職場女王｜18條「打工生存指南」：同事不須是朋友，老闆永遠是老闆

職場如戰場，亦是修煉場。緊記這18條「打工生存指南」，可以幫你從容地面對辦公室內人和事。

1. 衣著得體乾淨企理，不尚奢華尚簡潔，是對自己對工作的尊重，對公司對客戶對內對外的基本禮儀。

2. 君子愛財，取之有道。所有做了之後會令你半夜電話門鈴響就心驚嚇出一身冷汗的大小事，不要做。

3. 閒事莫理，以禮待人，做好自己份內事，方能成大事。

4. 要贏人先要贏自己，低頭做事抬頭做人，不是懦弱，是大智若愚。

5. 有勇有謀，知所進退等時機；審時度勢，懂得裝傻識時務。

6. 老闆永遠是老闆，楚河漢界越不得。同事不須是朋友，工作默契必須有。

7. 用行動代替說話，用成績證明自己，良禽擇木而棲，此地不能留，自有好去處。

8. 心胸要闊，眼界要廣，不妒忌別人成功，不吝嗇欣賞讚美，廣結善緣，得人心者助力多。

9. 廁所是方便辦大小的地方，不是談論別人大小事的場合。

10. 面是別人給的，架是自己丟的，不要自暴自己的短和醜，不吹噓、不妄言。日日都說要離職的人說的任何話，不必聽，不要信。

11. 不和任何同事討論自己的薪酬，及身家。富會招人嫉妒，窮會被人鄙視。不說、不露，明智。

12. 遠離怨婦、八婆漩渦，一旦被捲入，萬劫不復。

13. 職場不是學校，沒有人會手把手教你。要主動學習，主動發問，主動打好關係，主動解決問題，否則結果只能解決自己。

14. 老闆請食飯，請食甚麼吃甚麼，開開心心吃餐飯。如果連吃餐飯都不想去，吃了都背脊骨落的話，這份工你還繼續做？

15. 和同事一起去吃飯，吃甚麼不是重點，看人才是重點。同事好意思屈你請食飯的話，你亦不怕不好意思拒絕，大大方方夾錢即可。

16. 朋友難得，知己難求，繼續做朋友就好了，千萬不要動心思企圖成為同事或下屬。輕則不相往來，重則反目成仇，總之不會有好下場。

17. 不把負面情緒帶回家，不要拿家人作出氣袋。工作上遭遇的的不快不平事，家人可以是傾訴對象，絕對不是發洩對象。

18. 工作只是人生的一部份，不要因為工作的一團糟，令到自己的人生一團糟。