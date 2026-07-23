歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

說與不說:《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠...
Art & Culture

說與不說:《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠...
無人機能改變戰爭嗎？科技革命改變戰法，卻未改變戰爭本質
世事政情 飛常談

無人機能改變戰爭嗎？科技革命改變戰法，卻未改變戰爭本質
感覺下體有下墜感覺？女性子宮下垂解析
醫學通識 醫學通識 Feature

感覺下體有下墜感覺？女性子宮下垂解析
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
職場必修︱跨世代核心SENSE︰分寸感與認知能力，決定前進方向的判斷力
數碼創科

職場必修︱跨世代核心SENSE︰分寸感與認知能力，決定前進方向的判斷力

科技思
楊文銳 Gary
科技思

　　當代社會最常出現的一句話，或許不是「科技進步太快」，而是「彼此已經聽不懂對方在說甚麼」。年輕世代感到制度僵化、機會稀薄；較年長世代則覺得價值被顛覆、經驗不再被理解。表面上，這是一場世代衝突；實際上，卻更像是一場集體喪失 SENSE 的危機。

 

　　這裏所說的 Sense，並不是單純的常識，也不是哪一群人的優勢，而是一種結合了分寸感與認知能力的判斷力——知道事情能做到甚麼程度、該在哪裏停手、又是否真正理解自己所作決定的後果。當社會只剩下速度、效率與立場，而缺乏這種 Sense，不同人生階段之間的理解便會逐漸斷裂。

 

Sense 為何變得稀缺？

　　在高度數碼化與平台化的環境中，資訊的傳遞速度遠遠超過理解與消化的速度。演算法根據偏好分發內容，使人長期停留在熟悉的語境裏，不再需要理解與自己經驗不同的人。

 

　　對處於較早人生階段的人而言，即時回饋、快速試錯與彈性選擇是理所當然；對處於責任較重階段的人而言，穩定、可預期與長期後果更為重要。問題不在於哪一種取向正確，而在於社會逐漸缺乏一種橫跨不同人生經驗的 Sense，去調節這些差異。

 

　　當效率被視為唯一標準，分寸感便顯得多餘；當立場優先於理解，認知能力便退化為標籤化判斷。久而久之，Sense 不再被培養，而被誤解為保守或拖慢進度。

 

技術放大了差距，但不是根源

　　人工智能與自動化並非造成理解斷裂的起點，但它們確實放大了問題。技術系統偏好可量化、可優化的結果，而人生經驗、價值權衡與情境判斷，往往難以被轉化為數據。

 

　　當決策越來越依賴系統建議，分寸感便容易被壓縮成「是否符合指標」。這對不同人生階段的人影響並不相同：有人覺得技術提供了公平起點，有人則感到多年累積的判斷力被忽略。若缺乏共同的 Sense 作為中介，技術便不再是橋樑，而是加速彼此誤解的放大器。

 

Sense 不是懷舊，而是一種「知道何時該停」的能力

　　談 Sense，並不等於拒絕變化。真正的 Sense，是在變動中仍然保有分寸感：知道事情可以推進，但不必推到極限；知道工具可以使用，但不能取代理解。

 

　　在高速行駛的社會中，Sense 更像方向盤，而不是煞車。煞車只是讓事情停下來，方向盤則是在持續前進時，確保路線沒有偏離。缺乏 Sense 的問題，不是走得太慢，而是走得太快卻不知道自己正在失去甚麼。

 

Sense 的核心：分寸感與認知能力

　　若要讓不同人生階段的人重新建立理解，Sense 至少包含兩個核心元素。

 

　　第一，是分寸感。

 

　　分寸感不是妥協，而是知道界線所在：甚麼時候該堅持，甚麼時候該讓步；甚麼可以快速決定，甚麼需要承擔長期後果。沒有分寸感的進步，往往會把成本轉嫁給尚未準備好承受的人。

 

　　第二，是認知能力。

 

　　認知能力不只是吸收資訊，而是理解情境、限制與不確定性。它要求人承認「我未必完全理解對方的位置」，也承認自己的判斷可能需要修正。缺乏認知能力的討論，最終只會變成立場對立。
Sense，正是分寸感與認知能力的結合。

 

沒有 Sense 的制度，只會加劇誤解

　　理解差異，不能只靠個人努力。若制度設計只獎勵短期成果，卻把風險與後果延後處理，不同人生階段之間的張力便會被制度化。
在 AI 與公共決策中尤其如此。當系統被用來加速決策，而人類判斷被邊緣化，實際上就是讓「效率」取代「分寸」。久而久之，制度本身也會失去 Sense，看似運作順暢，卻難以回應真正的社會複雜性。

 

重建 Sense，是共同責任

　　Sense 並不是某一群人教導另一群人的資本，而是一種需要在不同人生階段之間不斷重新協調的能力。它要求較有權力與資源的人，意識到自己的決定會影響尚未站穩腳步的人；也要求仍在探索的人，理解制度穩定背後的成本與限制。

 

　　真正成熟的社會，不是讓某一種聲音完全主導，而是能在快速變動中，保留理解、節制與修正的空間。

 

Sense，決定我們能否一起前行

　　在一個愈來愈快的世界裏，最大的風險不是衝突，而是失去分寸；不是分歧，而是失去理解的能力。Sense，正是在這樣的環境中，讓不同人生階段仍能坐在同一條路上的關鍵。

 

　　如果說科技決定了速度，那麼 Sense 決定了方向。沒有 Sense 的前進，只會加深斷裂；有 Sense 的調整，才能讓社會在變動中保持整體的穩定與尊嚴。

 

　　這，或許才是今天最值得重新學習的能力。

 

Tags:#職場#數碼創科#打工仔
Add a comment ...Add a comment ...
AI世代下標準答案退場，從DSE到職場KPI的失效與新準則
更多科技思文章
AI世代下標準答案退場，從DSE到職場KPI的失效與新準則

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
6
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

50%
不會
50%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處