GLOBAL Wednesday｜海力士收大刁7709急飆兩成！ | 科網股早盤拉升 | 內地經濟增速遜預期

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

內地今日（15日）公布第二季GDP與三頭馬車數據，其中上半年國內生產總值695704億元人民幣，第二季度增長4.3%，增幅低於預期的4.5%。三頭馬車數據中，工業和零售數據皆優於預期，惟固定投資投資則有跌幅多於預期。另外，美國公布6月零售數據，經季節調整後零售銷售按月升0.3%，未經調整按年更大幅增長9.4%，連升9個月。多項經濟數據夾擊，當中有何啟示？等專家陪你一一拆解。

SK海力士宣布12層HBM4記憶體投入量產，南方兩倍看好海力士ETF(07709)今日狂飆兩成，存儲概念再迎利好，7709該如何部署？專家與你分析其中細節。

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