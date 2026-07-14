三伏天與術數全解析︱火剋金艾灸扶正袪邪＋「母伏」炎熱多驟雨＋8月天氣預告

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。2026丙午年受「赤馬紅羊」影響，果然特別炎熱！歐洲、印度接連出現致命熱浪，香港天文台亦多次發出極端酷熱天氣警告。古人早有智慧，認為三伏天是全年最熱的時候，即夏至後第三個庚日。今年初伏由7月15日開始，中醫應付酷熱的方法之一，就是「三伏天」灸療，透過艾灸或針灸扶正袪邪，幫助身體捱過炎夏，令秋冬更健康。

蔣博士今集為大家深入講解三伏天的由來，三伏天與五行術數的關係，以及「公伏凶 母伏悶」的民間說法，如何預示天氣偏乾熱或濕熱。博士更從天星角度解釋「開雨門」現象，並預告炎熱兼多驟雨雷暴的天氣何時緩下來，想知更多「冷在三九，熱在三伏」、「九九消寒圖」的說法及文化智慧，即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見