠，緬因州的民主黨選民能否重拾信心，至少要等新的參議員候選人正式確定才能作初步判斷，現在的一切傳言都可能是為了給某位參選人拉票造勢，因而絕不可信。