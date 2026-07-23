職場必修︱跨世代核心SENSE︰分寸感與認知能力，決定前進方向的判斷力

當代社會最常出現的一句話，或許不是「科技進步太快」，而是「彼此已經聽不懂對方在說甚麼」。年輕世代感到制度僵化、機會稀薄；較年長世代則覺得價值被顛覆、經驗不再被理解。表面上，這是一場世代衝突；實際上，卻更像是一場集體喪失 SENSE 的危機。

這裏所說的 Sense，並不是單純的常識，也不是哪一群人的優勢，而是一種結合了分寸感與認知能力的判斷力——知道事情能做到甚麼程度、該在哪裏停手、又是否真正理解自己所作決定的後果。當社會只剩下速度、效率與立場，而缺乏這種 Sense，不同人生階段之間的理解便會逐漸斷裂。

Sense 為何變得稀缺？

在高度數碼化與平台化的環境中，資訊的傳遞速度遠遠超過理解與消化的速度。演算法根據偏好分發內容，使人長期停留在熟悉的語境裏，不再需要理解與自己經驗不同的人。

對處於較早人生階段的人而言，即時回饋、快速試錯與彈性選擇是理所當然；對處於責任較重階段的人而言，穩定、可預期與長期後果更為重要。問題不在於哪一種取向正確，而在於社會逐漸缺乏一種橫跨不同人生經驗的 Sense，去調節這些差異。

當效率被視為唯一標準，分寸感便顯得多餘；當立場優先於理解，認知能力便退化為標籤化判斷。久而久之，Sense 不再被培養，而被誤解為保守或拖慢進度。

技術放大了差距，但不是根源

人工智能與自動化並非造成理解斷裂的起點，但它們確實放大了問題。技術系統偏好可量化、可優化的結果，而人生經驗、價值權衡與情境判斷，往往難以被轉化為數據。

當決策越來越依賴系統建議，分寸感便容易被壓縮成「是否符合指標」。這對不同人生階段的人影響並不相同：有人覺得技術提供了公平起點，有人則感到多年累積的判斷力被忽略。若缺乏共同的 Sense 作為中介，技術便不再是橋樑，而是加速彼此誤解的放大器。

Sense 不是懷舊，而是一種「知道何時該停」的能力

談 Sense，並不等於拒絕變化。真正的 Sense，是在變動中仍然保有分寸感：知道事情可以推進，但不必推到極限；知道工具可以使用，但不能取代理解。

在高速行駛的社會中，Sense 更像方向盤，而不是煞車。煞車只是讓事情停下來，方向盤則是在持續前進時，確保路線沒有偏離。缺乏 Sense 的問題，不是走得太慢，而是走得太快卻不知道自己正在失去甚麼。

Sense 的核心：分寸感與認知能力

若要讓不同人生階段的人重新建立理解，Sense 至少包含兩個核心元素。

第一，是分寸感。

分寸感不是妥協，而是知道界線所在：甚麼時候該堅持，甚麼時候該讓步；甚麼可以快速決定，甚麼需要承擔長期後果。沒有分寸感的進步，往往會把成本轉嫁給尚未準備好承受的人。

第二，是認知能力。

認知能力不只是吸收資訊，而是理解情境、限制與不確定性。它要求人承認「我未必完全理解對方的位置」，也承認自己的判斷可能需要修正。缺乏認知能力的討論，最終只會變成立場對立。

Sense，正是分寸感與認知能力的結合。

沒有 Sense 的制度，只會加劇誤解

理解差異，不能只靠個人努力。若制度設計只獎勵短期成果，卻把風險與後果延後處理，不同人生階段之間的張力便會被制度化。

在 AI 與公共決策中尤其如此。當系統被用來加速決策，而人類判斷被邊緣化，實際上就是讓「效率」取代「分寸」。久而久之，制度本身也會失去 Sense，看似運作順暢，卻難以回應真正的社會複雜性。

重建 Sense，是共同責任

Sense 並不是某一群人教導另一群人的資本，而是一種需要在不同人生階段之間不斷重新協調的能力。它要求較有權力與資源的人，意識到自己的決定會影響尚未站穩腳步的人；也要求仍在探索的人，理解制度穩定背後的成本與限制。

真正成熟的社會，不是讓某一種聲音完全主導，而是能在快速變動中，保留理解、節制與修正的空間。

Sense，決定我們能否一起前行

在一個愈來愈快的世界裏，最大的風險不是衝突，而是失去分寸；不是分歧，而是失去理解的能力。Sense，正是在這樣的環境中，讓不同人生階段仍能坐在同一條路上的關鍵。

如果說科技決定了速度，那麼 Sense 決定了方向。沒有 Sense 的前進，只會加深斷裂；有 Sense 的調整，才能讓社會在變動中保持整體的穩定與尊嚴。

這，或許才是今天最值得重新學習的能力。