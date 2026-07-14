歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介+開幕送布...
玩樂旅遊 購物兵團

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介+開幕送布...
政經專訪

【洪灝專訪】板塊輪動下半年看好老登股，靜候第二個底入市
名人保養|56歲楊婉儀淡出娛圈回春！與愛女同框似姊妹，皮膚緊...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|56歲楊婉儀淡出娛圈回春！與愛女同框似姊妹，皮膚緊...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
三伏天與術數全解析︱火剋金艾灸扶正袪邪＋「母伏」炎熱多驟雨＋8月天氣預告
風水玄學

三伏天與術數全解析︱火剋金艾灸扶正袪邪＋「母伏」炎熱多驟雨＋8月天氣預告

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。2026丙午年受「赤馬紅羊」影響，果然特別炎熱！歐洲、印度接連出現致命熱浪，香港天文台亦多次發出極端酷熱天氣警告。古人早有智慧，認為三伏天是全年最熱的時候，即夏至後第三個庚日。今年初伏由7月15日開始，中醫應付酷熱的方法之一，就是「三伏天」灸療，透過艾灸或針灸扶正袪邪，幫助身體捱過炎夏，令秋冬更健康。

 

　　蔣博士今集為大家深入講解三伏天的由來，三伏天與五行術數的關係，以及「公伏凶 母伏悶」的民間說法，如何預示天氣偏乾熱或濕熱。博士更從天星角度解釋「開雨門」現象，並預告炎熱兼多驟雨雷暴的天氣何時緩下來，想知更多「冷在三九，熱在三伏」、「九九消寒圖」的說法及文化智慧，即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

失業求職攻略｜上環文武廟失業救命草？許願卡靈驗嗎？「保飯碗」辦公室風水格局＋因果行善福報

-

風水術數旅遊︱中國有條風水村？北京祈年殿、地壇建築術數密碼解析＋粉嶺龍躍頭老圍風水遊

-

廣東話與術數俗語︱解析「男怕齊頭女怕出一」＋「山管人丁水管財」，破解家居風水迷思「門對門必有一家貧」與「水火不留十字線」

-

佛誕DIY大悲水可驅邪淨宅？講解浴佛習俗源起＋道教拜觀音菩薩原因＋掌心神秘十字線玄機解密

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

 

Tags:#風水#中醫#三伏天#針灸#艾灸#天氣#術數
Add a comment ...Add a comment ...
風水術數旅遊︱中國有條風水村？北京祈年殿、地壇建築術數密碼解析＋粉嶺龍躍頭老圍風水遊
更多風水蔣知識文章
風水術數旅遊︱中國有條風水村？北京祈年殿、地壇建築術數密碼解析＋粉嶺龍躍頭老圍風水遊

投票區

美伊戰火再升級 霍爾木茲海峽再度關閉
125
|
2

你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？

48%
不會
50%
無意見
2%
投票期：2026-07-13 ~ 2026-08-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處