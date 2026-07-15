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TikTok Shop全球擴張：中國品牌如何借短視頻打開海外市場？
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TikTok Shop全球擴張：中國品牌如何借短視頻打開海外市場？

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略
PHOTO:相片由作者提供

　　過去十年，中國品牌出海經歷了從「產品出口」到「跨境電商」的多階段發展。隨著全球消費習慣變化，海外消費者獲取資訊和購買決策的方式正在發生改變。過去企業依靠搜索、電商排名獲取訂單，而如今，短視頻、直播和社交內容正在成為影響消費的重要力量。

 

TikTok Shop全球擴張：中國品牌如何借短視頻打開海外市場？

 

　　TikTok Shop的快速發展，代表著全球電商模式正在進入「內容驅動消費」的新階段。對於中國品牌而言，短視頻不僅提供了銷售管道，更成為連接海外消費者、測試市場需求以及建立品牌認知的重要工具。

 

短視頻重塑消費路徑，中國品牌迎來新機會

 

　　傳統跨境電商模式主要依靠消費者主動搜索產品，品牌通過廣告投放、關鍵字優化獲取流量。但隨著市場競爭加劇，獲客成本不斷提高，新品牌想要快速突圍越來越困難。而短視頻電商改變了這一邏輯。消費者不再只是尋找產品，而是在觀看內容過程中產生興趣並完成購買。例如，一款食品、一件生活用品，甚至一個新興消費品牌，都可以通過達人展示、使用體驗和場景化內容快速吸引消費者。

 

TikTok Shop全球擴張：中國品牌如何借短視頻打開海外市場？

 

　　對於中國企業而言，這種模式降低了進入海外市場的門檻。企業可以通過小規模內容測試，快速瞭解消費者回饋，再根據市場需求調整產品定位和行銷策略，實現更加精准的海外佈局。

 

澳洲、加拿大成為中國品牌探索新市場的重要方向

 

　　近年來，澳洲和加拿大逐漸成為中國品牌關注的海外市場。兩個市場擁有較高消費能力，同時消費者結構多元，對亞洲文化和亞洲產品的接受程度不斷提高。以食品行業為例，過去中國食品企業進入海外市場，更多依賴華人超市和傳統進口管道。但隨著亞洲飲食文化全球化，愈來愈多當地消費者開始接觸火鍋底料、調味品、特色食品以及健康食品。

 

　　短視頻內容為品牌突破傳統消費圈層提供了新的機會。通過展示產品製作方式、食用場景和品牌故事，中國企業能夠讓海外消費者更加直觀地理解產品價值，而不僅僅關注價格。不過，進入澳洲和加拿大市場，也意味著企業需要面對本地化挑戰。不同國家消費者的口味偏好、文化背景和消費習慣存在差異，品牌必須根據當地市場調整內容表達和行銷策略。

 

TikTok Shop全球擴張：中國品牌如何借短視頻打開海外市場？

 

從流量出海到品牌出海，需要完善本地運營體系

 

　　雖然短視頻平台為中國品牌提供了新的增長機會，但成功出海並非簡單複製國內經驗。海外消費者更加重視品牌信譽、產品品質以及消費體驗，企業需要建立長期運營能力。

 

　　從達人合作、內容製作，到消費者回饋收集、管道拓展，品牌需要形成完整的海外市場運營體系。尤其是在澳洲、加拿大等成熟消費市場，僅依靠線上流量難以實現長期發展，線上行銷與線下管道需要形成協同。未來，中國品牌出海的競爭重點，將從「如何賣出產品」轉向「如何建立消費者關係」。短視頻是連接消費者的重要入口，而本地化運營則是品牌持續增長的關鍵。

 

TikTok Shop全球擴張：中國品牌如何借短視頻打開海外市場？

 

紅萌出海連接海外市場

 

　　作為專注中國品牌海外發展的服務平台，紅萌出海正通過線上內容行銷、海外管道資源以及本地市場運營支持，幫助企業降低進入海外市場的試錯成本。從市場測試到管道拓展，企業需要的不只是銷售出口，更需要一套連接消費者、管道和品牌建設的海外生態體系。隨著全球消費市場持續變化，中國品牌將迎來更多國際化機會，而能夠真正理解海外消費者、建立本地影響力的企業，才能在全球競爭中獲得長期優勢。

 

TikTok Shop全球擴張：中國品牌如何借短視頻打開海外市場？

 

Tags:#短視頻#TikTok Shop#紅萌出海#技能增值#TikTok#直播#行銷策略
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